«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами

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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Чандлер Стивенсон (8-я минута), Мэтт Нисканен (29) и Никлас Бэкстрем (41). За гостей отличились Райан Карпентер (17), Райлли Смит (39, 50) и Алекс Так (55).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 14 секунд, на его счету три силовых приема. Другой российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты 19 секунд и отметился результативной передачей. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также набрал одно очко за голевую передачу, на льду он провел 21 минуту 57 секунд.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Вегас» возглавляет Западную конференцию с 74 очками.