Руководство «Рейнджерс» объявило болельщикам о перестройке в клубе

Источник: AP 2018

«Мы считаем вас членами семьи «Рейнджерс» и поэтому считаем необходимым сообщить о важных новостях касательно нашего будущего. Все знают, что с сезона-2005/06 мы провели 129 матчей в плей-офф, будучи претендентом на кубок Стэнли. Побеждали в кубке Президента, трижды выходили в финал конференции, однажды были в финале кубка Стэнли. Мы гордимся вышеперечисленными достижениями, но увы, главная цель не достигнута: вернуть кубок в Нью-Йорк так и не удалось.

Каждый сезон руководство клуба думает, что ещё сделать, чтобы достигнуть конечной цели. Мы начали перестройку ещё в прошлом году, а теперь её вынуждены продолжить. Приближается дедлайн, в который «Рейнджерс» постараются привлечь молодых и талантливых игроков с перспективой на будущее. Мы не будем пытаться спасти этот сезон. Это означает, что возможно, вам придётся расстаться со знакомыми игроками, которых вы любите. Но это часть игры. Всё это ради того, чтобы вернуться в число претендентов на кубок Стэнли.