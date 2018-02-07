Малкина не остановить! Даже слёзы Флёри не заставили его пожалеть «Вегас»

Источник: AP 2018

Флёри вернулся и проиграл

«Питтсбург» дома встречался с «Вегасом», который до этого совершил успешный вояж в столицу США, оставив без набранных очков Овечкина и компанию. Всё внимание болельщиков «пингвинов» было логично обращено на Марка-Андре Флёри: с этим голкипером «Питтсбург» выиграл три Кубка Стэнли, и вся нынешняя слава команда ковалась вместе с ним. Для самого стража ворот это также было особенным событием. В первом же рекламном тайм-ауте заполненные трибуны стадиона устроили Флёри овацию и аплодировали так долго, что лайнсмен был вынужден на минуту задержать вбрасывание.

«Это было просто потрясающе. Я не знал, чего ожидать, как меня встретят. Этот вечер я никогда не забуду, поддержка была просто сумасшедшая. Люди подходили и говорили добрые слова. Я благодарю всех болельщиков за эти годы, что я провёл в “Пингвинз” и горжусь тем, что заслужил такую поддержку» Марк-Андре Флёри

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Что же касается сугубо хоккейных дел, то здесь Марку-Андре было уже не до приятностей. Несмотря на все его старания (33 сейва после 38 бросков), «Вегас» не сумел набрать очков, хотя и очень старался. Усилиями Вильяма Карлссона и ещё одного экс-«пингвина» Джеймса Нила «рыцари» смогли заполучить преимущество в две шайбы, но за второй период «Питтсбург» смог отыграться и выйти вперёд.

Когда же потребовалось закрепить успех, в дело включился Евгений Малкин, который проводит потрясающий по эффективности отрезок сезона. На старте третьего периода россиянин и Фил Кессел вдвоём вышли на бывшего приятеля Флёри, и Евгений не оставил вратарю шансов броском со средней дистанции.

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Три минуты спустя Малкин вернул долг Кесселу, выведя его на пустой угол, и именно шайба американского снайпера стала для «пингвинов» победной. За счёт этой шайбы Кессел вплотную приблизился в гонке бомбардиров в лидеру Никите Кучерову, преимущество которого составляет теперь лишь одно очко. Что же касается самого Малкина, то в бомбардирском споре он идёт на третьем месте (4 очка оставания), а в снайперском — на втором (2 гола дефицита по отношению к Александру Овечкину).

«Вашингтон» продлил неудачи Бобровского

Сам Овечкин в этот игровой день забить не сумел, но помог своей команде одержать важную победу над «Коламбусом». За счёт этого успеха «столичные» не дали возможность «Питтсбургу» подобраться к вершине своего дивизиона, а «Блю Джекетс» потерпел четвёртое поражение подряд и поставил себя на грань кубковой зоны. «Мундиры» уже сейчас располагаются над ватерлинией лишь за счёт лишней победы в основное время и наличия матча в запасе, и Джону Торторелле впору пускать в ход все имеющиеся способы воздействия на коллектив.



22 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» положить в копилку хотя бы один балл, но российского вратаря винить в этом явно не стоит. Сергей старался как мог, но в начале второго периода был бессилен предотвратить гол Тома Уилсона, забитый после красивейшей передачи Овечкина.

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Чуть позже опытный Брэндон Дубински смог восстановить равновесие, но «Вашингтон» вырвал победу за 43 секунды до сирены, когда удача улыбнулась Никласу Бекстрёму. Для шведского центрфорварда эта шайба стала 200-й в карьере: среди тех, кто был задрафтован в 2006 году, Бекстрём является самым результативным игроком (Бекстрём — 769 очков, Кессел — 712, Тэйвз — 655).

Победный выстрел Куликова

«Реактивщики» дома принимали «Аризону», сумев продлить неудачную серию соперников до четырёх матчей. Победным для «Джетс» стал бросок российского защитника Дмитрия Куликова, который забил свой третий гол в сезоне. До этого Куликов не набирал результативных баллов на протяжении дюжины матчей.

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Дубль Баркова сохраняет кубковые шансы для «Флориды»

Неплохой отрезок регулярного чемпионата проводит и один из лидеров «Пантерз» Александр Барков. Российский финн оформил голевой дубль в ворота «Ванкувера», набрав 14 очков в 13 последних матчах, и за счёт этой удачной игры «Флорида» сохраняет шансы на продолжение борьбы за кубковый билет. Отставание «пантер» от «Коламбуса», который замыкает зону плей-офф, составляет 6 очков, но, при этом, у «Флориды» есть два матча в запасе.

Везунчик Уил