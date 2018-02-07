Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Вегас» в матче НХЛ
ТАСС, 7 февраля. «Питтсбург» обыграл «Вегас» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 февраля. «Питтсбург» обыграл «Вегас» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Райан Ривз (32-я минута), Иан Коул (38), Джейк Гюнтцель (39), Евгений Малкин (44) и Фил Кессел (47). У гостей отличились Вильям Карлссон (3), Джеймс Нил (27), Райан Карпентер (47) и Джонатан Маршессо (53).
Россиянин провел на льду 21 минуту, забросил шайбу, нанес пять бросков, отдал голевую передачу и совершил два силовых приема. Малкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, всего на его счету теперь 62 очка (30 шайб + 32 передачи) в 51 матче. Малкин занимает второе место в списке снайперов лиги вслед за нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным (32).
После игры российский форвард был признан первой звездой матча, второй звездой стал Сидни Кросби, отдавший две результативные передачи, третьей звездой встречи был признан голкипер «Вегаса» и бывший вратарь «Питтсбурга»
«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 55 матчах, «Вегас» лидирует на Западе, имея в активе 74 очка после 53 игр.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска, российский форвард команды Артемий Панарин очков не набрал, за 22:44 на льду он отметился тремя бросками по воротам соперника. В другом матче «Виннипег» на своей площадке обыграл «Аризону» со счетом 4:3, победную шайбу забросил российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов, отличившийся в третий раз в текущем чемпионате.
Результаты других встреч игрового дня:
«Баффало» — «Анахайм» — 3:4 ОТ.
«Каролина» — «Филадельфия» — 1:2.
«Детройт» — «Бостон» — 2:3.
«Оттава» — «Нью-Джерси» — 5:3.
«Флорида» — «Ванкувер» — 3:1.
|Питтсбург Пингвинз
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5:4
(0:1, 3:1, 2:2)
|Вегас Голден Найтс
|Майк Салливан
|Жерар Галлан
|Мэттью Мюррей
|Марк-Андре Флери 58:32 (М-А. Флери 59:01-59:13, М-А. Флери 59:43-59:53)
|1-й период
|01:07
|Евгений Малкин
|Вильям Карлссон (Д. Маршессо, Рил. Смит)
|02:09
|Райлли Смит
|12:38
|2-й период
|20:53
|Доминик Симон
|Джеймс Нил (Н. Шмидт, Д. Перрон)
|26:34
|Нэйт Шмидт
|27:56
|31:08
|Райан Ривз (Р. Шихан)
|31:35
|Доминик Симон
|Нэйт Шмидт
|33:59
|37:24
|Ян Коул (Б. Раст, С. Кросби)
|38:40
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Б. Дюмулин)
|3-й период
|43:09
|Евгений Малкин (Ф. Кессел)
|46:20
|Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
|Райан Карпентер (А. Так, П-Э. Белльмар)
|46:38
|Эрик Хаула
|47:45
|Джонатан Маршессо (Рил. Смит)
|52:01
|Колин Миллер
|59:43
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)