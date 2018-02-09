Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали крупную победу над «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали крупную победу над «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вышел на замену на 26-й минуте, отразил 8 бросков и пропустил 3 шайбы.
По итогам игры Барбашев был признан третьей звездой матча.
«Даллас» нанес гостевое поражение «Чикаго» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей. Его соотечественник нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов забил второй гол своей команды.
Еще в одной игре «Аризона» на выезде в овертайме одолела «Миннесоту» — 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).