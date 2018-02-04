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4 февраля, источник: Чемпионат.com

Два очка Бёрнса помогли «Сан-Хосе» в гостях победить «Каролину»

«Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного сезона НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, проходившая в Каролине на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей по разу отличились Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бёрнс. В составе «ураганов» единственная шайба на счету Себастьяна Ахо.

Бёрнс стал самым результативным игроком матча, набрав 2 (1+1) очка за результативность. Гости выиграли второй матч подряд. Хозяева, в свою очередь, потерпели второе кряду поражение.

Каролина Харрикейнз 1:3
(1:2, 0:1, 0:0)
Сан-Хосе Шаркс
4.02.2018, 21:00 Зрители: 11614 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Питер Дебур
Вратари
Кэм Уорд 57:51 Аарон Делл
1-й период
Тимо Майер (Й. Донской, Б. Бернс) 04:06
17:58 Себастьян Ахо (Джор. Стаал)
Крис Тирни (М. Карлссон, Мик. Бедкер) 19:24
2-й период
Брент Бернс (Дж. Уорд, Й. Райан) 22:03
27:32 Брок Макгинн
Бренден Диллон 27:32
Бренден Диллон 27:32
Статистика
5 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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НХЛ
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