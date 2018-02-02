Как появилась первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Владислава Наместникова

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь РАБИНЕР из Тампы

ФИЛЬМ О РУССКОЙ ПЯТЕРКЕ

Уникальность Владислава Наместникова — уже в том, что он первый представитель российской энхаэловской династии. Его отец Евгений, защитник, в 90-е годы провел 44 матча за «Ванкувер», «Айлендерс» и «Нэшвилл». А вот дядю знают все — двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов, родной брат мамы Влада, был частью Русской Пятерки. Весной, кстати, в Америке о ней выйдет фильм — и вечером после первого дня звездного уик-энда в Тампе дома у Никиты Кучерова у них было нечто вроде предпросмотра. И Наместников с большим интересом смотрел на родного человека, возможно, открывая его для себя с какой-то новой стороны.

— Фильм очень хороший получился, — говорит форвард «Тампы». — Интересно было послушать, как о дяде отзывались партнеры. Даррен Маккарти, например, сказал, что он все время хмурый ходил. И добавил, что Слава — такой человек, который ни под кого не подстраивался, всегда был самим собой, и его надо было принимать таким, какой он есть.

Когда говорю Владу, что у него — первая семья из России в НХЛ, он всем своим видом показывает, что этого не знал. Широко улыбается, преисполняется ощущения важности этого факта.

— С такой родословной у вас были шансы чем-то другим в жизни заняться? — спрашиваю Наместникова. И слышу моментальное: «Никаких!».

В какой-то момент в детстве он расхотел играть в хоккей. И тогда веское слово сказала… мама. У отца, как и у дяди, в разгаре были собственные карьеры, уделять ему слишком много внимания они не могли, и мама буквально заставила его играть. Возила на тренировки, убеждала — и он по сей день благодарен ей за ту настойчивость.

Беседую с Кучеровым о Наместникове, и он тоже упоминает его семью: «Того, что происходит сейчас, Влад заслуживал давно. Он молодец — прошел через все трудности, старался, стоял на своем. Повезло, что у него батя — тренер. Отличный тренер, отличный папа. Говорит ему: работай, улучшай свою игру, не расстраивайся — и все придет. Плюс собственный характер Влада. Из-за всего этого он так сейчас и играет, а мне с ним в звене очень удобно».

К трудностям мы еще вернемся, а пока — о бате.

— Мы и сейчас созваниваемся практически после каждой игры, — говорит Наместников. — Указывает на ошибки, на то, что можно делать лучше. Считаю, мне это очень помогло. И то, что папа вообще всегда меня поддерживал.

— Он не рассказывал, почему у него не получилась долгая карьера в НХЛ? — спрашиваю Влада. — Не говорил об ошибках, которые вам нельзя повторять?

— Думаю, дело не в ошибках. Он был защитником небольшого роста. А раньше в обороне клубов НХЛ в основном играли огромные ребята, упор делался на силу, а не на катание и скорость. Но считаю, что у него все равно была хорошая карьера, он многого добился и не сожалеет ни о чем.

Но и отец, и Козлов — это еще не все на тему хоккейной семьи Наместникова. Еще один его дядя — известный в прошлом нападающий «Флориды» Иван Новосельцев, отыгравший пару сотен матчей в НХЛ — и, кстати, сделавший дубль в своей первой игре.

— Жизнь так сложилась, что мы с ним пересеклись в «Химике», когда я в 16 лет проводил в высшей лиге первый взрослый сезон. А он там заканчивал карьеру, — рассказывает Наместников.

— От «стариков» родственник вас защищал?

— Я сам себя в обиду не давал! Да особо это и не нужно было. В команде были нормальные ребята, которые меня во всем поддерживали.

АЙЗЕРМАН УЗНАЛ ЕГО ЕЩЕ РЕБЕНКОМ

Козлов вспоминает: «В 97-м мы с Ларионовым привезли Кубок Стэнли в Воскресенск. Собрался полный дворец спорта. Помню, что туда пришли и мой пятилетний племянник Владик, и дедушка, и родители».

