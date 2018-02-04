Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»

Встреча, состоявшаяся в Ньюарке в субботу, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Трэвис Зэйджак (21-я и 50-я минуты), а Блэйк Колман (24-я) отметился одной шайбой. У «Пингвинз» гол на счету российского нападающего Евгения Малкина (47-я).