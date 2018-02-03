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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина 4 очка, у Овечкина — 3
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая на льду «Питтсбурга» в пятницу, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился российский форвард Евгений Малкин (42-я, 51-я минуты), он также сделал две голевые передачи. У «Питтсбурга» также отличились Фил Кессел (3, 48), Карл Хагелин (16), Патрик Хёрнквист (21) и Брайан Раст (47).
У столичного клуба на счету российского капитана Александра Овечкина две шайбы (19, 42) и голевая передача, по голу и результативной передаче у россиян Дмитрия Орлова (24) и Евгения Кузнецова (32).
Малкин стал первой звездой матча, Овечкин — третьей.
|Питтсбург Пингвинз
|
7:4
(2:1, 1:2, 4:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Мэттью Мюррей
|Брэден Холтби 47:59 (Ф. Грубауэр 47:59)
|1-й период
|02:11
|Фил Кессел (Р. Шихан, Дж. Гюнтцель)
|03:32
|Сидни Кросби
|15:50
|Карл Хагелин
|Александр Овечкин (К. Дьос)
|18:10
|Чендлер Стивенсон
|19:27
|2-й период
|20:26
|Патрик Хернквист (С. Кросби, Е. Малкин)
|Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Л. Эллер)
|23:08
|Евгений Кузнецов (Т. Уилсон, А. Овечкин)
|31:57
|Том Уилсон
|32:17
|39:40
|Крис Летанг
|Ти. Джей. Оши
|39:40
|3-й период
|41:01
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, О. Мяяття)
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дм. Орлов)
|41:50
|Никлас II Бэкстрем
|44:50
|46:08
|Брайан Раст (К. Летанг, Р. Шихан)
|47:59
|Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
|Мэдисон Боуи
|49:05
|50:00
|Евгений Малкин (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
|51:44
|Евгений Малкин
|57:08
|Карл Хагелин
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)