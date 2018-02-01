Нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой января в НХЛ

В январе 31-летний форвард в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 19 очков (12 голов + 7 передач). Всего в текущем сезоне на его счету 55 (26+29) очков в 48 играх.

Второй звездой января признан канадский нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах. Третьей звездой месяца стал канадский вратарь «Колорадо» Джонатан Бернье, который оформил один шатаут и одержал восемь побед в 10 матчах, пропуская в среднем 2,10 шайбы за игру.