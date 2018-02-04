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09:43 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Ньюарке в субботу, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Трэвис Зэйджак (21-я и 50-я минуты), а Блэйк Колман (24-я) отметился одной шайбой. У «Пингвинз» гол на счету российского нападающего Евгения Малкина (47-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо Эвеланш» в субботу в гостях уступил «Виннипег Джетс» — 0:3 (0:1, 0:0 0:2). Российский голкипер «лавин» Семен Варламов, пропустивший около месяца из-за травмы, отразил 29 из 31 броска по своим воротам и был признан третьей звездой игры.

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Российский нападающий гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

«Флорида Пантерз» на домашней арене переиграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Голевым пасом отметился российский форвард хозяев Евгений Дадонов.

Результаты других матчей дня:

«Баффало Сейбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1),

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Нью-Джерси Дэвилз 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Питтсбург Пингвинз
4.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Майк Салливан
Вратари
Кейт Кинкейд Кейси Десмит 58:04
1-й период
01:34 Майлс Вуд
Джейми Олексяк 05:28
13:26 Стефан Ноесен
Ян Коул 13:26
Крис Летанг 14:09
2-й период
20:30 Трэвис Зэйджак (Б. Коулман, С. Ноесен)
23:05 Блейк Коулман (С. Ноесен, Т. Зэйджак)
Джейк Гюнтцель 28:30
3-й период
Евгений Малкин (Ян Коул, Ф. Кессел) 46:16
49:51 Трэвис Зэйджак (Д. Сиверсон, Т. Холл)
Статистика
7 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз), С. Ноесен (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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