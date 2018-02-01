Андрей Василевский: Хочу выиграть Кубок Стэнли в «Тампе». Как Хабибулин

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь РАБИНЕР

из Тампы

КТО-ТО — В РЕЗЕРВ «НЕФТЕХИМИКА». КТО-ТО — НА ВЕРШИНУ НХЛ

Интересно складывается вратарская жизнь. Мы ведь не задумываемся, насколько их мало — по два человека на целую команду. На одном уровне — КХЛ, на следующем — НХЛ. И поди пробейся в эту двойку, не говоря уже о роли первого вратаря.

А 23-летний Андрей Василевский сейчас — лучший вратарь всея НХЛ. То есть мира, хотите вы того или нет. Грандиозный Фил Эспозито во время нашего разговора даже назвал его, а не Никиту Кучерова — к которому относится с огромным уважением, — MVP лиги нынешнего сезона: «Когда Куч проводит плохой матч, “Тампа” все равно может выиграть. Когда не день Василевского — нет. И у вратаря за весь сезон было на моей памяти четыре плохих матча. У Никиты — побольше».

Вспоминаю, как в 2012 году за место основного вратаря сборной России на молодежном чемпионате мира боролись Василевский и Андрей Макаров. В полуфинале россияне, выигрывая у Канады — 6:1, на нервах дотянули лишь до 6:5, и после пятой пропущенной шайбы Валерий Брагин голкипера заменил. По рассказу Валерия Брагина, «Вася» в раздевалке плакал от пережитых эмоций. Посмотрев на это, штаб молодежки выставил на финал Макарова, который сыграл там здорово. Но выиграть ему было не суждено — после 0:0 в основное время роковой гол в овертайме пропустили россияне.

Тут интересно сравнить их, двух вратарей, дальнейшую судьбу. Василевский, в 19 лет успешно отыграв большую часть сезона и весь плей-офф за «Салават Юлаев», съездил на последний на сегодня золотой ЧМ-2014, даже провел там два победных матча — а потом не стал продлевать контракт с Уфой и уехал в «Тампу», которая в 2012-м задрафтовала его в первом раунде. Достаточно быстро доказал в «Сиракьюз», фарм-клубе, свой уровень, перешел в первую команду, отслужил полагающееся время бэкапом у Бишопа, а потом своей игрой заставил Стива Айзермана и Джона Купера сделать выбор в свою пользу, обменяв дорогого Бишопа.

Незадрафтованный Макаров три года играл в юниорских лигах Северной Америки, затем еще три в «Рочестере» из АХЛ — но в конце концов ему там надоело. «Куньлунь», «Нефтехимик» — в результате сегодня он глухой запасной вратарь клуба из Нижнекамска. Что поделаешь — Ежов просто сильнее. Но, может, время Макарова еще придет — ведь возраст для голкипера у них с Василевским еще очень нежный. И в данном случае скорее «Вася» — счастливое исключение.

«СМОТРИШЬ И ПОРАЖАЕШЬСЯ: В 23 ГОДА ЧЕЛОВЕК ВЕДЕТ СЕБЯ ТАК, СЛОВНО 20 ЛЕТ В НХЛ»

О том, как он проходил свой путь к нынешнему статусу, на днях в интервью «СЭ» рассказал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, которого я спросил:

— Василевский играет почти все матчи. Может, стоит чуть-чуть сбавить молодому парню нагрузку, к которой он не привык? Ведь то давление, которое он сейчас получает, может сказаться в плей-офф.

Купер ответил:

— На самом деле никогда не знаешь до конца, как снимать с людей давление. На разных людей порой действуют прямо противоположные способы. Главное заключается в том, что он — наш основной вратарь. И он должен провести в регулярном чемпионате больше 60 матчей. И тут хочу вернуться в прошлый сезон. Как Биш (Бен Бишоп. — Прим. И. Р.) и Васи сначала были первым и вторым номером соответственно. Потом они стали — 1А и 1 В. Затем — 1А и 1А. Когда Бишоп получил травму — пришлось непросто. Он сломался в районе Рождества, и Василевскому пришлось начинать примерно десять матчей подряд, причем некоторые — в back-to-back, два дня подряд. И у него в этот период не шло. Уверенность в той серии появилась лишь в районе 7−9 игр.

Думаю, он задавал себе вопрос, будет ли — и может ли — он стать основным вратарем в этой лиге. Мы таким вопросом не задавались никогда. И ему просто нужно было пройти через все эти напасти. Потом Бишоп вернулся, провел пару хороших матчей. Но к этому времени начал играть роль потолок зарплат. Настало время открыть дверь для Василевского.

После чего мы Бишопа обменяли, а на Василевского сделали ставку. Ведь не надо забывать и концовку прошлой регулярки. Вся команда тогда играла хорошо, но голкипер был просто феноменален. И, посмотрев на то, как он начал новый сезон, я вспомнил хорошую поговорку: «Твоя команда может быть как угодно хороша, но ей обязательно нужен вратарь». Матчи, которые действительно нужно проводить хорошо, он находится на вершине своей игры. Но абсолютно уверен, что постепенный для Василевского переход от прошлого сезона к этому позволил ему стать вратарем № 1 и так уверенно начать в этой роли сезон.

Поговорили мы о Василевском и с Никитой Кучеровым. Рассказ лучшего бомбардира НХЛ о своем чуть-чуть более молодом (на год) одноклубнике тоже многое проясняет.

«Я еще в прошлом сезоне говорил, что Вася будет в порядке и через пару лет станет номером один в лиге. А оказалось, что он уже в этом сезоне — номер один! С тем, как он тренируется, относится к делу, вообще, живет хоккеем и вне льда, как следит за питанием, меня его успехи совершенно не удивляют. Смотришь и поражаешься — человеку только 23 года, а он ведет себя так, как люди, поигравшие в НХЛ 20 лет.

Видно, что он взрослый. И когда играет, и когда тренируется, и когда разговаривает. Молодец! Думаю, он подает отличный пример для всех молодых ребят в команде — как надо готовить себя к тренировкам, играм. Более того, обращусь ко всем юным вратарям: смотрите, что делает Вася, повторяйте — и вырастите в хороших голкиперов!

С журналистами Вася, говорите, молчаливый? С нами — нет. В раздевалке он тот еще шутник. Поначалу, в первый сезон, он немножко скромничал. Говорил, но скорее был в себе. Наверное, переживал, потому что в Америке атмосфера другая, чем в России. А сейчас все нормально — шутит со всеми, смеется, язык подучил. У него уже хороший английский. Ходит постоянно на позитиве.

КУЧЕРОВ — ЗАНОЗА В ЗАДНИЦЕ ДЛЯ ВРАТАРЕЙ

Мы разговариваем с Василевским у подиума медиа-дня Матча звезд НХЛ, где вратарь сидит рядом с партнером по «Тампе» — Никитой Кучеровым. У Василевского всегда была репутация не просто молчуна, а какой-то угрюм-горы: учитывая внушительные габариты, назвать так Андрея можно вполне. Но тут он отвечал вполне открыто, достаточно остроумно и уж точно доброжелательно. Однако стоило пресс-атташе «Тампы» его увести, как все прочие попытки с ним побеседовать (а вопросов, например, лично я успел задать, наверное, всего треть из списка подготовленных) оказались неудачными. Уже после самого Матча звезд Василевский, кратко его прокомментировав, извинился и объяснил: «Я вообще-то интервью только в межсезонье даю, так что здесь и так для себя слишком разговорился. Не люблю лишнее внимание».

Может, со временем желание и готовность хоть как-то открываться миру к Андрею придут — как пришли к тому же Кучерову. Человек-то Василевский интересный: в американской прессе как-то мелькало, например, что его любимая музыкальная группа — «Пинк Флойд». Здорово и нехарактерно для парня его возраста. А пока, что ж, удовлетворимся тем, что он сказал.

— Очень рад, что мой первый Матч звезд пришелся на Тампу — город моей команды и моих болельщиков, — сказал Василевский. — Они точно заслужили того, чтобы увидеть лучших хоккеистов мира всех вместе. Не сомневаюсь, что это будет большое удовольствие!

— Раньше Матчи звезд НХЛ смотрели? — спросили американские коллеги.

— Да, конечно. Например, в прошлом году. Потому что Куч там играл — как не посмотреть? Сыграть в таком матче было, скажем так, одной из моих маленьких мечт. Быть в компании лучших в мире! Горжусь возможностью оказаться здесь. И ее надо ценить — не каждому такое в жизни выпадает. Я же здесь не знаю никого, кроме одноклубников по «Лайтнинг». Буду знакомиться! А с ребятами из «Тампы», не сомневаюсь, после All-Star у нас будет много новых поводов для шуток.

