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01:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Филадельфия» в серии буллитов оказалась сильнее «Оттавы»

«Оттава Сенаторз» на выезде в серии буллитов обыграла «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает RT.

За победителей отличились Мэтт Дюшейн, Крис Ди Доменико и Дерек Брассар. В составе хозяев шайбы забросили Шон Кутюрье, Клод Жиру и Нолан Патрик. Победный буллит на счету Майка Хоффмана.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Дюшейн (Хоффман, Уайт) — 10:53
0:2 — Брассар (Сеси, Дзингел) — 11:32
1:2 — Кутюрье (Гудас, Конечны) — 23:53
1:3 — Ди Доменико (Дзингел) — 33:02
2:3 — Жиру (Мэннинг, Конечны) — 54:15
3:3 — Патрик (Гостисбер, Конечны) — 59:57 (6×5)
3:4 — Хоффман — 65:00 (ПБ).

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