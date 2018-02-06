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20:23 (мск), источник: ТАСС

Открытие хоккейной школы Сидни Кросби перенесено на следующий год

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Открытие школы хоккея имени Сидни Кросби перенесено на будущий год из-за продолжающегося ремонта помещения арены в канадском городе Кол-Харбор (провинция Новая Шотландия). Об этом во вторник сообщил телеканал Си-би-си.

Источник: AP 2018

«Нам придется отложить [открытие] на год. Мы не можем запускать школу, когда продолжается ремонт», — заявил бывший тренер капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Пол Мэйсон, который также является главным организатором спортивной школы имени своего бывшего ученика.

По его словам, строительные работы на ледовой арене Cole Harbour Place («Кол-Харбор плэйс») продолжаются. На данный момент полностью отремонтирована крыша, в ближайшее время будет залита бетоном площадка под каток. Лед планируется залить осенью. Предполагалось, что школа откроется летом этого года, а запись в нее должна была начаться в марте.

Кросби вырос в Кол-Харборе, который находится недалеко от Галифакса. После окончания сезона в НХЛ он регулярно приезжает в родной город, а в 2015 году организовал здесь свой первый тренировочный лагерь для местной детворы.

30-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017), со сборной Канады выиграл две Олимпиады (2010, 2014).

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