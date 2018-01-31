«Коламбус» уступил «Миннесоте», Панарин отметился голом и передачей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в серии буллитов от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в серии буллитов от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Уайлд». В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и российский форвард Артемий Панарин (55), сделавший также результативную передачу. У «Миннесоты» отличились Джейсон Цукер (25) и Чарли Койл (53). В серии буллитов победу гостям принес Зак Паризе. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков и стал первой звездой матча.
В другом матче дня «Флорида» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Российский форвард гостей Евгений Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи.
Гол Ивана Барбашева помог «Сент-Луису» во вторник победить дома «Монреаль» — 3:1. Российский нападающий стал второй звездой матча.
В других встречах зафиксированы следующие результаты:
«Бостон» — «Анахайм» — 1:3,
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:3,
«Каролина» — «Оттава» — 2:1,
«Виннипег» — «Тампа Бэй» — 3:1,
«Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2,
«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 0:3,
«Калгари» — «Вегас» — 2:4.
|Коламбус Блю Джэкетс
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2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
|Миннесота Уайлд
|Джон Торторелла
|Брюс Будро
|Сергей Бобровский
|Деван Дубник
|1-й период
|01:16
|Дэвид Савар (Д. Кукан, А. Панарин)
|09:22
|Дэвид Савар
|Микаэль Гранлунд
|12:48
|2-й период
|22:37
|Дэвид Савар
|Джейсон Зукер (Ю. Бродин, Мик. Гранлунд)
|24:25
|3-й период
|Крис Стюарт
|50:04
|Чарли Койл (М. Дамба)
|52:10
|Джейсон Зукер
|54:33
|54:48
|Артемий Панарин (К. Аткинсон, С. Джонс)
|З. Паризе
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Д. Дубник (Миннесота Уайлд), З. Паризе (Миннесота Уайлд)