Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Леонид Парфенов впервые стал дедушкой
В Лондоне продается дом шириной два метра
Как изменился стиль Ксении Собчак за последнее время
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Миннесота Уайлд6
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз5
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ3
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Вашингтон Кэпиталз3
Все события
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!
Бруклина Бекхэма высмеяли за макияж
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Фастфуд помог японским ученым в борьбе с облысением
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
09:11 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Вегас» в матче НХЛ

ТАСС, 7 февраля. «Питтсбург» обыграл «Вегас» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Райан Ривз (32-я минута), Иан Коул (38), Джейк Гюнтцель (39), Евгений Малкин (44) и Фил Кессел (47). У гостей отличились Вильям Карлссон (3), Джеймс Нил (27), Райан Карпентер (47) и Джонатан Маршессо (53).

Россиянин провел на льду 21 минуту, забросил шайбу, нанес пять бросков, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Малкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, всего на его счету теперь 62 очка (30 шайб + 32 передачи) в 51 матче. Малкин занимает второе место в списке снайперов лиги вслед за нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным (32).

После игры российский форвард был признан первой звездой матча, второй звездой стал Сидни Кросби, отдавший две результативные передачи, третьей звездой встречи был признан голкипер «Вегаса» и бывший вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, отразивший 33 из 38 бросков во воротам. Кроме того, Малкин был признан первой звездой января и первой звездой предыдущей недели НХЛ.

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 55 матчах, «Вегас» лидирует на Западе, имея в активе 74 очка после 53 игр.

В параллельном матче «Вашингтон» победил в гостях «Коламбус» — 3:2. В составе столичного клуба Овечкин сделал две голевые передачи, Евгений Кузнецов — одну.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска, российский форвард команды Артемий Панарин очков не набрал, за 22:44 на льду он отметился тремя бросками по воротам соперника. В другом матче «Виннипег» на своей площадке обыграл «Аризону» со счетом 4:3, победную шайбу забросил российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов, отличившийся в третий раз в текущем чемпионате.

Результаты других встреч игрового дня:

«Баффало» — «Анахайм» — 3:4 ОТ.

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:2.

«Детройт» — «Бостон» — 2:3.

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 5:3.

«Флорида» — «Ванкувер» — 3:1.

Питтсбург Пингвинз 5:4
(0:1, 3:1, 2:2)
Вегас Голден Найтс
7.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Жерар Галлан
Вратари
Мэттью Мюррей Марк-Андре Флери 58:32 (М-А. Флери 59:01-59:13, М-А. Флери 59:43-59:53)
1-й период
01:07 Евгений Малкин
Вильям Карлссон (Д. Маршессо, Рил. Смит) 02:09
Райлли Смит 12:38
2-й период
20:53 Доминик Симон
Джеймс Нил (Н. Шмидт, Д. Перрон) 26:34
Нэйт Шмидт 27:56
31:08 Райан Ривз (Р. Шихан)
31:35 Доминик Симон
Нэйт Шмидт 33:59
37:24 Ян Коул (Б. Раст, С. Кросби)
38:40 Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Б. Дюмулин)
3-й период
43:09 Евгений Малкин (Ф. Кессел)
46:20 Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
Райан Карпентер (А. Так, П-Э. Белльмар) 46:38
Эрик Хаула 47:45
Джонатан Маршессо (Рил. Смит) 52:01
Колин Миллер 59:43
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Татьяна Тарасова: МОК еще пожалеет
Малкина не остановили даже слезы Флери. Обзор матчей НХЛ
В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»
«Если бы захотел, то ушёл». Большое интервью с Промесом
СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками и настроением Конте
«Краснодар» сыграет с «Реалом» в матче юношеской Лиги УЕФА
Новости
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь