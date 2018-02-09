«Тампа» обыграла «Ванкувер» в НХЛ, Кучеров забросил первую шайбу за 13 матчей

Источник: AP 2018

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (15-я минута), Янни Гурд (23), Адам Эрн (34), Стивен Стэмкос (38) и Виктор Хедман (57). В составе «Ванкувера» отличились Брок Бесер (47) и Свен Бертчи (51).

Кучеров также выступил ассистентом в случае с пятой шайбой. Российский форвард, который занимает первое место в списке бомбардиров лиги, в последний раз забивал 8 января в матче против «Детройта», серия матчей без заброшенных шайб составила 12 встреч. На счету Кучерова 68 очков (28+40). Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников отдал передачу Эрну, защитник хозяев Михаил Сергачев ассистировал Гурду.

«Тампа» набрала 77 очков и укрепила лидерство в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 48 очками занимает 14-ю позицию на Западе.