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Бучневич выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич выбыл на неопределённый срок
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич выбыл на неопределённый срок
Российский форвард получил травму во втором периоде матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4), когда ему ударили локтем в челюсть, и не смог продолжить игру.
22-летний Бучневич в этом сезоне принял участие в 50 матчах и набрал 32 (13+19) балла за результативность при показателе полезности «+4». Он является вторым бомбардиром команды.