Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча чемпионата НХЛ

Как сообщается, Форсберг был наказан за грубый прием в отношении игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Визи во время матча команд, который прошел в Нэшвилле в субботу, 3 февраля, и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Форсберг нанес травму Визи на 30-й минуте встречи и не был за это никак наказан арбитрами.
Согласно решению дисциплинарной инстанции НХЛ, шведский нападающий пропустит выездные матчи «Нэшвилла» против «Нью-Йорк Айлендерс» (5 февраля), «Торонто Мейпл Лифс» (7 февраля) и «Оттавы Сенаторз» (8 февраля).
Форсберг кроме этого выплатит более 96 тысяч долларов штрафа, которые будут переведены в Фонд помощи игрокам.