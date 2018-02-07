Флёри не смог сдержать слёз, когда в Питтсбурге ему устроили овацию

Перед началом встречи «Питтсбург» показал на кубе видеопосвящение своему бывшему игроку, болельщики устроили Флёри долгую овацию. Многие из них стояли с плакатами, выражая любовь бывшему голкиперу клуба.

Флёри был выбран «Питтсбургом» на драфте 2003 года под общим первым номером и провёл за команду 13 сезонов, выиграв с ней три кубка Стэнли. Летом 2017 года он перешёл в «Вегас» на драфте расширения.