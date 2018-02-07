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Флёри не смог сдержать слёз, когда в Питтсбурге ему устроили овацию
Вратарь «Вегас Голден Найтс»
Вратарь «Вегас Голден Найтс»
Перед началом встречи «Питтсбург» показал на кубе видеопосвящение своему бывшему игроку, болельщики устроили Флёри долгую овацию. Многие из них стояли с плакатами, выражая любовь бывшему голкиперу клуба.
Флёри был выбран «Питтсбургом» на драфте 2003 года под общим первым номером и провёл за команду 13 сезонов, выиграв с ней три кубка Стэнли. Летом 2017 года он перешёл в «Вегас» на драфте расширения.
|Питтсбург Пингвинз
|
5:4
(0:1, 3:1, 2:2)
|Вегас Голден Найтс
|Майк Салливан
|Жерар Галлан
|Мэттью Мюррей
|Марк-Андре Флери 58:32 (М-А. Флери 59:01-59:13, М-А. Флери 59:43-59:53)
|1-й период
|01:07
|Евгений Малкин
|Вильям Карлссон (Д. Маршессо, Рил. Смит)
|02:09
|Райлли Смит
|12:38
|2-й период
|20:53
|Доминик Симон
|Джеймс Нил (Н. Шмидт, Д. Перрон)
|26:34
|Нэйт Шмидт
|27:56
|31:08
|Райан Ривз (Р. Шихан)
|31:35
|Доминик Симон
|Нэйт Шмидт
|33:59
|37:24
|Ян Коул (Б. Раст, С. Кросби)
|38:40
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Б. Дюмулин)
|3-й период
|43:09
|Евгений Малкин (Ф. Кессел)
|46:20
|Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
|Райан Карпентер (А. Так, П-Э. Белльмар)
|46:38
|Эрик Хаула
|47:45
|Джонатан Маршессо (Рил. Смит)
|52:01
|Колин Миллер
|59:43
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)