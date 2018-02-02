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09:21 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в матче НХЛ, Тарасенко сделал передачу

ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэкес (60). У «Сент-Луиса» гол забил Джейден Шварц (59).

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу и нанес один бросок за 21 минуту 8 секунд на площадке.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Сент-Луис» идет четвертым на Западе.

«Рейнджерс» на своей площадке проиграли «Торонто» со счетом 0:4. Российский форвард хозяев Павел Бучневич во втором периоде получил удар локтем в челюсть от соперника и не смог продолжить встречу.

Результаты других матчей игрового дня:

«Баффало» — «Флорида» — 2:4.

«Каролина» — «Монреаль» — 2:0.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:3.

«Оттава» — «Анахайм» — 2:1 (в овертайме).

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