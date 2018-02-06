Четыре шайбы Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Тампу» в матче НХЛ
ТАСС, 6 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 февраля. «Эдмонтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (2-я, 23-я, 47-я и 54-я минуты), Леон Драйзайтль (18) и Ииро Пакаринен (33). У проигравших отличились Алекс Киллорн (10) и Янни Гурд (42).
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в 22 матчах. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26 и был заменен после второго периода на Луи Доминге.
«Эдмонтон» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 50 очков в 51 матче. «Тампа» продолжает лидировать на Востоке с 75 очками в 53 встречах.
В следующем матче «Тампа» 9 февраля примет «Ванкувер», «Эдмонтон» днем ранее в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом».
«Даллас» на своей площадке победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1. Российский форвард хозяев Александр Радулов отметился результативной передачей, на счету нападающего 51 (21+30) очко в нынешнем сезоне. В других матчах дня «Торонто» обыграл «Анахайм» (7:4), а «Нэшвилл» в овертайме победил «Айлендерс» (5:4).