Услышав такую историю и зная, как Наместников бредил НХЛ, я подумал было, что эта мечта появилась у него как раз в тот день. Но все оказалось более прозаично.

— Сам я того момента особо не помню — слишком маленький еще был. Но в фойе «Химика» висят фотографии — и как-то раз я их увидел и начал вспоминать. Символичный, надеюсь, момент: я с Кубком Стэнли рядом стою. Конечно, тогда я ни о какой НХЛ не мечтал. Не знал еще, что это такое. Хотя на коньках уже катался — отец поставил меня на них в три. Это было в Солт-Лейк-Сити.

В будущей столице зимней Олимпиады Наместников-старший играл за команду ИХЛ (тогда она котировалась выше АХЛ) «Юта Гриззлиз». Сначала сын ездил со стульчиком, а отец его держал, — видел Владислав и такие фотографии.

Позже Наместниковы переехали в Детройт.

Влад уже вовсю занимался хоккеем, и тогда дядя Слава сделал ему волшебный подарок — несколько раз сводил в раздевалку «Ред Уингз», когда там была вся команда.

— Вот это я хорошо помню. На многие игры ходил, в раздевалке знакомился со всеми. Был запомнившийся момент. Один известный актер тоже пришел в раздевалку, а я его испугался и убежал.

Пожал тогда Влад крохотной ручонкой и руку своего будущего генерального менеджера. Стив Айзерман, с которым я в Тампе тоже пообщался, маленького Наместникова припоминает. И говорит, что также встречал его с родней в Бирмингеме, городке под Детройтом, куда на детскую площадку выводил «выгуливать» дочек. Наместников уточняет: «С тетей в парке гуляли».

Такие вот в жизни бывают пересечения. Будут в его жизни и другие, и самое удивительное — в фарм-клубе «Тампы», «Сиракьюз Кранч». Но к этому мы еще вернемся.

— Согласны с тем, что с Айзерманом вам, русским, в «Тампе» сильно повезло?

— Да, это для нас большой плюс: Стив играл с русскими, знает, как они думают и играют. Не побоялся взять многих на драфте. Сейчас в первой команде четверо — а ведь еще и есть хорошие ребята и в фарм-клубе, и в юниорских лигах, и в России. Надеюсь, когда-нибудь будет еще больше!

— А кто такой ваш дядя, осознавали? Был он для вас кумиром?

— Да. У меня дома висела картина с портретами всех игроков Русской Пятерки и с автографами каждого из них — Слава, конечно, подарил. Помню, мы уже уехали в Россию, а он играл в «Атланте». Мы с дедушкой всегда вставали ночью и смотрели его матчи. Созванивались, разговаривали. Это мне тоже помогало.

— На льду он вам что-нибудь показывал?

— Особо нет. Больше показывал «Детройт», «Джо Луис Арену», раздевалку.

ПЯТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ В МХЛ ПОДПИСЫВАТЬ НЕ ЗАХОТЕЛ.

И УЕХАЛ В КАНАДУ

Козлов вспоминает:

— Хоккей Владу всегда нравился, он старался. Очень много усилий, чтобы сделать из него хоккеиста, приложил мой папа.

Отец человека из Русской Пятерки, Анатолий Козлов — одна из легенд воскресенского хоккея. Помимо сына, воспитал олимпийского чемпиона Андрея Ломакина, был вторым тренером в «Химике» у Игоря Ларионова, взрастил Андрея Маркова.

Но для того, чтобы дед смог предметно заняться внуком, семье требовалось вернуться из Америки. Это произошло, когда Владу было восемь.

— Папа решил поехать играть в Россию, поэтому и вернулись. Он заключил контракт с «Ладой», а мы поселились в Воскресенске, где я родился. Папа с мамой решили, что мне лучше всего будет в этом городе — и дедушка поможет, и дом там.

— Сильно скучали там по жизни, к которой привыкли?

— Поначалу тяжело было. Пошел в школу, не умея ни читать, ни писать по-русски — только говорил. Надо было нагонять. Но поскольку ходил в частную школу, где было немного детей, все далось без больших проблем. Детский хоккей тоже немного разный, но к этому привык быстро. Мама каждое лето возила меня в Америку, чтобы я английский не забыл. Поэтому, когда поехал в канадскую юниорскую лигу, адаптация прошла легко.

