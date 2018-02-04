До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Два очка Бёрнса помогли «Сан-Хосе» в гостях победить «Каролину»
«Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного сезона НХЛ.
«Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного сезона НХЛ.
Встреча, проходившая в Каролине на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей по разу отличились Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бёрнс. В составе «ураганов» единственная шайба на счету Себастьяна Ахо.
Бёрнс стал самым результативным игроком матча, набрав 2 (1+1) очка за результативность. Гости выиграли второй матч подряд. Хозяева, в свою очередь, потерпели второе кряду поражение.
|Каролина Харрикейнз
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1:3
(1:2, 0:1, 0:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Билл Питерс
|Питер Дебур
|Кэм Уорд 57:51
|Аарон Делл
|1-й период
|Тимо Майер (Й. Донской, Б. Бернс)
|04:06
|17:58
|Себастьян Ахо (Джор. Стаал)
|Крис Тирни (М. Карлссон, Мик. Бедкер)
|19:24
|2-й период
|Брент Бернс (Дж. Уорд, Й. Райан)
|22:03
|27:32
|Брок Макгинн
|Бренден Диллон
|27:32
|Бренден Диллон
|27:32
|5
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)