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10:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина 4 очка, у Овечкина — 3

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Питтсбурга» в пятницу, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 1:2, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился российский форвард Евгений Малкин (42-я, 51-я минуты), он также сделал две голевые передачи. У «Питтсбурга» также отличились Фил Кессел (3, 48), Карл Хагелин (16), Патрик Хёрнквист (21) и Брайан Раст (47).

У столичного клуба на счету российского капитана Александра Овечкина две шайбы (19, 42) и голевая передача, по голу и результативной передаче у россиян Дмитрия Орлова (24) и Евгения Кузнецова (32).

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Малкин стал первой звездой матча, Овечкин — третьей.

Питтсбург Пингвинз 7:4
(2:1, 1:2, 4:1)
Вашингтон Кэпиталз
3.02.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Мэттью Мюррей Брэден Холтби 47:59 (Ф. Грубауэр 47:59)
1-й период
02:11 Фил Кессел (Р. Шихан, Дж. Гюнтцель)
03:32 Сидни Кросби
15:50 Карл Хагелин
Александр Овечкин (К. Дьос) 18:10
Чендлер Стивенсон 19:27
2-й период
20:26 Патрик Хернквист (С. Кросби, Е. Малкин)
Дмитрий I Орлов (М. Нисканен, Л. Эллер) 23:08
Евгений Кузнецов (Т. Уилсон, А. Овечкин) 31:57
Том Уилсон 32:17
39:40 Крис Летанг
Ти. Джей. Оши 39:40
3-й период
41:01 Евгений Малкин (Ф. Кессел, О. Мяяття)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дм. Орлов) 41:50
Никлас II Бэкстрем 44:50
46:08 Брайан Раст (К. Летанг, Р. Шихан)
47:59 Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
Мэдисон Боуи 49:05
50:00 Евгений Малкин (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
51:44 Евгений Малкин
57:08 Карл Хагелин
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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