— Много в вас как хоккеиста вложил дедушка?

— Он очень много мне дал. Вставал в 6 утра и тащил меня на каток. Если можно было, чтобы я покатался со старшими — тоже заставлял. Он всегда говорил мне максимально использовать скорость, обводить, лезть на ворота. Это изначально от него пошло. А второй дедушка со мной всегда на выезды ездил. Я им обоим очень благодарен.

— Воспитывали вас в строгости? Кричали, может, и всыпать могли?

— Я был спокойным, нормальным ребенком, не хулиганил. Поводов особо не давал.

— Насколько большую роль в вашей карьере сыграли гены?

— Над руками можно работать, а видение площадки — это, считаю, как раз от природы. И дедушка сыграл свою роль. Он заставлял меня обыгрывать, но при этом не опускать голову и видеть все, что происходит вокруг. И папа мне то же самое говорил.

Учитывая переезды семьи туда-обратно, напрашивается вопрос:

— По стилю вы себя больше кем считаете — российским хоккеистом или североамериканским?

— Прошел обе школы. У меня есть по чуть-чуть из каждой, и обе мне помогли. Из российской — игра в пас. Но нравится мне и играть у бортов, и лезть на ворота. Это — североамериканское. В общем, микс.

На взрослом уровне Наместников дебютировал рано, проведя в 16 лет сезон в «вышке», в «Химике». Но потом уехал в Канаду.

— А почему? — спрашиваю хоккеиста. — Начало взрослой карьеры задалось, да и такие родственники могли бы составить вам протекцию.

— Мне предложили подписать в МХЛ пятилетний контракт. Я посчитал, что это слишком много, заключил на год соглашение с «Химиком» в ВХЛ, а потом решил, что для дальнейшего роста играть в Канаде будет полезнее. И всей семьей решили, чтобы я поехал. С учетом того, что по-английски говорил легко, решение далось просто.

В клубе «Лондон Найтс» ему пришлось пройти через непростую школу — его тренировал Дэйл Хантер. Тот самый экс-тафгай, который из всех тренеров «Вашингтона» с наименьшим пиететом относился к Александру Овечкину, сильно урезав ему игровое время. Так же ли он относился к Наместникову?

— Нет. Мы с самого начала хорошо стали общаться. Он был очень требовательным тренером и настаивал на том, чтобы мы сначала в защите играли, и только потом в атаку шли. Считаю, что это очень помогло мне — и научило оборонительным действиям.

— Тафгайские привычки он с вами не использовал?

— Нет (смеется). Только в том смысле, что мы всегда заступались друг за друга на льду. Грязно против нас лучше было не играть.

ЖИВЕТ В МЕТРАХ ОТ ИГРОВОГО ДВОРЦА «ТАМПЫ»

Айзерман взял Наместникова в первом раунде драфта-2011. А во втором — Кучерова.

— Выходит, в вас генеральный менеджер тогда верил больше, чем в Никиту? — спрашиваю Наместникова.

— В кого он больше верил — не знаю, но считаю, что номер на драфте не так уж важен. В каком бы раунде ты ни ушел, дальше все начинается с нуля. Ты должен много работать, добиваться места в первой команде.

— Но вы же не будете спорить с тем, что у «первораундника» шансов пробиться в НХЛ куда больше, чем у тех, кого взяли в 6−7 раунде.

— Не буду. Но тут дело в том, что я к моменту драфта уже играл в Канаде, был на виду. А Кучеров был в России. Думаю, это тоже повлияло, поскольку тогда все только и говорили о «русском факторе».

С Кучеровым Влад поближе познакомился на так называемом «комбайне» — майско-июньском преддрафтовом сборе 60−80 молодых топ-хоккеистов, где клубы поближе с ними знакомятся, проводят собеседования и тесты по физподготовке. Их поселили в один номер — а потом уже так получилось, что и задрафтовали в один клуб. Еще одно совпадение. Они сдружились, и по сей день чуть ли не каждый день обедают вместе.

