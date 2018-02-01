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1 февраля, источник: Чемпионат.com

«Торонто» отправил Сошникова в фарм-клуб для набора формы

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского нападающего Никиту Сошникова в фарм-клуба для набора оптимальных кондиций, информирует журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

Источник: AP 2018

Игрок с декабря находился в списке травмированных.

В нынешнем сезоне 24-летний Сошников сыграл только три встречи за основную команду, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «-2» и 0 минут штрафного времени.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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