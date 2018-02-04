Хоккеисты «Тампы» победили «Ванкувер», Кучеров набрал 300-е очко в «регулярках» НХЛ

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Крис Куниц (2-я минута), Виктор Хедман (6-я), Янни Гоерд (36-я) и Кори Конахер (57-я). У «Кэнакс» отличились Томас Ванек (50-я) и Брок Бозер (55-я).

Кучеров, ассистировавший Куницу и Хедману, довел число заработанных в «регулярках» НХЛ очков до 300 (135 голов + 165 передач) в 337 играх. Еще один результативный пас в этом матче сделал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

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