— Для вас стало сюрпризом, в какую звезду он превратился? — спрашиваю Наместникова.

— Нет, конечно. Мы же еще по детям играли: он за «Белые медведи», я за «Химик». Они там с Гусем (Никитой Гусевым. — Прим. И. Р.) чудеса творили. Они нас всегда обыгрывали: у них лучшая команда была, а мы всегда на дне. Тогда мы знакомы не были. Очень рад, что Никита добился таких успехов. Он всегда работает и после тренировок, так что никакой неожиданности для меня в этом нет.

— А вы тоже работаете? В частности, летом, о чем Купер говорил: «Когда я увидел, как Кучеров пашет, даже испугался»?

— Да — тоже пять раз в неделю зал и лед. Но у меня немного другая программа, чем у Никиты. А после тренировок, как и Кучеров, остаюсь на льду. Отрабатываю то, что считаю самым важным. Бросаю, на вбрасываниях работаю.

Кучеров летом тренируется в Тампе, где у него с прошлого года дом, а Наместников — в Детройте. Там дом у его родителей, сам же он живет в квартире в высотке, находящейся в считанных метрах от Amalie Arena. Удобно!

Евгений Наместников познакомился с Кучеровым раньше сына. Отец Владислава был вторым тренером «Красной Армии», когда эта команда МХЛ с Никитой в составе завоевала Кубок Харламова.

Еще одно совпадение.

— Никита говорил о нем только хорошее. По его мнению, папа — добрый человек, но когда надо что-то сказать — сделает это так, что все поймут.

— В Тампу отец приезжает часто?

— Не так часто, как хотелось бы. Он сейчас работает скаутом «Торонто» и постоянно находится в разъездах.

С Василевским Наместников тоже познакомился еще в юношеском возрасте, в молодежной сборной. «Уже тогда было видно, что человек будет звездой, — говорит Наместников. — Первым приходит на тренировку, последним уходит».

ПРИБАВИЛ 16 КИЛОГРАММОВ МЫШЦ

Козлов звонил давнему партнеру по «Детройту» Айзерману — и по ходу разговора спрашивал о племяннике.

— Со Стивом я несколько раз созванивался, — рассказывает Козлов. — Это было еще пару сезонов назад, когда Влада то опускали в фарм-клуб, то поднимали обратно. В принципе Стив был доволен, но говорил, над чем нужно работать. Что игру без шайбы нужно улучшить, верхний плечевой пояс подкачать. Ноги, говорил, хорошие, быстрые, а вверху надо чуть-чуть прибавить. Сейчас, смотрю, все отлично. Влад — молодец, дай бог, чтобы и дальше продолжал в том же духе. Ларионов рассказывает, что каждое лето видит его в Детройте, и он очень много работает. Это лишний раз доказывает, что само собой ничего не достигается.

— Много пришлось качаться? — спрашиваю Наместникова, который при росте 180 см весил 69 кг.

— Все, кто только драфтуются, — худые. Я знал, что мне нужно становиться мощнее, и отнесся к этому серьезно. У меня есть персональный тренер в Детройте, и мы с ним разработали план, по которому надо было заниматься в зале. Я следовал ему — и сейчас у меня вес 85 кило. Все в нынешней НХЛ серьезно к этому относятся. А Ларионова вижу нередко, поскольку у него в том же зале сын занимается. Разговариваем с ним, и очень приятно с такой легендой общаться.

О Детройте Наместников вспоминал в нашем разговоре не раз. Первый матч в НХЛ, так сложилось, сыграл как раз против «Ред Уингз» — правда, дома. А когда впервые вышел на лед «Джо Луис Арены», его пронзила мысль — сколько раз он здесь был, в раздевалку заходил, с великими хоккеистами общался!

Наместников катается в Детройте каждое лето, и до того, как старый дворец «Красных Крыльев» прошлым летом закрыли, нередко делал это именно там — и ту самую раздевалку исходил вдоль и поперек.

А в АХЛ Владислав попал в «Сиракьюз» — команду, где несколько лет играл… его отец!

