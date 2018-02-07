Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Сотрудников «Сямозера» довели до суда
В Лондоне продается дом шириной два метра
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Миннесота Уайлд6
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз5
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ3
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Вашингтон Кэпиталз3
Все события
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
В Лондоне продается дом шириной два метра
Крышу Госдумы накроют куполом
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Куликова помог «Виннипегу» одолеть «Аризону», «Оттава» победила» «Нью-Джерси

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» с минимальным счётом обыграл «Аризону Койотс» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

Источник: Reuters

Победная шайба оказалась в активе российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова. Помимо россиянина в составе хозяев отличились Джек Рослович, Дастин Бафлин и Ник Петан. У «койотов» шайбами отметились Кевин Коннотон, Кристиан Дворак и Дерек Степан.

«Оттава Сенаторз» не испытала проблем в матче с «Нью-Джерси Девилз». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центре» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1).

В составе «Оттавы» голы на свой счет записали Майк Хоффман, Кристофер Ди Доменико, Мэтт Дюшейн, Колин Уайт и Зак Смит. «Девилз» ответили шайбами Трэвиса Зейджака, Тейлора Холла и Кайла Палмьери.

Виннипег Джетс 4:3
(3:2, 1:0, 0:1)
Аризона Койотс
7.02.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Рик Токкет
Вратари
Коннор Хеллебайк Антти Раанта 57:43
1-й период
00:30 Джек Рословик (Т. Энстрем, Д. Бафлин)
Кевин Коннотон (Дж. Арчибальд, К. Дворак) 04:25
07:56 Дастин Бафлин (Б. Литтл, М. Перро)
Макс Доми 09:13
Дерек Степан 10:46
14:28 Ник Петан (Б. Чиаро, М. Дане)
16:10 Брендан Лемье
Кристиан Дворак (Д. Степан, О. Экман-Ларссон) 17:07
2-й период
22:16 Дмитрий Куликов (Э. Копп, К. Коннор)
Кевин Коннотон 26:37
29:26 Ник Петан
Оливер Экман-Ларссон 34:27
37:01 Блэйк Уилер
3-й период
Дерек Степан (А. Голигоски) 40:55
53:15 Ник Петан
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Бафлин (Виннипег Джетс), Дж. Рословик (Виннипег Джетс), К. Дворак (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Татьяна Тарасова: МОК еще пожалеет
Малкина не остановили даже слезы Флери. Обзор матчей НХЛ
В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»
«Если бы захотел, то ушёл». Большое интервью с Промесом
СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками и настроением Конте
«Краснодар» сыграет с «Реалом» в матче юношеской Лиги УЕФА
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь