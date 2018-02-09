Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
7 правил зимнего питания
Женщина решила не делать аборт, чтобы получить документы на ребенка
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз6
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз5
Монреаль Канадиенс3
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены
Тарасова/Морозов выиграли короткую программу в командном турнире
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
Алсу в зеленом пуховике и кедах прогулялась по Баку
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Виноград назвали полезным при депрессии
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
08:32 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луиса» одержали крупную победу над «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в четверг в Сент-Луисе, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я и 26-я минуты), российский форвард Иван Барбашев (25), Кайл Бродзяк (28), Алекс Пьетранджело (36) и Пол Штястны (47). Автором гола у «лавин» стал Габриэль Бурк (23).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вышел на замену на 26-й минуте, отразил 8 бросков и пропустил 3 шайбы.

По итогам игры Барбашев был признан третьей звездой матча.

«Даллас» нанес гостевое поражение «Чикаго» со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей. Его соотечественник нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов забил второй гол своей команды.

Еще в одной игре «Аризона» на выезде в овертайме одолела «Миннесоту» — 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России
Российским спортсменам разрешили носить шапку-триколор на ОИ-2018
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены
Тарасова/Морозов выиграли короткую программу в командном турнире
Россиянин пробился в финал в могуле на Олимпиаде-2018
Российские кёрлингисты победили китайцев на ОИ-2018
Вместе с неудачами Коляды понизились и шансы России на золото ОИ
Последний шанс Венгера. Превью топ-матчей уик-энда
Дмитрий Губерниев: Я в шоке. Слов нет, блин
Спорт-Экспресс
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь