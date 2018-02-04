«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ, Кузнецов и Орлов отметились голевыми передачами
ТАСС, 4 февраля. «Вашингтон» со счетом 3:4 уступил «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 февраля. «Вашингтон» со счетом 3:4 уступил «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Чандлер Стивенсон (8-я минута), Мэтт Нисканен (29) и Никлас Бэкстрем (41). За гостей отличились Райан Карпентер (17), Райлли Смит (39, 50) и Алекс Так (55).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и 14 секунд, на его счету три силовых приема. Другой российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты 19 секунд и отметился результативной передачей. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также набрал одно очко за голевую передачу, на льду он провел 21 минуту 57 секунд.
«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Вегас» возглавляет Западную конференцию с 74 очками.
В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Коламбусом» 7 февраля, «Вегас» в тот же день на выезде встретится с «Питтсбургом».
|Вашингтон Кэпиталз
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3:4
(1:1, 1:1, 1:2)
|Вегас Голден Найтс
|Барри Тротц
|Жерар Галлан
|Филипп Грубауэр 58:33
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|07:22
|Чендлер Стивенсон (Дж. Бигл, М. Нисканен)
|Райан Карпентер (П-Э. Белльмар, Н. Шмидт)
|16:06
|Брэйден Макнэбб
|19:33
|2-й период
|28:38
|Мэтт Нисканен (Е. Кузнецов, Дм. Орлов)
|Алекс Так
|31:47
|38:16
|Брукс Орпик
|Райлли Смит (А. Так, Д. Маршессо)
|38:53
|3-й период
|40:52
|Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски, К. Дьос)
|Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|49:21
|Алекс Так (Р. Карпентер, П-Э. Белльмар)
|54:48
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Рил. Смит (Вегас Голден Найтс), А. Так (Вегас Голден Найтс), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз)