Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Под Иваново учительница русского языка била учеников указкой
«Украли?»: Машков в шутку поинтересовался откуда у Путина фильм
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт Ред УингзБ2
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон Кэпиталз5
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз5
Нью-Йорк Айлендерс0
Хоккей. НХЛ
2.02
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за «вульгарное» платье
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
08:36 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Кузнецов отметился передачей

ТАСС, 1 февраля. «Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Чендлер Стивенсон (23-я и 24-я минуты), Андре Бураковски (35), Ти-Джей Оши (46), Деванте Смит-Пелли (50), у гостей отличились Нолан Патрик (2), Трэвис Конечны (8), Якуб Ворачек (51).

Читайте также
Наследник Федорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов баллов за результативность не набрали.

В другом матче «Торонто» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:0. В составе хозяев первый матч после травмы сыграл российский защитник Никита Зайцев. Он провел на льду 21 минуту 56 секунд, нанес один бросок, сделал два силовых приема. Зайцев не играл с 16 декабря.

«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в гостях «Детройту» по буллитам — 1:2.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
СМИ: США заподозрили в коррупции ряд спортивных организаций
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
Французский защитник перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Спорт-Экспресс
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь