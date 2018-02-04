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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Тампы» победили «Ванкувер», Кучеров набрал 300-е очко в «регулярках» НХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Ванкувер Кэнакс», а российский нападающий «молний» Никита Кучеров достиг отметки в 300 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу в Ванкувере, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Крис Куниц (2-я минута), Виктор Хедман (6-я), Янни Гоерд (36-я) и Кори Конахер (57-я). У «Кэнакс» отличились Томас Ванек (50-я) и Брок Бозер (55-я).

Кучеров, ассистировавший Куницу и Хедману, довел число заработанных в «регулярках» НХЛ очков до 300 (135 голов + 165 передач) в 337 играх. Еще один результативный пас в этом матче сделал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче субботы «Калгари Флэймз» на своем льду в овертайме взял верх над «Чикаго Блэкхокс» — 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0).

Ванкувер Кэнакс 2:4
(0:2, 0:1, 2:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
4.02.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Джон Купер
Вратари
Якоб Маркстрем 59:40 Андрей Василевский
1-й период
Крис Куниц (А. Строльман, Н. Кучеров) 01:26
Виктор Хедман (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 05:52
10:25 Майкл Дель Зотто
15:35 Брендан Гонс
Владислав Наместников 15:35
2-й период
Янни Гурд (М. Сергачев, Мэт. Пека) 35:47
37:48 Майкл Дель Зотто
Владислав Наместников 39:56
3-й период
Антон Строльман 40:08
Стивен Стэмкос 43:15
43:18 Бо Хорват
50:00 Томас Ванек (Т. Стэчер, Б. Бозер)
54:30 Брок Бозер (Б. Саттер)
56:36 Кристофер Танев
Кори Конахер б 56:36
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бозер (Ванкувер Кэнакс), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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