— Верно ли ощущение, что в «Тампе» сейчас хочет играть половина лиги — настолько у нее сложился позитивный имидж в глазах хоккеистов?

— Да, я говорил в этом сезоне с парой ребят, не играющих в «Лайтнинг», и они сказали: Тампа — это одно из лучших мест в мире, где можно играть в хоккей. Это касается не только самого города, но и клуба. И владелец (Джеффри Виник — Прим. И. Р.), и генеральный менеджер (Стив Айзерман, — Прим. И. Р.) выстраивают всю работу так, чтобы мы становились лучше с каждым сезоном, а игрокам было приятно здесь находиться.

— Какие качества делают вашего друга Кучерова таким бомбардиром?

— Не знаю. На тренировках он мне забить не может (оба смеются, — Прим. И. Р.). Если серьезно, Кучеров — это настоящая заноза в заднице для вратарей. Он точно знает момент, когда нужно бросить по воротам. И обладает всей техникой для того, чтобы делать это максимально неудобно для моих коллег. Куч экстремально талантлив, но видели бы вы, как он пашет на тренировках. Поэтому он — один из лучших в мире.

И я тоже, как Куч, хочу становиться лучше каждый день, и так отношусь к тренировкам. И мы много говорим. Иногда он спрашивает, куда ему лучше бросать во время выходов один на один, где у меня «мертвая зона». А я задаю ему вопросы, какие у меня слабые места. Мы помогаем друг другу каждый день — и вместе становимся сильнее.

— Эти разговоры происходят на русском?

— Да. Мы же русские! И нам так просто легче.

— Такое впечатление, что Кучеров может одинаково эффективно бросать любым способом, с любого угла обстрела.

— Он это делает очень быстро: ты не успеваешь ничего понять, а шайба уже в сетке. Для многих вратарей это происходит неожиданно и неприятно — они не знают, чего от него ждать.

ИГРАЛ В АТАКЕ. НО СКАЗАЛ ОТЦУ, ЧТО ХОЧУ НЕ БЕГАТЬ ПО ПОЛЮ, А СТОЯТЬ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

— Давайте вернемся к началу вашей карьеры, — подключился к разговору спецкор «СЭ», и дальнейшая его часть проходила на русском. — Вы, как и Евгений Набоков, — вратарь по наследству. Это вам помогло? И какую роль отец сыграл в вашем становлении как голкипера?

— Конечно, помогло. Он знает, как устроена и система подготовки вратарей, и их голова. Мы и сейчас с ним очень часто общаемся. Он помогает мне не то что в техническом плане, но в психологическом — точно. Это очень большая поддержка, поверьте.

К сожалению, отец не смог приехать сюда — просто у нас такое расписание, что бессмысленно приезжать сюда всего на три дня только ради Матча звезд. А «Тампа» и до него, и после играет на выезде, мы сразу улетаем. Что ж, в следующий раз. Надеюсь, это не последняя моя All-Star Game. Буду работать, чтобы звали еще.

— Вообще, ловить шайбы — не самое легкое дело в жизни, и кому, если не вашему отцу, этого не знать. Он с самого начала был за то, чтобы вы пошли по его стопам, или какое-то время сопротивлялся?

— Даже не знаю. Он мне рассказывал, что какое-то время я играл в нападении, но в какой-то момент подошел к нему и сказал, что не хочу бегать по полю, а хочу стоять в воротах и ничего не делать. Сейчас-то я понимаю, что быть вратарем намного сложнее, и, может быть, лучше было бы остаться нападающим (улыбается). Это все шутки, конечно. Если я здесь, и играю в лучшей лиге мира, то все-таки это было правильное решение.

В УФЕ БЫЛО КЛАССНО. НО УЕХАЛ ОТТУДА, ПОТОМУ ЧТО МЕЧТАЛ ОБ НХЛ

— Последний ваш сезон в «Салавате» вы играли достаточно много для 19-летнего парня. Провели весь плей-офф, даже съездили за первую сборную на золотой ЧМ-2014 и сыграли там пару матчей. Что заставило тогда уехать? Карьера-то складывалась удачно.

— Моя мечта. Она была — играть здесь, в НХЛ. И я жил этой мечтой. Только этим и руководствовался, когда уезжал. Но об Уфе могу сказать самые лестные слова. В последнем моем сезоне у нас была очень классная команда и обстановка в ней. Мы достаточно далеко прошли, хотя не все это предполагали. У нас были отличные парни! Но, повторяю, я мечтал играть здесь, и счастлив, что это произошло.

