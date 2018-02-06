Четыре шайбы Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Тампу» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (2-я, 23-я, 47-я и 54-я минуты), Леон Драйзайтль (18) и Ииро Пакаринен (33). У проигравших отличились Алекс Киллорн (10) и Янни Гурд (42).

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в 22 матчах. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26 и был заменен после второго периода на Луи Доминге.

«Эдмонтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков в 51 матче. «Тампа» продолжает лидировать на Востоке с 75 очками в 53 встречах.