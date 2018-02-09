Готов ли Радулов вернуться в сборную России? Интервью звезды «Далласа»

ЧЕСТНО, НЕ ЗНАЮ, ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПРОЗВИЩЕ В «ДАЛЛАСЕ»
— У «Далласа» 68 очков, у вашей бывшей команды «Монреаля» — 50. Можно сказать, что вы сделали правильный выбор в межсезонье? — вопрос Радулову.
— Стараюсь об этом не думать, сейчас рано что-то говорить. Наша задача — попасть в плей-офф, но еще много игр, у нас тяжелое расписание. Все команды бьются: вы сами сегодня видели, какая тяжелая была встреча с «Чикаго». А в «Монреале» у меня много друзей осталось. Слежу, как ребята выступают. Но в Далласе у меня начался новый этап жизни, новая команда.
— Что вам помогло переломить ход встречи с «Чикаго» в вашу пользу?
— Вратарь нас выручил — очень прилично Бен Бишоп сыграл. Ребята, которые играют в меньшинстве, хорошо оборонялись, выстояли, а где-то нам повезло. Хозяева здорово играли, мы же плохо начали матч, первый период слабо сыграли. Потом перестроились и смогли вытащить себя из дыры, поэтому и победили.
— Тяжело в Далласе без русских ребят?
— Нет. Да я и привык уже. Все по-другому, но абсолютно нормально. В системе «Далласа» работает один русскоязычный человек, он всегда с командой, навыки родного языка точно не пропадут.
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— В «Монреале» среди игроков у вас было прозвище «Тасманский Дьявол», а есть ли какое-то в «Далласе»?
— Это у ребят нужно спрашивать. Я не знаю.
— Не слышали или скрываете?
— Вы — ассистент капитана «Далласа»…
— Нас четверо таких. Тренер однажды вызвал к себе и назначил меня ассистентом. Приятно, конечно. Большая ответственность сразу ложится. Нужно показывать хороший хоккей и вести команду за собой, быть примером для других.
— Долго налаживали взаимопонимание с Джейми Бенном и Тайлером Сегином?
— Еще много работы впереди. Какие-то игры получаются, в каких-то не очень выступаем. Здесь нужно не останавливаться и всегда работать, совершенствоваться и на тренировках, и во время игр. То, что мы и пытаемся делать.
ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ СТАЛ РУССКИЙ
— Как думаете, кто выиграет гонку бомбардиров? Кучеров, Малкин, Овечкин или кто-то из иностранцев?
— Дай Бог, чтобы кто-то из русских. Всем им удачи и без травм главное.
— Вы тоже не так далеко от лидеров — может, удастся сделать рывок и включиться в борьбу?
— Посмотрим. Главное в плей-офф выйти, а остальное не так важно.
— Тысячи болельщиков посмотрели видео, где вы и несколько ребят из шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс» показываете финты с баскетбольным мячом. Где вы научились таким трюкам?
— Я еще с детства люблю баскетбол. Дома с ребятами гоняли на площадки, играли там.
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— Стоял ли когда-либо перед вами выбор: хоккей или баскетбол?
— Нет. Хоккей всегда был на первом месте.
— Какие-то баскетбольные навыки помогают в хоккее?
— Нет, это же два разных вида спорта. Единственные сходства — «пять на пять» в поле и необходимость играть в пас.
— Матчи баскетбольного «Далласа» посещаете?
— Да, это в обязательном порядке. Когда время позволяет, хожу на баскетбол. Три раза в этом году был. На «Кливленде», «Оклахоме» и «Голден Стэйт». Повезло попасть на игры сильнейших команд.
— Кого назовете лучшим игроком в НБА?
— В истории — Майкл Джордан. Но он уже не играет. А из настоящего времени много хороших баскетболистов: Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант… Их можно перечислять еще долго. Практически в каждой команде есть звезды, на которых интересно смотреть.
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У МЕНЯ ЕСТЬ ОЛИМПИЙСКАЯ МЕЧТА, НО…
— Следите ли вы за новостями с Олимпиады?
— Тяжело это делать — у нас очень много игр. Конечно, буду следить за хоккейным турниром, а так из-за разницы во времени тяжело все посмотреть. Вот во время обеда удалось немного фигурное катание посмотреть. А чтобы постоянно — просто не получится.
— Вы не играли за сборную на крупных турнирах с Олимпиады в Сочи, а в прошлом году не поехали на чемпионат мира. Если в дальнейшем поступит предложение, готовы вновь сыграть за национальную команду?
— Будем рассматривать. Главное, чтобы я был здоров. А там посмотрим, время покажет.
— У вас есть олимпийская мечта?
— Есть. Но следующая Олимпиада будет только через четыре года.
— В феврале 2022-го вам будет 35 лет — можно и по возрасту не доехать.
— Вот тогда и посмотрим. Дай бог, чтобы все было нормально, загадывать сейчас не стоит. Олимпиада — это большой турнир, и желание принять в нем участие, сыграть за сборную, конечно же, есть. Но от меня мало что зависит. Я должен играть, показывать хороший хоккей. А там пускай решают люди, которые будут уже во главе сборной.
Виктория БУЛАХОВА
из Чикаго