Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча чемпионата НХЛ

Как сообщается, Форсберг был наказан за грубый прием в отношении игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Визи во время матча команд, который прошел в Нэшвилле в субботу, 3 февраля, и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Форсберг нанес травму Визи на 30-й минуте встречи и не был за это никак наказан арбитрами.