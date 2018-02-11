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06:59 (мск), источник: ТАСС

Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

ТАСС, 11 февраля. «Тампа» победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Джонни Бродзински (6-я минута), Кайл Клиффорд (44), Кристиан Фолин (54). За «Тампу» шайбы забросили Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (10), Седрик Пакетт (24) и российский форвард Никита Кучеров (35). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров регулярного чемпионата, в его активе 69 очков (29 шайб + 40 результативных передач).

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«Тампа» лидирует в Восточной конференции с 79 очками. «Лос-Анджелес» занимает восьмое место на Западе (65).

В следующем матче во вторник «Тампа» сыграет в гостях с «Торонто», «Лос-Андежелес» в среду на выезде встретится с «Каролиной».

В других матчах дня «Баффало» победил «Бостон» (4:2), «Коламбус» разгромил «Нью-Джерси» (6:1), «Нэшвилл» обыграл «Монреаль» по буллитам (3:2), «Торонто» победил «Оттаву» (6:3), «Каролина» обыграла «Колорадо» (3:1).

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