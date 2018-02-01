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«Торонто» отправил Сошникова в фарм-клуб для набора формы
Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского нападающего Никиту Сошникова в
Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского нападающего Никиту Сошникова в
Игрок с декабря находился в списке травмированных.
В нынешнем сезоне 24-летний Сошников сыграл только три встречи за основную команду, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «-2» и 0 минут штрафного времени.
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