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1 февраля, источник: ТАСС

Нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой января в НХЛ

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2018

В январе 31-летний форвард в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 19 очков (12 голов + 7 передач). Всего в текущем сезоне на его счету 55 (26+29) очков в 48 играх.

Второй звездой января признан канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах. Третьей звездой месяца стал канадский вратарь «Колорадо» Джонатан Бернье, который оформил один шатаут и одержал восемь побед в 10 матчах, пропуская в среднем 2,10 шайбы за игру.

Лучшим новичком месяца был признан канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, набравший 15 (3+12) очков в 13 играх.

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