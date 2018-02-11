Шайба и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» дома нанесли поражение «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» дома нанесли поражение «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Субботняя игра в Коламбусе завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе «Коламбуса» шайбы забросили
После игры Бобровский был признан первой звездой матча. Панарин — третьей.
Результаты других встреч дня:
«Бостон Брюинз» — «Баффало Сейбрз» — 2:4,
«Монреаль Канадиенс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (по буллитам),
«Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 6:3,
«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхокс» — 3:0,
«Аризона Койотис» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 (по буллитам),
«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:4.
|Коламбус Блю Джэкетс
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6:1
(1:0, 3:0, 2:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Джон Торторелла
|Джон Хайнс
|Сергей Бобровский
|Кейт Кинкейд
|1-й период
|07:16
|Ник Фолиньо
|Майлс Вуд
|07:16
|Тэйлор Холл
|07:46
|15:01
|Ник Фолиньо
|17:30
|Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин)
|Джон Мур
|19:31
|2-й период
|Дрю Стэффорд
|22:56
|31:49
|Артемий Панарин (К. Аткинсон, С. Джонс)
|33:09
|Джош Андерсон (Б. Дженнер, С. Бобровский)
|34:58
|Оливер Бьоркстранд
|3-й период
|Энди Грин
|42:24
|46:25
|Ник Фолиньо (С. Джонс, О. Бьоркстранд)
|Кайл Палмиери
|48:02
|49:45
|Мэттью Колверт (Б. Дженнер, Б. Дубински)
|Уилл Батчер
|56:26
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), О. Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс)