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08:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

TSN: Сорокин, Шестеркин и Самсонов — в топ-10 молодых хоккеистов, не играющих в НХЛ

Скаут TSN Крейг Баттон составил список из 50 лучших молодых хоккеистов, не играющих в данный момент в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Открывает рейтинг 19-летний форвард шведского «Векше» Элиас Петтерссон. В нынешнем сезоне задрафтованный «Ванкувером» хоккеист набрал 45 (17+28) очков в 35 играх SHL.

На втором месте нападающий «Йокерита» Эли Толванен, набравший 34 (17+17) очков в 47 матчах КХЛ. Замыкает тройку лучших чех Мартин Нечас из «Брно».

Лучший из россиян — вратарь ЦСКА Илья Сорокин — находится на седьмом месте. Голкипер СКА Игорь Шестеркин — девятый, вратарь «Магнитки» Илья Самсонов — десятый. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов занимает 14-е место, нападающий «Витязя» Герман Рубцов — 47-й.

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