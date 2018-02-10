«Вашингтон» победил «Коламбус», Кузнецов и Панарин забросили шайбы

Источник: AP 2018

За «Вашингтон» шайбы забросили Джон Карлсон (6-я минута), Евгений Кузнецов (20), Джей Бигл (25), Ларс Эллер (26). В составе «Коламбуса» отличились Пьер-Люк Дюбуа (7), Артемий Панарин (21).

Кузнецов также сделал результативную передачу. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился, завершив матч с показателем полезности -1. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 13 бросков.

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции с 69 очками, «Коламбус» — 10-е (58). В следующем матче в воскресенье «Коламбус» примет «Нью- Джерси», в понедельник «Вашингтон» сыграет дома с «Детройтом».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был признан первой звездой встречи с «Виннипегом» (5:2), на его счету две шайбы.