— Фанаты меня сразу хорошо приняли, и в этом стопроцентно была заслуга отца. На один матч плей-офф папа даже приезжал и вбрасывал шайбу. Стадион взревел — он ведь там даже капитаном был. И мне приятно!

В Детройте Евгений и Марина Наместниковы теперь воспитывают нового представителя хоккейной династии. Говорят, 14-летний брат Владислава Максим подает как минимум не меньшие надежды, чем форвард «Тампы»…

ДАЖЕ В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА ДУМАЛ ТОЛЬКО ОБ НХЛ

«Мариновали» в нижних звеньях и с периодическими отправками в АХЛ Наместникова долго. Показательным было то, что, уже играя пару лет в первой команде, он заключил с «Тампой» двусторонний контракт, предусматривавший резкое понижение в зарплате при переводе в фарм-клуб. Со стопроцентно основными хоккеистами такое второе соглашение (контракт новичка в НХЛ — автоматически двусторонний) не подписывают. Потом, правда, Айзерман заключил с ним двухлетний односторонний контракт на 4 миллиона долларов. Кстати, этот сезон у него контрактный, и интересно, как после такого прорыва будут развиваться события в межсезонье. Айзерман говорит, что к переговорам клуб приступит летом. Сам Владислав от финансовых тем, что логично, уклоняется.

— Кто-то из КХЛ в сезоны неопределенности вас пытался зазвать? — спрашиваю Наместникова.

— Нет. Даже не думал об этом. Хотел играть только в НХЛ.

— Но сильно раздражало, что все идет не гладко, не по плану?

— Конечно, хочется всего и сразу. Но у всех разный путь. У меня он оказался такой. Я старался просто работать.

— Деньги-то в КХЛ совсем другие, чем в фарм-клубе при двустороннем контракте.

— Тогда особо не думал о деньгах. Только о том, чтобы побыстрее попасть в НХЛ.

Во второй год в «Сиракьюз» Владислав взял тот самый 90-й номер, под которым играет сейчас.

— Даже не знаю, почему, — говорит форвард. — Просто решил сменить номер. Первый год там под 18-м не очень хорошо прошел, поэтому решил что-то поменять и взял 90-й. С ним и остался.

Когда в разговоре с Кучеровым я поднял тему Наместникова, Никита прямо завелся:

«С Наместниковым мы не только партнеры по звену, но и близкие друзья. Он отличный парень и игрок. Для меня неудивительно, что он проводит такой сезон. По моему мнению, он должен был уже давно раскрыться, если бы с самого начала играл в первых двух звеньях. Такие игроки не должны проводить столько времени в четвертом звене по десять минут. В этом году все говорят: ой, какой Влад хороший! Так он мог стать таким раньше, если бы его использовали по-другому. Если поставить, например, Патрика Кейна в четвертое звено, много ли он забьет? Доверь Владу место в первой тройке раньше — он, уверен, оправдал бы это доверие».

Наместников очень хорошо помнит и первый свой матч в НХЛ — с «Детройтом», и первый гол «Монреалю», забитый в седьмом игре в лиге. Это — самые яркие его воспоминания наряду с хет-триком. В позапрошлом сезоне он сделал его в ворота самого «Питтсбурга», который и в том, и в следующем году завоюет Кубок Стэнли. Причем третий гол просматривали судьи на предмет офсайда — и пришлось поволноваться. Но пронесло.

На тот момент судьбу игрока хет-трик не слишком изменил. Благоволить ему Купер особо не собирался. Интересуюсь у самого Наместникова, трудно ли было перетерпеть столько лет весьма умеренной тренерской веры в него.

— Непросто было, конечно. Но нужно было продолжать работать. Все равно должно было когда-то прорвать. Сейчас у нас хорошая тройка, и, надеюсь, дальше все будет продолжаться в том же духе.

Недавно Владислав набрал сотое очко в НХЛ. Шайбу, естественно, забрал себе. Начало юбилеям положено. Отметил ли он как-то такое событие? Так знайте же: русские в «Тампе» — не пьют! Разрушая все иностранные стереотипы на эту тему.

ХЕДМАН ОТКЛИКАЕТСЯ НА «ВИТЬКА»

— Как бы вы определили свою роль в тройке с двумя суперзвездами? — спрашиваю Наместникова.

— Они меня ни в чем не ограничивают: если вижу, что надо отдать пас — отдаю, бросить — бросаю. Нельзя только партнеров искать, так ничего не получится. И в углах люблю побороться, и под ворота всегда полезу. Ничего особого я в своей игре не менял. С Кучеровым мы и в фарм-клубе играли, со Стэммером тоже пару лет назад нас ставили в одно звено. А тут объединили — и сразу начало получаться. Мы чувствуем друг друга. Я их полностью понимаю.

Кучеров добавляет:

— Мне кажется, все сразу было понятно — если нас поставят вместо, то должно получиться. Еще с прошлого сезона, когда мы играли в одном звене до травмы Стэммера. И в принципе — получилось! До тех пор, пока нас не разбили, и после этого весь месяц скомканным получился. О нашей тройке все говорят, как об одной из лучших в НХЛ. Да, в какой-то момент, на протяжении двух-трех матчей, у нас не шло. Со всеми иногда такое случается. Впрочем, в любом случае — как тренер скажет, так и будем делать".

Спрашиваю Наместникова, объяснял ли Купер причину перетасовки звеньев.

— Мы пару матчей проиграли, поэтому, может, и пошли изменения, — объясняет он. — Тренер попытался что-то другое привнести в нашу игру. Отсюда звенья и тасуются. Думаю, ребята к этому относились спокойно. А что нам еще остается? Только выходить и играть с теми, с кем ставят.

— В игре с «Филадельфией» перед Матчем звезд вы забили две шайбы с передач Кучерова. Когда он в чужой зоне начал разворачиваться, как предугадали, что будет дальше?

— Когда такое происходит, ты просто пытаешься открыться, чтобы было удобнее отдать. Это, считаю, в нашем звене у всех троих есть — умение правильно открыться и отдать пас.

— Вы за полсезона набрали уже больше очков, чем в предыдущем. До какой степени это заслуга партнеров, а до какой — ваша?

— Конечно, роль ребят велика, но ты и сам начинаешь чувствовать уверенность и комфорт на льду. Думаю, и то, и другое сыграло роль примерно поровну.

— Насколько часто вы втроем садитесь и что-то обсуждаете?

— Мы всегда разговариваем. И на лавке, и после игры. Разбираем, что можно было сделать лучше, какие ошибки допускаем. Не прекращаем над этим работать.

— Ставите себе планку по голам и очкам в сезоне?

— Никогда этим не занимаюсь. Просто выхожу и стараюсь делать свое дело.

— Можно ли сказать, что сейчас вы больше внимания уделяете завершению атак, чем раньше?

— В этом сезоне я больше бросаю.

— Кучеров уже стал лидером команды не только на льду, но и в раздевалке?

— Думаю, пока он больше лидер на льду.

— Сами насколько активно ведете себя в раздевалке?

— В жизни я скромный, тихий, и поэтому особо ничего не говорю.

— Как отношения у россиян «Тампы» со шведской диаспорой команды?

— Отличные ребята. Хедман на «Витька» откликается. Он же в «Барысе» играл, его там научили.

— Кучеров говорил, что шведы вам все футбольные новости рассказывают.

— Хедман, знаю, за «МЮ» болеет. В компьютерные игры за него играет, фанат бешеный. Помню, как шведы пришли в раздевалку после того, как они Италию обыграли и на чемпионат мира вышли. Так орали и радовались — аж смешно было.

ОЛИМПИАДА — МЕЧТА КАЖДОГО. НО…

Спрашиваю Козлова:

— Наместникову непросто соответствовать двум таким звездным партнерам по тройке, как Кучеров и Стэмкос?

— Влад никогда не был «деревяшкой». А с такими партнерами играть приятнее и легче, чем с середняками. Он выполняет свою работу, не чурается вратаря закрывать, под ворота идти. Голова, руки, ноги — у него для этого есть все.

— Алексей Жамнов в нашем разговоре употребил о Наместникове колоритное слово — «головастенький».

