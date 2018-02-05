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20:39 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 5 февраля. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Малкин набрал 8 очков (6 шайб + 2 передачи) в трех матчах. 31 января в игре с «Сан-Хосе» (5:2) он оформил хет- трик, который стал для него 12-м в карьере. Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбруга» по этому показателю (40 хет-триков в активе канадца Марио Лемье).

Второй звездой признан финский вратарь «Флориды» Харри Сятери, который одержал три победы в трех матчах. Третьей звездой стал канадский форвард «Вегаса» Райлли Смит, который в четырех матчах набрал 5 очков (4+1).

Ранее Малкин был признан первой звездой января в НХЛ. За первый месяц года 31-летний игрок набрал 19 очков (12+7) в 12 матчах.

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