Руководство «Рейнджерс» объявило болельщикам о перестройке в клубе
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон и президент Глен Сатер на
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон и президент Глен Сатер на
«Мы считаем вас членами семьи «Рейнджерс» и поэтому считаем необходимым сообщить о важных новостях касательно нашего будущего. Все знают, что с сезона-2005/06 мы провели 129 матчей в
Каждый сезон руководство клуба думает, что ещё сделать, чтобы достигнуть конечной цели. Мы начали перестройку ещё в прошлом году, а теперь её вынуждены продолжить. Приближается дедлайн, в который «Рейнджерс» постараются привлечь молодых и талантливых игроков с перспективой на будущее. Мы не будем пытаться спасти этот сезон. Это означает, что возможно, вам придётся расстаться со знакомыми игроками, которых вы любите. Но это часть игры. Всё это ради того, чтобы вернуться в число претендентов на кубок Стэнли.
В этой лиге больше не таких болельщиков, как у нас. Ваша страсть. преданность, верность… Вы заполняете арену каждый матч. Мы не воспринимаем вашу поддержку, как