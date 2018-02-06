Открытие хоккейной школы Сидни Кросби перенесено на следующий год

Источник: AP 2018

«Нам придется отложить [открытие] на год. Мы не можем запускать школу, когда продолжается ремонт», — заявил бывший тренер капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» Пол Мэйсон, который также является главным организатором спортивной школы имени своего бывшего ученика.

По его словам, строительные работы на ледовой арене Cole Harbour Place («Кол-Харбор плэйс») продолжаются. На данный момент полностью отремонтирована крыша, в ближайшее время будет залита бетоном площадка под каток. Лед планируется залить осенью. Предполагалось, что школа откроется летом этого года, а запись в нее должна была начаться в марте.

Кросби вырос в Кол-Харборе, который находится недалеко от Галифакса. После окончания сезона в НХЛ он регулярно приезжает в родной город, а в 2015 году организовал здесь свой первый тренировочный лагерь для местной детворы.