Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Ньюарке в субботу, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Трэвис Зэйджак (21-я и 50-я минуты), а Блэйк Колман (24-я) отметился одной шайбой. У «Пингвинз» гол на счету российского нападающего Евгения Малкина (47-я).
«Колорадо Эвеланш» в субботу в гостях уступил «Виннипег Джетс» — 0:3 (0:1, 0:0 0:2). Российский голкипер «лавин» Семен Варламов, пропустивший около месяца
«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Российский нападающий гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.
«Флорида Пантерз» на домашней арене переиграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Голевым пасом отметился российский форвард хозяев Евгений Дадонов.
Результаты других матчей дня:
«Баффало Сейбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1),
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
|Нью-Джерси Дэвилз
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Джон Хайнс
|Майк Салливан
|Кейт Кинкейд
|Кейси Десмит 58:04
|1-й период
|01:34
|Майлс Вуд
|Джейми Олексяк
|05:28
|13:26
|Стефан Ноесен
|Ян Коул
|13:26
|Крис Летанг
|14:09
|2-й период
|20:30
|Трэвис Зэйджак (Б. Коулман, С. Ноесен)
|23:05
|Блейк Коулман (С. Ноесен, Т. Зэйджак)
|Джейк Гюнтцель
|28:30
|3-й период
|Евгений Малкин (Ян Коул, Ф. Кессел)
|46:16
|49:51
|Трэвис Зэйджак (Д. Сиверсон, Т. Холл)
|7
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Т. Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз), С. Ноесен (Нью-Джерси Дэвилз)