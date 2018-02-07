Малкина не остановить! Даже слёзы Флёри не заставили его пожалеть «Вегас»
Овечкин и Кузнецов тоже отметились, огорчив Бобровского.
Овечкин и Кузнецов тоже отметились, огорчив Бобровского.
Флёри вернулся и проиграл
«Питтсбург» дома встречался с «Вегасом», который до этого совершил успешный вояж в столицу США, оставив без набранных очков Овечкина и компанию. Всё внимание болельщиков «пингвинов» было логично обращено на
«Это было просто потрясающе. Я не знал, чего ожидать, как меня встретят. Этот вечер я никогда не забуду, поддержка была просто сумасшедшая. Люди подходили и говорили добрые слова. Я благодарю всех болельщиков за эти годы, что я провёл в “Пингвинз” и горжусь тем, что заслужил такую поддержку»
Что же касается сугубо хоккейных дел, то здесь
Когда же потребовалось закрепить успех, в дело включился Евгений Малкин, который проводит потрясающий по эффективности отрезок сезона. На старте третьего периода россиянин и Фил Кессел вдвоём вышли на бывшего приятеля Флёри, и Евгений не оставил вратарю шансов броском со средней дистанции.
Три минуты спустя Малкин вернул долг Кесселу, выведя его на пустой угол, и именно шайба американского снайпера стала для «пингвинов» победной. За счёт этой шайбы Кессел вплотную приблизился в гонке бомбардиров в лидеру Никите Кучерову, преимущество которого составляет теперь лишь одно очко. Что же касается самого Малкина, то в бомбардирском споре он идёт на третьем месте (4 очка оставания), а в снайперском — на втором (2 гола дефицита по отношению к Александру Овечкину).
«Вашингтон» продлил неудачи Бобровского
Сам Овечкин в этот игровой день забить не сумел, но помог своей команде одержать важную победу над «Коламбусом». За счёт этого успеха «столичные» не дали возможность «Питтсбургу» подобраться к вершине своего дивизиона, а «Блю Джекетс» потерпел четвёртое поражение подряд и поставил себя на грань кубковой зоны. «Мундиры» уже сейчас располагаются над ватерлинией лишь за счёт лишней победы в основное время и наличия матча в запасе, и Джону Торторелле впору пускать в ход все имеющиеся способы воздействия на коллектив.
22 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» положить в копилку хотя бы один балл, но российского вратаря винить в этом явно не стоит. Сергей старался как мог, но в начале второго периода был бессилен предотвратить гол Тома Уилсона, забитый после красивейшей передачи Овечкина.
Чуть позже опытный Брэндон Дубински смог восстановить равновесие, но «Вашингтон» вырвал победу за 43 секунды до сирены, когда удача улыбнулась Никласу Бекстрёму. Для шведского центрфорварда эта шайба стала 200-й в карьере: среди тех, кто был задрафтован в 2006 году, Бекстрём является самым результативным игроком (Бекстрём — 769 очков, Кессел — 712, Тэйвз — 655).
Победный выстрел Куликова
«Реактивщики» дома принимали «Аризону», сумев продлить неудачную серию соперников до четырёх матчей. Победным для «Джетс» стал бросок российского защитника Дмитрия Куликова, который забил свой третий гол в сезоне. До этого Куликов не набирал результативных баллов на протяжении дюжины матчей.
Дубль Баркова сохраняет кубковые шансы для «Флориды»
Неплохой отрезок регулярного чемпионата проводит и один из лидеров «Пантерз» Александр Барков. Российский финн оформил голевой дубль в ворота «Ванкувера», набрав 14 очков в 13 последних матчах, и за счёт этой удачной игры «Флорида» сохраняет шансы на продолжение борьбы за кубковый билет. Отставание «пантер» от «Коламбуса», который замыкает зону
Везунчик Уил
Важнейший с турнирной точки зрения матч состоялся в Роли, где «Каролина» и «Филадельфия», ведущие плотную борьбу за попадание в зону