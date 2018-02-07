«Филадельфия» и «Анахайм» одержали победы в овертаймах
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз».
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде переиграл «Каролину Харрикейнз».
Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась победой «летчиков» в дополнительное время — 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
В составе хозяев единственную шайбу на свой счет записал Элиас Линдхольм. У «Флайерз» отличились Уэйн Симмондс и Джордан Уил. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 24 минуты 19 секунд, нанес 2 броска, сделал 2 силовых приема и совершил 1 блок.
«Баффало Сэйбрз» на льду домашнего «КиБэнк-центра» в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).
За «буйволов» голами отметились Земгус Гиргесонс, Джек Айкел и Райан О’Райлли. В составе «Дакс» по шайбе забросили Рикард Ракелль, Ондржей Каше, Кори Перри и Адам Хенрик.
|Каролина Харрикейнз
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1:2 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0)
|Филадельфия Флайерз
|Билл Питерс
|Дэйв Хэкстол
|Кэм Уорд
|Брайан Эллиотт
|1-й период
|Брэндон Мэннинг
|04:42
|09:19
|Клас Дальбек
|Нолан Патрик
|12:37
|Нолан Патрик
|12:37
|15:05
|Элиас Линдхольм (Т. Терявяйнен, Дж. Фольк)
|16:14
|Ли Стемпняк
|2-й период
|Радко Гудас
|21:54
|23:54
|Себастьян Ахо
|26:48
|Джастин Фольк
|Уэйн Симмондс (Я. Ворачек, Н. Патрик)
|36:43
|3-й период
|49:29
|Теуво Терявяйнен
|Овертайм
|Джордан Уил (Ш. Гостисбеер, В. Филппула)
|64:56
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Уил (Филадельфия Флайерз), К. Уорд (Каролина Харрикейнз), Э. Линдхольм (Каролина Харрикейнз)