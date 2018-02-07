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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» одолел «Сан-Хосе», Якупов отметился передачей

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: AP 2018

Встреча, проходившая в «Пепси-центре» в Денвере, завершилась со счётом 3:1.

В начале второго периода «лавины» забили две шайбы в течение двух минут 15 секунд, отличились Габриэль Бурк и Тайсон Джост. Джоэль Уорд сократил отставание на 34-й минуте, а окончательный результат установил Джей Ти Комфер, поразивший пустые ворота.

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов отметился передачей и завершил матч с «+1», проведя на льду 12 минут 24 секунды.

Защитник Никита Задоров сыграл 21 минуту и провёл семь силовых приёмов.

Колорадо Эвеланш 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
7.02.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Питер Дебур
Вратари
Джонатан Бернье Мартин Джонс 58:28 (М. Джонс 59:56)
1-й период
14:26 Антон Линдхольм
Миккель Бедкер 15:46
2-й период
22:31 Габриель Бурк (Дж.Ти. Комфер, Т. Жост)
24:45 Тайсон Жост (Н. Якупов, С. Жирар)
Джоэл Уорд (М-Э. Власик, Б. Гудроу) 33:29
37:54 Эрик Джонсон
3-й период
Дилан Демело 41:35
59:56 п.в. Джей Ти Комфер (П. Немет)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), Т. Жост (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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Сан-Хосе Шаркс
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