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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Флёри не смог сдержать слёз, когда в Питтсбурге ему устроили овацию

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри не смог сдержать слёз перед матчем в Питтсбурге, который завершился со счётом 4:5.

Перед началом встречи «Питтсбург» показал на кубе видеопосвящение своему бывшему игроку, болельщики устроили Флёри долгую овацию. Многие из них стояли с плакатами, выражая любовь бывшему голкиперу клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Флёри был выбран «Питтсбургом» на драфте 2003 года под общим первым номером и провёл за команду 13 сезонов, выиграв с ней три кубка Стэнли. Летом 2017 года он перешёл в «Вегас» на драфте расширения.

Питтсбург Пингвинз 5:4
(0:1, 3:1, 2:2)
Вегас Голден Найтс
7.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Жерар Галлан
Вратари
Мэттью Мюррей Марк-Андре Флери 58:32 (М-А. Флери 59:01-59:13, М-А. Флери 59:43-59:53)
1-й период
01:07 Евгений Малкин
Вильям Карлссон (Д. Маршессо, Рил. Смит) 02:09
Райлли Смит 12:38
2-й период
20:53 Доминик Симон
Джеймс Нил (Н. Шмидт, Д. Перрон) 26:34
Нэйт Шмидт 27:56
31:08 Райан Ривз (Р. Шихан)
31:35 Доминик Симон
Нэйт Шмидт 33:59
37:24 Ян Коул (Б. Раст, С. Кросби)
38:40 Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Б. Дюмулин)
3-й период
43:09 Евгений Малкин (Ф. Кессел)
46:20 Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
Райан Карпентер (А. Так, П-Э. Белльмар) 46:38
Эрик Хаула 47:45
Джонатан Маршессо (Рил. Смит) 52:01
Колин Миллер 59:43
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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