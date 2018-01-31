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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров: Великими считаю Гретцки, Харламова, а собой я вообще всегда недоволен

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 64 очками, признался, что всегда недоволен своей игрой и не считает себя великим.

Источник: AP 2018

«Бывает много матчей, которые мы даже выигрываем, а я забиваю и передачу отдаю — но удовлетворения нет. Или хороших моментов было мало, или комбинационной игры нет, а просто — вперёд, «бей-беги». Если даже подставил где-то клюшку или отскочило удачно — что, после таких игр буду из-за своих голов с улыбкой ходить? Нет, потому что знаю: мы этот матч сыграли плохо. И то, что выиграли его, этого не меняет. Нельзя после таких корону на голову надевать. Потому что следующий с таким хоккеем — обязательно проиграем. Выиграли-то на чистом везении. Хочу, чтобы мы играли в свой хоккей — в пас, отдал-открылся — и получали от него удовольствие. Только в этом случае после матча у меня хорошее настроение. А собой я вообще недоволен всегда. Поскольку знаю, что могу быть лучше в каждой игре. В каждой! Думаю о конкретных моментах, когда что-то не получилось, и в следующие дни их тренирую.

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Великими считаю Уэйна Гретцки, Валерия Харламова. Того же Айзермана. Туда мне ещё очень далеко. У меня задача — становиться лучше изо дня в день. И играть стабильно. Не хочу, чтобы у меня были большие перепады. Вот Саня Овечкин забивает по 50 каждый сезон. Такую планку держит! А есть такие, кто первые пять игр блеснёт, потом на 50 — замолчит, а на последние пять опять проснётся. Вот таким быть не желаю. А там уж если меня после окончания карьеры признают великим — хорошо", — приводятся слова Кучерова на официальном сайте НХЛ.

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