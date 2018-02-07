TSN: Сорокин, Шестеркин и Самсонов — в топ-10 молодых хоккеистов, не играющих в НХЛ

Открывает рейтинг 19-летний форвард шведского «Векше» Элиас Петтерссон. В нынешнем сезоне задрафтованный «Ванкувером» хоккеист набрал 45 (17+28) очков в 35 играх SHL.
На втором месте нападающий «Йокерита» Эли Толванен, набравший 34 (17+17) очков в 47 матчах КХЛ. Замыкает тройку лучших чех Мартин Нечас из «Брно».
Лучший из россиян — вратарь ЦСКА Илья Сорокин — находится на седьмом месте. Голкипер СКА Игорь Шестеркин — девятый, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов — десятый. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов занимает 14-е место, нападающий «Витязя» Герман Рубцов — 47-й.