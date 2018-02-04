До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»
«Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, проходившая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Гости повели в счёте после точного броска Майка Хоффмана, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Финский нападающий «Канадиенс» Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе. До матча с «Сенаторз» Лехконен не мог отличиться на протяжении 24 игр.
Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 15 минут 38 секунд и записал на свой счёт голевую передачу во втором матче кряду.
|Монреаль Канадиенс
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4:1
(0:0, 3:1, 1:0)
|Оттава Сенаторз
|Клод Жюльен
|Ги Буше
|Кэри Прайс
|Майк Кондон
|1-й период
|07:14
|Арттури Лехконен
|Майк I Хоффман
|07:14
|2-й период
|Майк I Хоффман
|22:05
|Марк Боровицки
|25:22
|Эрик Карлссон
|26:06
|Эрик Карлссон
|26:06
|26:16
|Джефф Питри (М. Пачоретти, А. Гальченюк)
|27:54
|Арттури Лехконен (Н. Щербак, В. Мете)
|38:47
|Арттури Лехконен (Т. Плеканец, Б. Галлахер)
|3-й период
|47:14
|Брендан Галлахер
|56:57
|Томаш Плеканец
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Н. Щербак (Монреаль Канадиенс)