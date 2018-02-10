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07:26 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Коламбус», Кузнецов и Панарин забросили шайбы

ТАСС, 10 февраля. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

За «Вашингтон» шайбы забросили Джон Карлсон (6-я минута), Евгений Кузнецов (20), Джей Бигл (25), Ларс Эллер (26). В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (7), Артемий Панарин (21).

Кузнецов также сделал результативную передачу. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, завершив матч с показателем полезности -1. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 13 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции с 69 очками, «Коламбус» — 10-е (58). В следующем матче в воскресенье «Коламбус» примет «Нью- Джерси», в понедельник «Вашингтон» сыграет дома с «Детройтом».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был признан первой звездой встречи с «Виннипегом» (5:2), на его счету две шайбы.

В других матчах «Лос-Анджелес» в гостях победил «Флориду» (3:1), «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» (4:3), «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме дома победили «Детройт» (7:6).

Вашингтон Кэпиталз 4:2
(2:1, 2:1, 0:0)
Коламбус Блю Джэкетс
10.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Торторелла
Вратари
Брэден Холтби Сергей Бобровский 57:32 (С. Бобровский 58:21-58:32, С. Бобровский 59:06)
1-й период
05:09 Джон Карлсон (Е. Кузнецов, Я. Врана)
Пьер-Люк Дюбуа 06:28
Ник Фолиньо 08:49
17:52 Евгений Кузнецов
19:58 Евгений Кузнецов (Л. Эллер, М. Нисканен)
2-й период
Артемий Панарин (С. Джонс) 20:27
Дин Кукан 21:37
24:38 Джей Бигл (Ч. Стивенсон, Д. Смит-Пелли)
Лукаш Седлак 24:42
26:06 Ларс Эллер (Ти.Дж. Оши)
37:31 Том Уилсон
3-й период
47:12 Мэтт Нисканен
Артемий Панарин 59:06
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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