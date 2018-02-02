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21:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Бучневич выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга, сообщает журналист New York Post Ларри Брукс.

Источник: AP 2018

Российский форвард получил травму во втором периоде матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4), когда ему ударили локтем в челюсть, и не смог продолжить игру.

22-летний Бучневич в этом сезоне принял участие в 50 матчах и набрал 32 (13+19) балла за результативность при показателе полезности «+4». Он является вторым бомбардиром команды.

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