Кучеров: Великими считаю Гретцки, Харламова, а собой я вообще всегда недоволен

«Бывает много матчей, которые мы даже выигрываем, а я забиваю и передачу отдаю — но удовлетворения нет. Или хороших моментов было мало, или комбинационной игры нет, а просто — вперёд, «бей-беги». Если даже подставил где-то клюшку или отскочило удачно — что, после таких игр буду из-за своих голов с улыбкой ходить? Нет, потому что знаю: мы этот матч сыграли плохо. И то, что выиграли его, этого не меняет. Нельзя после таких корону на голову надевать. Потому что следующий с таким хоккеем — обязательно проиграем. Выиграли-то на чистом везении. Хочу, чтобы мы играли в свой хоккей — в пас, отдал-открылся — и получали от него удовольствие. Только в этом случае после матча у меня хорошее настроение. А собой я вообще недоволен всегда. Поскольку знаю, что могу быть лучше в каждой игре. В каждой! Думаю о конкретных моментах, когда что-то не получилось, и в следующие дни их тренирую.