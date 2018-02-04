Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»

Встреча, проходившая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Гости повели в счёте после точного броска Майка Хоффмана, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Финский нападающий «Канадиенс» Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе. До матча с «Сенаторз» Лехконен не мог отличиться на протяжении 24 игр.