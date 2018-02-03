«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина 4 очка, у Овечкина — 3

Встреча, прошедшая на льду «Питтсбурга» в пятницу, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился российский форвард Евгений Малкин (42-я, 51-я минуты), он также сделал две голевые передачи. У «Питтсбурга» также отличились Фил Кессел (3, 48), Карл Хагелин (16), Патрик Хёрнквист (21) и Брайан Раст (47).