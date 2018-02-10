«Вашингтон» победил «Коламбус», Кузнецов и Панарин забросили шайбы
ТАСС, 10 февраля. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 10 февраля. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За «Вашингтон» шайбы забросили Джон Карлсон (6-я минута), Евгений Кузнецов (20), Джей Бигл (25), Ларс Эллер (26). В составе «Коламбуса» отличились
Кузнецов также сделал результативную передачу. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, завершив матч с показателем полезности -1. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 13 бросков.
«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции с 69 очками, «Коламбус» — 10-е (58). В следующем матче в воскресенье «Коламбус» примет «Нью- Джерси», в понедельник «Вашингтон» сыграет дома с «Детройтом».
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был признан первой звездой встречи с «Виннипегом» (5:2), на его счету две шайбы.
В других матчах «Лос-Анджелес» в гостях победил «Флориду» (3:1), «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» (4:3), «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме дома победили «Детройт» (7:6).
|Вашингтон Кэпиталз
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4:2
(2:1, 2:1, 0:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Барри Тротц
|Джон Торторелла
|Брэден Холтби
|Сергей Бобровский 57:32 (С. Бобровский 58:21-58:32, С. Бобровский 59:06)
|1-й период
|05:09
|Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|Пьер-Люк Дюбуа
|06:28
|Ник Фолиньо
|08:49
|17:52
|Евгений Кузнецов
|19:58
|Евгений Кузнецов (Л. Эллер, М. Нисканен)
|2-й период
|Артемий Панарин (С. Джонс)
|20:27
|Дин Кукан
|21:37
|24:38
|Джей Бигл (Ч. Стивенсон, Д. Смит-Пелли)
|Лукаш Седлак
|24:42
|26:06
|Ларс Эллер (Ти.Дж. Оши)
|37:31
|Том Уилсон
|3-й период
|47:12
|Мэтт Нисканен
|Артемий Панарин
|59:06
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)