Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой недели в НХЛ

Малкин набрал 8 очков (6 шайб + 2 передачи) в трех матчах. 31 января в игре с «Сан-Хосе» (5:2) он оформил хет- трик, который стал для него 12-м в карьере. Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбруга» по этому показателю (40 хет-триков в активе канадца Марио Лемье).