«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэкес (60). У «Сент-Луиса» гол забил Джейден Шварц (59).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу и нанес один бросок за 21 минуту 8 секунд на площадке.

«Рейнджерс» на своей площадке проиграли «Торонто» со счетом 0:4. Российский форвард хозяев Павел Бучневич во втором периоде получил удар локтем в челюсть от соперника и не смог продолжить встречу.