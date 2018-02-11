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Хоккей. НХЛ
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Хоккей. НХЛ
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Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль КанадиенсБ2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
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Хоккей. НХЛ
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Коламбус Блю Джэкетс6
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
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09:46 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» дома нанесли поражение «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Субботняя игра в Коламбусе завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Пьер-Лук Дубуа (18-я минута), Артемий Панарин (32), Джош Андерсон (34), Оливер Бьоркстранн (35), Ник Фолиньо (47) и Мэтт Калверт (50). Помимо гола Панарин записал на свой счет одну голевую передачу. Сергей Бобровский, защищавший ворота «Блю Джекетс», отразил 34 броска и поучаствовал в голевой атаке, отдав результативную передачу.

После игры Бобровский был признан первой звездой матча. Панарин — третьей.

Результаты других встреч дня:

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сейбрз» — 2:4,

«Монреаль Канадиенс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (по буллитам),

«Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 6:3,

«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхокс» — 3:0,

«Аризона Койотис» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 (по буллитам),

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:4.

Коламбус Блю Джэкетс 6:1
(1:0, 3:0, 2:1)
Нью-Джерси Дэвилз
11.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Джон Хайнс
Вратари
Сергей Бобровский Кейт Кинкейд
1-й период
07:16 Ник Фолиньо
Майлс Вуд 07:16
Тэйлор Холл 07:46
15:01 Ник Фолиньо
17:30 Пьер-Люк Дюбуа (А. Панарин)
Джон Мур 19:31
2-й период
Дрю Стэффорд 22:56
31:49 Артемий Панарин (К. Аткинсон, С. Джонс)
33:09 Джош Андерсон (Б. Дженнер, С. Бобровский)
34:58 Оливер Бьоркстранд
3-й период
Энди Грин 42:24
46:25 Ник Фолиньо (С. Джонс, О. Бьоркстранд)
Кайл Палмиери 48:02
49:45 Мэттью Колверт (Б. Дженнер, Б. Дубински)
Уилл Батчер 56:26
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), О. Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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