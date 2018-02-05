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11:27 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча чемпионата НХЛ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Шведский форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с удержанием зарплаты, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2018

Как сообщается, Форсберг был наказан за грубый прием в отношении игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Визи во время матча команд, который прошел в Нэшвилле в субботу, 3 февраля, и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Форсберг нанес травму Визи на 30-й минуте встречи и не был за это никак наказан арбитрами.

Согласно решению дисциплинарной инстанции НХЛ, шведский нападающий пропустит выездные матчи «Нэшвилла» против «Нью-Йорк Айлендерс» (5 февраля), «Торонто Мейпл Лифс» (7 февраля) и «Оттавы Сенаторз» (8 февраля).

Форсберг кроме этого выплатит более 96 тысяч долларов штрафа, которые будут переведены в Фонд помощи игрокам.

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