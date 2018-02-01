«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Кузнецов отметился передачей
ТАСС, 1 февраля. «Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 февраля. «Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Чендлер Стивенсон (23-я и 24-я минуты), Андре Бураковски (35),
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов баллов за результативность не набрали.
В другом матче «Торонто» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:0. В составе хозяев первый матч после травмы сыграл российский защитник Никита Зайцев. Он провел на льду 21 минуту 56 секунд, нанес один бросок, сделал два силовых приема. Зайцев не играл с 16 декабря.
«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в гостях «Детройту» по буллитам — 1:2.