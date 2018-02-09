Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
10.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
10.02
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
10.02
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.02
Каролина Харрикейнз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.02
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
10.02
Даллас Старз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
10.02
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. Олимпийский турнир
10.02
Япония
Швеция
Все события
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
По корейскому ТВ показали флаг России вместо французского
Американец назвал российских керлингистов шпионами
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Готов ли Радулов вернуться в сборную России? Интервью звезды «Далласа»

Российский нападающий «Старз» дал интервью корреспонденту «СЭ» после победы своей команды над «Чикаго» (4:2).

ЧЕСТНО, НЕ ЗНАЮ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПРОЗВИЩЕ В «ДАЛЛАСЕ»

— У «Далласа» 68 очков, у вашей бывшей команды «Монреаля» — 50. Можно сказать, что вы сделали правильный выбор в межсезонье? — вопрос Радулову.

— Стараюсь об этом не думать, сейчас рано что-то говорить. Наша задача — попасть в плей-офф, но еще много игр, у нас тяжелое расписание. Все команды бьются: вы сами сегодня видели, какая тяжелая была встреча с «Чикаго». А в «Монреале» у меня много друзей осталось. Слежу, как ребята выступают. Но в Далласе у меня начался новый этап жизни, новая команда.

— Что вам помогло переломить ход встречи с «Чикаго» в вашу пользу?

— Вратарь нас выручил — очень прилично Бен Бишоп сыграл. Ребята, которые играют в меньшинстве, хорошо оборонялись, выстояли, а где-то нам повезло. Хозяева здорово играли, мы же плохо начали матч, первый период слабо сыграли. Потом перестроились и смогли вытащить себя из дыры, поэтому и победили.

— Тяжело в Далласе без русских ребят?

— Нет. Да я и привык уже. Все по-другому, но абсолютно нормально. В системе «Далласа» работает один русскоязычный человек, он всегда с командой, навыки родного языка точно не пропадут.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В «Монреале» среди игроков у вас было прозвище «Тасманский Дьявол», а есть ли какое-то в «Далласе»?

— Это у ребят нужно спрашивать. Я не знаю.

— Не слышали или скрываете?

— Не знаю. Честно.

— Вы — ассистент капитана «Далласа»…

— Нас четверо таких. Тренер однажды вызвал к себе и назначил меня ассистентом. Приятно, конечно. Большая ответственность сразу ложится. Нужно показывать хороший хоккей и вести команду за собой, быть примером для других.

— Долго налаживали взаимопонимание с Джейми Бенном и Тайлером Сегином?

— Еще много работы впереди. Какие-то игры получаются, в каких-то не очень выступаем. Здесь нужно не останавливаться и всегда работать, совершенствоваться и на тренировках, и во время игр. То, что мы и пытаемся делать.

Клюшки забыли ?☝?☝?☝???

A post shared by Alex Radulov (@radulov22) on

ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ СТАЛ РУССКИЙ

— Как думаете, кто выиграет гонку бомбардиров? Кучеров, Малкин, Овечкин или кто-то из иностранцев?

— Дай Бог, чтобы кто-то из русских. Всем им удачи и без травм главное.

— Вы тоже не так далеко от лидеров — может, удастся сделать рывок и включиться в борьбу?

— Посмотрим. Главное в плей-офф выйти, а остальное не так важно.

— Тысячи болельщиков посмотрели видео, где вы и несколько ребят из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс» показываете финты с баскетбольным мячом. Где вы научились таким трюкам?

— Я еще с детства люблю баскетбол. Дома с ребятами гоняли на площадки, играли там.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Стоял ли когда-либо перед вами выбор: хоккей или баскетбол?

— Нет. Хоккей всегда был на первом месте.

— Какие-то баскетбольные навыки помогают в хоккее?

— Нет, это же два разных вида спорта. Единственные сходства — «пять на пять» в поле и необходимость играть в пас.

— Матчи баскетбольного «Далласа» посещаете?

— Да, это в обязательном порядке. Когда время позволяет, хожу на баскетбол. Три раза в этом году был. На «Кливленде», «Оклахоме» и «Голден Стэйт». Повезло попасть на игры сильнейших команд.

— Кого назовете лучшим игроком в НБА?

— В истории — Майкл Джордан. Но он уже не играет. А из настоящего времени много хороших баскетболистов: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант… Их можно перечислять еще долго. Практически в каждой команде есть звезды, на которых интересно смотреть.

Во время загрузки произошла ошибка.

У МЕНЯ ЕСТЬ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕЧТА, НО…

— Следите ли вы за новостями с Олимпиады?

— Тяжело это делать — у нас очень много игр. Конечно, буду следить за хоккейным турниром, а так из-за разницы во времени тяжело все посмотреть. Вот во время обеда удалось немного фигурное катание посмотреть. А чтобы постоянно — просто не получится.

— Вы не играли за сборную на крупных турнирах с Олимпиады в Сочи, а в прошлом году не поехали на чемпионат мира. Если в дальнейшем поступит предложение, готовы вновь сыграть за национальную команду?

— Будем рассматривать. Главное, чтобы я был здоров. А там посмотрим, время покажет.

— У вас есть олимпийская мечта?

— Есть. Но следующая Олимпиада будет только через четыре года.

— В феврале 2022-го вам будет 35 лет — можно и по возрасту не доехать.

— Вот тогда и посмотрим. Дай бог, чтобы все было нормально, загадывать сейчас не стоит. Олимпиада — это большой турнир, и желание принять в нем участие, сыграть за сборную, конечно же, есть. Но от меня мало что зависит. Я должен играть, показывать хороший хоккей. А там пускай решают люди, которые будут уже во главе сборной.

Виктория БУЛАХОВА
из Чикаго

Чикаго Блэкхокс 2:4
(1:0, 1:3, 0:1)
Даллас Старз
9.02.2018, 04:30 Зрители: 21422 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Кен Хичкок
Вратари
Антон Форсберг 57:51 (А. Форсберг 59:02-59:27) Бен Бишоп
1-й период
Йон Клингберг 05:55
09:07 Джонатан Тэйвз (Б. Сибрук)
19:04 Томми Уинглс
2-й период
Тайлер Сегин (А. Радулов, Д. Хэмьюс) 25:44
Стивен Джонс (Р. Эли, Р. Факса) 26:43
Джейми Бенн 27:17
Александр Радулов 31:40
32:48 Артем Анисимов (Б. Сибрук, В. Хиностроза)
Тайлер Питлик (Й. Клингберг) 39:55
3-й период
Джейми Бенн 50:31
Тайлер Сегин (Г. Патерин) п.в. 59:02
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Питлик (Даллас Старз), Б. Бишоп (Даллас Старз), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самое важное заявление дня по российским спортсменам!
В Госдуме объяснили отзыв иска россиян в суд Швейцарии
Олимпиада-2018, день первый: медалей не ждем?
Евгений Плющенко отправил в МПК «письмо-боль»
CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам
Мануэл Фернандеш забил гол-шедевр в товарищеском матче (видео)
Кейн и Алли vs Мхитарян и Обамеянг: что смотреть в выходные
Сборная США в Пхенчхане: в надежде на еще одно «Чудо на льду»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь