Защитник «Колорадо» Задоров забросил шайбу в победном матче НХЛ с «Эдмонтоном»

Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров (24-я минута), Самуэль Жирар (28), Блейк Комо (40) и Джей-Ти Комфер (63). У хозяев отличились Коннор Макдэвид (30, 60) и Дрейк Каджиула (47).

Задоров провел на льду 24 минуты 45 секунд, помимо заброшенной шайбы, сделал семь силовых приемов и был признан второй звездой встречи. Форвард «Колорадо» Наиль Якупов и нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев результативными действиями не отметились. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов восстановился после травмы, но провел встречу в запасе.

В другом матче «Тампа» в гостях одержала волевую победу над «Калгари» со счетом 7:4. Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев не сумели набрать баллов за результативность, голкипер команды Андрей Василевский отразил 42 броска по своим воротам.