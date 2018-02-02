Яромир Ягр: Шанс на возвращение в «Калгари» есть, хотя он и минимален
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр не исключил, что в этом сезоне может вернуться в «Калгари».
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр не исключил, что в этом сезоне может вернуться в «Калгари».
— Шанс на возвращение в «Калгари» есть, хотя он и минимален. Это может произойти в том случае, если «Кладно» закончит сезон раньше, чем мы ожидаем. Но моей текущей целью является выздоровление, набор формы и помощь «Кладно» выйти в Экстралигу.
Я всегда считал, что вещи происходят не просто так. Я стараюсь сохранять оптимизм. Самое главное для меня сейчас — оставаться здоровым, вернуться к полноценным тренировкам и наслаждаться хоккеем так, как я всегда это делал. Поскольку без практики это невозможно. Если я стану здоровым и смогу тренироваться, то ко мне вернутся и мотивация, и желание, — передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.
Добавим, что первый матч за «Кладно» 45-летний нападающий может провести в субботу против команды «Бенатки-над-Йизероу». Отметим, что «Бенатки» может сыграть бывший партнер Ягра по «Питтсбургу» Петр Недвед, которому 9 декабря исполнилось 46 лет.