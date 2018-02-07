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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» и «Анахайм» одержали победы в овертаймах

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз».

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась победой «летчиков» в дополнительное время — 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

В составе хозяев единственную шайбу на свой счет записал Элиас Линдхольм. У «Флайерз» отличились Уэйн Симмондс и Джордан Уил. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 19 секунд, нанес 2 броска, сделал 2 силовых приема и совершил 1 блок.

«Баффало Сэйбрз» на льду домашнего «КиБэнк-центра» в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

За «буйволов» голами отметились Земгус Гиргесонс, Джек Айкел и Райан О’Райлли. В составе «Дакс» по шайбе забросили Рикард Ракелль, Ондржей Каше, Кори Перри и Адам Хенрик.

Каролина Харрикейнз 1:2 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0)
Филадельфия Флайерз
7.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Дэйв Хэкстол
Вратари
Кэм Уорд Брайан Эллиотт
1-й период
Брэндон Мэннинг 04:42
09:19 Клас Дальбек
Нолан Патрик 12:37
Нолан Патрик 12:37
15:05 Элиас Линдхольм (Т. Терявяйнен, Дж. Фольк)
16:14 Ли Стемпняк
2-й период
Радко Гудас 21:54
23:54 Себастьян Ахо
26:48 Джастин Фольк
Уэйн Симмондс (Я. Ворачек, Н. Патрик) 36:43
3-й период
49:29 Теуво Терявяйнен
Овертайм
Джордан Уил (Ш. Гостисбеер, В. Филппула) 64:56
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Уил (Филадельфия Флайерз), К. Уорд (Каролина Харрикейнз), Э. Линдхольм (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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