— Когда Стив Айзерман выбрал вас в 1-м раунде драфта-2012, и вы уехали, он обещал вам скорые перспективы попадания в первую команду?

— Никто мне ничего не обещал. Я и по-английски не очень хорошо разговаривал к тому моменту. Знал, что, даже если придется год-два поиграть в АХЛ — ничего страшного, для меня без разницы. Вообще, считаю, что те несколько месяцев, что я провел в Американской лиге, мне очень помогли. Адаптироваться, понять всю структуру местного хоккея. Даже если бы пришлось отыграть там побольше — хуже бы не стало.

С НАБОКОВЫМ ДО СИХ ПОР ГОВОРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ МИНУТ ПО 40

— Какую роль в вашей адаптации к Северной Америке и НХЛ сыграл Евгений Набоков, с которым вы какое-то время провели в «Тампе» вместе? Его же и брали во многом для того, чтобы он помог вам.

— Да, Женя очень помог. Могу сказать о нем много добрых слов. У нас было множество хороших разговоров — и об игре, и просто о жизни в НХЛ. Человек, который играл 15 лет в НХЛ и всегда был основным голкипером, знает, что говорит. Очень счастлив, что мои первые несколько месяцев в НХЛ прошли рядом с таким великим вратарем, как Набоков.

— Продолжаете с ним общаться?

— Да. Иногда созваниваемся и обсуждаем как хоккейные дела, так и околохоккейные. Он очень хороший собеседник, и бывает, что мы по телефону говорим минут по 40.

— Его внезапное решение закончить карьеру и объявить об уходе из хоккея в форме родного «Сан-Хосе» (Айзерман символически обменял Набокова в «Шаркс», чтобы у него была возможность так сделать, — Прим. И. Р.) стало для вас неожиданностью, или он предупредил?

— Нет, никто об этом не говорил. Но, видимо, у всех наступает такой момент, когда люди чувствуют возраст и понимают: все, надо заканчивать. Если честно, мне казалось, что он еще лет пять точно может отыграть. Он очень даже хорошо выглядел.

— Верно ли ощущение, что переход с роли второго вратаря к статусу первого дался вам достаточно гладко?

— Когда ты за две недели играешь один раз, это для вратаря очень непросто. Психологически это давит. А возможность выходить на лед почти в каждом матче — это для меня намного лучше, каким сложным бы ни был график игр.

Когда ты играешь мало — слишком много думаешь и в себе копаешься. И, наоборот, когда ты в воротах постоянно — ни времени, ни сил для лишних размышлений нет. Для меня достаточно прийти в раздевалку и увидеть мою фамилию на доске. Большей мотивации мне не надо!

— «Тампа» единственный раз выиграла Кубок Стэнли, когда вам было 10 лет. Интересовались ли тогда НХЛ и о чем вообще мечтали?

— Это давно было — и точно не помню. Но об НХЛ, естественно, что-то знал уже тогда. И был в курсе, что Николай Хабибулин в то время играл за «Тампу» и выиграл с ней Кубок Стэнли. Как вы могли заметить, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли только с русским вратарем. Надеюсь, эта традиция повторится в этом году!

СОВЕТЫ ОБЛАДАТЕЛЕЙ «ВЕЗИНА ТРОФИ» ПОМОГУТ В БУДУЩЕМ

Еще на несколько вопросов Василевский ответил уже после Матча звезд.

— На тренировках Кучеров пробовал изобразить что-то подобное тому, как обдурил Холтби, когда оформил хет-трик?

— Да. Он пробовал мне так забивать, но у него не получалось (смеется).

— Давно ли он придумал такой трюк?

— В прошлом году, наверное, когда забил так «Баффало». Несколько раз попробовал на тренировках, а сегодня решил сделать в игре.

— Не сказать, что в All-Star Game вы были так же непробиваемы, как в регулярке, но несколько выходов Макдэвида один на один реализовать ему не дали.

— Должен же был я хоть что-то поймать! Приятно сделать это особенно от такого игрока. Может быть, это даже добавило мне уверенности.

— Как вам вообще опыт игры в Матче звезд НХЛ?

— Блестящий. Очень ценю этот момент. Атмосфера была прекрасной, а играть в таком матче перед своими фанатами -это просто непередаваемо. Опыт на всю жизнь!

— Не стеснялись? Все-таки это в вашей жизни первый раз.