— Раньше ему «физики» не хватало, а сейчас он в полном порядке. Если голова у человека есть, то она уже никуда не денется. Как раз «физику» можно набрать, а интеллект — или он есть, или его нет.

Интересуюсь у Наместникова:

— Сейчас вы играете на фланге, но неоднократно выходили и в центре. Где вам удобнее?

— Я уже научился играть на любой позиции. За последние пять лет побывал везде в нападении — справа, слева, в центре. Где надо — там и сыграю, и буду чувствовать себя комфортно. А в детстве всегда играл центрального.

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Наместников говорит то, чего не скрывают и его одноклубники, и даже хоккеисты из других команд: Тампа — отличное место и для игры, и для жизни. «Хороший каток, хорошая погода, хорошие фанаты». По его словам, болельщики понимают хоккей на приличном уровне, 25 лет (в этом году как раз празднуется четвертьвековой юбилей «Лайтнинг») оказались достаточным сроком, чтобы они в игре поднаторели. Впрочем, это видно было и во время All-Star Game. Само за себя говорит и то, что на каждой игре — аншлаг.

— Клуб делает фантастическую работу по рекламе команды, — говорит Владислав. — По всему городу висят плакаты с «Лайтнинг» и отдельными игроками, постоянно проводятся какие-то мероприятия.

— Владелец «Тампы» Джеффри Виник часто общается с хоккеистами?

— Обычно мы его видим только в начале и в конце сезона. В остальное время он в раздевалке не появляется, хотя ходит на каждый матч.

— Купер правду говорит, что не запрещает россиянам в раздевалке «Тампы» разговаривать по-русски?

— Сейчас — да. Но раньше запрещал. Потому что Никита Нестеров по-английски не говорил, и все хотели, чтобы мы с ним на английском общались, и он учился. А сейчас все русские по-английски говорят — и все нормально.

— Вам вообще по-русски в последнее время довелось наговориться вдоволь — вы же и на Кубке мира, и на чемпионате мира сыграли.

— Для меня это был первый опыт игры за национальную сборную, я там почти никого не знал. Познакомился со всеми. Просто находиться в окружении таких игроков — это вызывает огромные чувства. Первые дни в тренировочном лагере нервничал, а потом чуть-чуть пообщался с ними, увидел, какие они хорошие и простые. И успокоился.

Он использовал первый же шанс — просидев на трибуне первую игру Кубка мира со Швецией, вышел на молодежку Северной Америки — и забил.

А на чемпионате мира травмировался и пропустил полуфинал с Канадой, возглавляемой… Купером. Виделись они с клубным тренером в итоге пару минут только на вокзале в Кельне, когда Россия выезжала в Париж играть четвертьфинал с Чехией, а Канада оттуда только вернулась.

— Жалеете, что игроки НХЛ сейчас остались без Олимпиады? — спрашиваю Наместникова.

— Конечно. Олимпиада — мечта каждого. Но НХЛ решила, и поделать ничего нельзя. Надеюсь, в 2022 году она вернется.

— Недавно «Тампа» и в финал, и в полуфинал Кубка Стэнли выходила. Можно ли сказать, что в этом сезоне, учитывая ваше лидерство в регулярке, любой другой результат, кроме Кубка, будет воспринят как неудача?

— Наверное, да. Считаю, у нас очень хороший шанс выиграть Кубок, и все ребята голодны до победы. Тяжело будет, если не победим. И болельщики все его ждут. Да, в прошлом году мы не вышли в плей-офф, и это говорит о том, как трудно играть в НХЛ. В то же время команды, вскакивающие на подножку поезда в плей-офф, нередко его выигрывают. Как в позапрошлом сезоне «Питтсбург». Да и «Нэшвилл», тоже восьмой в конференции год назад, едва трофей не взял. В плей-офф любая из 16 команд может победить.

— Ваша главная цель в карьере?

— Кубок Стэнли. Это самый трудный трофей, какой только существует, может, не только в хоккее, но и вообще в спорте.

…Дядя Влада Вячеслав Козлов выиграл этот Кубок дважды. Впервые — в 25. То есть ровно во столько, сколько сейчас Наместникову.