«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу
ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэкес (60). У «Сент-Луиса» гол забил Джейден Шварц (59).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу и нанес один бросок за 21 минуту 8 секунд на площадке.
«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Сент-Луис» идет четвертым на Западе.
«Рейнджерс» на своей площадке проиграли «Торонто» со счетом 0:4. Российский форвард хозяев Павел Бучневич во втором периоде получил удар локтем в челюсть от соперника и не смог продолжить встречу.
Результаты других матчей игрового дня:
«Баффало» — «Флорида» — 2:4.
«Каролина» — «Монреаль» — 2:0.
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:3.
«Оттава» — «Анахайм» — 2:1 (в овертайме).