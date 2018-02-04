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Вашингтон Кэпиталз3
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00:03 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами

ТАСС, 4 февраля. «Вашингтон» со счетом 3:4 уступил «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Чандлер Стивенсон (8-я минута), Мэтт Нисканен (29) и Никлас Бэкстрем (41). За гостей отличились Райан Карпентер (17), Райлли Смит (39, 50) и Алекс Так (55).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 14 секунд, на его счету три силовых приема. Другой российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты 19 секунд и отметился результативной передачей. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также набрал одно очко за голевую передачу, на льду он провел 21 минуту 57 секунд.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Вегас» возглавляет Западную конференцию с 74 очками.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Коламбусом» 7 февраля, «Вегас» в тот же день на выезде встретится с «Питтсбургом».

Вашингтон Кэпиталз 3:4
(1:1, 1:1, 1:2)
Вегас Голден Найтс
4.02.2018, 20:30 Зрители: 18506 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Жерар Галлан
Вратари
Филипп Грубауэр 58:33 Марк-Андре Флери
1-й период
07:22 Чендлер Стивенсон (Дж. Бигл, М. Нисканен)
Райан Карпентер (П-Э. Белльмар, Н. Шмидт) 16:06
Брэйден Макнэбб 19:33
2-й период
28:38 Мэтт Нисканен (Е. Кузнецов, Дм. Орлов)
Алекс Так 31:47
38:16 Брукс Орпик
Райлли Смит (А. Так, Д. Маршессо) 38:53
3-й период
40:52 Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, К. Дьос)
Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон) 49:21
Алекс Так (Р. Карпентер, П-Э. Белльмар) 54:48
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Рил. Смит (Вегас Голден Найтс), А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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