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«Колорадо» одолел «Сан-Хосе», Якупов отметился передачей
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча, проходившая в «Пепси-центре» в Денвере, завершилась со счётом 3:1.
В начале второго периода «лавины» забили две шайбы в течение двух минут 15 секунд, отличились Габриэль Бурк и Тайсон Джост. Джоэль Уорд сократил отставание на 34-й минуте, а окончательный результат установил Джей Ти Комфер, поразивший пустые ворота.
Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов отметился передачей и завершил матч с «+1», проведя на льду 12 минут 24 секунды.
Защитник Никита Задоров сыграл 21 минуту и провёл семь силовых приёмов.
|Колорадо Эвеланш
|
3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
|Джонатан Бернье
|Мартин Джонс 58:28 (М. Джонс 59:56)
|1-й период
|14:26
|Антон Линдхольм
|Миккель Бедкер
|15:46
|2-й период
|22:31
|Габриель Бурк (Дж.Ти. Комфер, Т. Жост)
|24:45
|Тайсон Жост (Н. Якупов, С. Жирар)
|Джоэл Уорд (М-Э. Власик, Б. Гудроу)
|33:29
|37:54
|Эрик Джонсон
|3-й период
|Дилан Демело
|41:35
|59:56
|п.в.
|Джей Ти Комфер (П. Немет)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), Т. Жост (Колорадо Эвеланш), Н. Задоров (Колорадо Эвеланш)