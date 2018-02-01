«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Кузнецов отметился передачей

В другом матче «Торонто» на своем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:0. В составе хозяев первый матч после травмы сыграл российский защитник Никита Зайцев. Он провел на льду 21 минуту 56 секунд, нанес один бросок, сделал два силовых приема. Зайцев не играл с 16 декабря.