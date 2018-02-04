Два очка Бёрнса помогли «Сан-Хосе» в гостях победить «Каролину»

Источник: AP 2018

Встреча, проходившая в Каролине на «Пи-Эн-Си-Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей по разу отличились Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бёрнс. В составе «ураганов» единственная шайба на счету Себастьяна Ахо.