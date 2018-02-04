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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Щербака помогла «Монреалю» победить «Оттаву»

«Монреаль Канадиенс» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

Встреча, проходившая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Гости повели в счёте после точного броска Майка Хоффмана, однако в дальнейшем забивали только хозяева. Финский нападающий «Канадиенс» Арттури Лехконен оформил дубль, Джефф Питри и Томаш Плеканец забросили по шайбе. До матча с «Сенаторз» Лехконен не мог отличиться на протяжении 24 игр.

Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак провёл на льду 15 минут 38 секунд и записал на свой счёт голевую передачу во втором матче кряду.

Монреаль Канадиенс 4:1
(0:0, 3:1, 1:0)
Оттава Сенаторз
4.02.2018, 21:00 Зрители: 21302 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Ги Буше
Вратари
Кэри Прайс Майк Кондон
1-й период
07:14 Арттури Лехконен
Майк I Хоффман 07:14
2-й период
Майк I Хоффман 22:05
Марк Боровицки 25:22
Эрик Карлссон 26:06
Эрик Карлссон 26:06
26:16 Джефф Питри (М. Пачоретти, А. Гальченюк)
27:54 Арттури Лехконен (Н. Щербак, В. Мете)
38:47 Арттури Лехконен (Т. Плеканец, Б. Галлахер)
3-й период
47:14 Брендан Галлахер
56:57 Томаш Плеканец
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), Т. Плеканец (Монреаль Канадиенс), Н. Щербак (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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