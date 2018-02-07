Гол Куликова помог «Виннипегу» одолеть «Аризону», «Оттава» победила» «Нью-Джерси
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду «Белл
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду «Белл
Победная шайба оказалась в активе российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова. Помимо россиянина в составе хозяев отличились Джек Рослович, Дастин Бафлин и Ник Петан. У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Кристиан Дворак и Дерек Степан.
«Оттава Сенаторз» не испытала проблем в матче с «Нью-Джерси Девилз». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1).
В составе «Оттавы» голы на свой счет записали Майк Хоффман, Кристофер Ди Доменико, Мэтт Дюшейн, Колин Уайт и Зак Смит. «Девилз» ответили шайбами Трэвиса Зейджака, Тейлора Холла и Кайла Палмьери.
|Виннипег Джетс
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4:3
(3:2, 1:0, 0:1)
|Аризона Койотс
|Пол Морис
|Рик Токкет
|Коннор Хеллебайк
|Антти Раанта 57:43
|1-й период
|00:30
|Джек Рословик (Т. Энстрем, Д. Бафлин)
|Кевин Коннотон (Дж. Арчибальд, К. Дворак)
|04:25
|07:56
|Дастин Бафлин (Б. Литтл, М. Перро)
|Макс Доми
|09:13
|Дерек Степан
|10:46
|14:28
|Ник Петан (Б. Чиаро, М. Дане)
|16:10
|Брендан Лемье
|Кристиан Дворак (Д. Степан, О. Экман-Ларссон)
|17:07
|2-й период
|22:16
|Дмитрий Куликов (Э. Копп, К. Коннор)
|Кевин Коннотон
|26:37
|29:26
|Ник Петан
|Оливер Экман-Ларссон
|34:27
|37:01
|Блэйк Уилер
|3-й период
|Дерек Степан (А. Голигоски)
|40:55
|53:15
|Ник Петан
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Д. Бафлин (Виннипег Джетс), Дж. Рословик (Виннипег Джетс), К. Дворак (Аризона Койотс)