Яромир Ягр: Шанс на возвращение в «Калгари» есть, хотя он и минимален

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— Шанс на возвращение в «Калгари» есть, хотя он и минимален. Это может произойти в том случае, если «Кладно» закончит сезон раньше, чем мы ожидаем. Но моей текущей целью является выздоровление, набор формы и помощь «Кладно» выйти в Экстралигу.

Я всегда считал, что вещи происходят не просто так. Я стараюсь сохранять оптимизм. Самое главное для меня сейчас — оставаться здоровым, вернуться к полноценным тренировкам и наслаждаться хоккеем так, как я всегда это делал. Поскольку без практики это невозможно. Если я стану здоровым и смогу тренироваться, то ко мне вернутся и мотивация, и желание, — передает слова Ягра официальный сайт НХЛ.