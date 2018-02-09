Готов ли Радулов вернуться в сборную России? Интервью звезды «Далласа»

ЧЕСТНО, НЕ ЗНАЮ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПРОЗВИЩЕ В «ДАЛЛАСЕ»

— У «Далласа» 68 очков, у вашей бывшей команды «Монреаля» — 50. Можно сказать, что вы сделали правильный выбор в межсезонье? — вопрос Радулову.

— Стараюсь об этом не думать, сейчас рано что-то говорить. Наша задача — попасть в плей-офф, но еще много игр, у нас тяжелое расписание. Все команды бьются: вы сами сегодня видели, какая тяжелая была встреча с «Чикаго». А в «Монреале» у меня много друзей осталось. Слежу, как ребята выступают. Но в Далласе у меня начался новый этап жизни, новая команда.

— Что вам помогло переломить ход встречи с «Чикаго» в вашу пользу?

— Вратарь нас выручил — очень прилично Бен Бишоп сыграл. Ребята, которые играют в меньшинстве, хорошо оборонялись, выстояли, а где-то нам повезло. Хозяева здорово играли, мы же плохо начали матч, первый период слабо сыграли. Потом перестроились и смогли вытащить себя из дыры, поэтому и победили.

— Тяжело в Далласе без русских ребят?

— Нет. Да я и привык уже. Все по-другому, но абсолютно нормально. В системе «Далласа» работает один русскоязычный человек, он всегда с командой, навыки родного языка точно не пропадут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdYLY-LhiGS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdYLY-LhiGS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С наступающим Новым годом всех !!! ?☃️???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/radulov22/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alex Radulov</a> (@radulov22) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-31T19:07:59+00:00">Dec 31, 2017 at 11:07am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В «Монреале» среди игроков у вас было прозвище «Тасманский Дьявол», а есть ли какое-то в «Далласе»?

— Это у ребят нужно спрашивать. Я не знаю.

— Не слышали или скрываете?

— Не знаю. Честно.

— Вы — ассистент капитана «Далласа»…

— Нас четверо таких. Тренер однажды вызвал к себе и назначил меня ассистентом. Приятно, конечно. Большая ответственность сразу ложится. Нужно показывать хороший хоккей и вести команду за собой, быть примером для других.

— Долго налаживали взаимопонимание с Джейми Бенном и Тайлером Сегином?

— Еще много работы впереди. Какие-то игры получаются, в каких-то не очень выступаем. Здесь нужно не останавливаться и всегда работать, совершенствоваться и на тренировках, и во время игр. То, что мы и пытаемся делать.

Клюшки забыли ?☝?☝?☝??? A post shared by Alex Radulov (@radulov22) on Aug 17, 2017 at 1:16pm PDT

ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ СТАЛ РУССКИЙ

— Как думаете, кто выиграет гонку бомбардиров? Кучеров, Малкин, Овечкин или кто-то из иностранцев?

— Дай Бог, чтобы кто-то из русских. Всем им удачи и без травм главное.

— Вы тоже не так далеко от лидеров — может, удастся сделать рывок и включиться в борьбу?

— Посмотрим. Главное в плей-офф выйти, а остальное не так важно.

— Тысячи болельщиков посмотрели видео, где вы и несколько ребят из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс» показываете финты с баскетбольным мячом. Где вы научились таким трюкам?

— Я еще с детства люблю баскетбол. Дома с ребятами гоняли на площадки, играли там.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeYpCA4huTE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.749999999999996% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeYpCA4huTE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good time ))) playing ball ? ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/radulov22/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alex Radulov</a> (@radulov22) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-25T19:59:02+00:00">Jan 25, 2018 at 11:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Стоял ли когда-либо перед вами выбор: хоккей или баскетбол?

— Нет. Хоккей всегда был на первом месте.

— Какие-то баскетбольные навыки помогают в хоккее?

— Нет, это же два разных вида спорта. Единственные сходства — «пять на пять» в поле и необходимость играть в пас.

— Матчи баскетбольного «Далласа» посещаете?

— Да, это в обязательном порядке. Когда время позволяет, хожу на баскетбол. Три раза в этом году был. На «Кливленде», «Оклахоме» и «Голден Стэйт». Повезло попасть на игры сильнейших команд.

— Кого назовете лучшим игроком в НБА?

— В истории — Майкл Джордан. Но он уже не играет. А из настоящего времени много хороших баскетболистов: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант… Их можно перечислять еще долго. Практически в каждой команде есть звезды, на которых интересно смотреть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bew9rdxByQ_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bew9rdxByQ_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В ретро майках на разминке ???? майки ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/radulov22/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alex Radulov</a> (@radulov22) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T06:40:35+00:00">Feb 3, 2018 at 10:40pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У МЕНЯ ЕСТЬ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕЧТА, НО…

— Следите ли вы за новостями с Олимпиады?

— Тяжело это делать — у нас очень много игр. Конечно, буду следить за хоккейным турниром, а так из-за разницы во времени тяжело все посмотреть. Вот во время обеда удалось немного фигурное катание посмотреть. А чтобы постоянно — просто не получится.

— Вы не играли за сборную на крупных турнирах с Олимпиады в Сочи, а в прошлом году не поехали на чемпионат мира. Если в дальнейшем поступит предложение, готовы вновь сыграть за национальную команду?

— Будем рассматривать. Главное, чтобы я был здоров. А там посмотрим, время покажет.

— У вас есть олимпийская мечта?

— Есть. Но следующая Олимпиада будет только через четыре года.

— В феврале 2022-го вам будет 35 лет — можно и по возрасту не доехать.

— Вот тогда и посмотрим. Дай бог, чтобы все было нормально, загадывать сейчас не стоит. Олимпиада — это большой турнир, и желание принять в нем участие, сыграть за сборную, конечно же, есть. Но от меня мало что зависит. Я должен играть, показывать хороший хоккей. А там пускай решают люди, которые будут уже во главе сборной.