«Коламбус» уступил «Миннесоте», Панарин отметился голом и передачей

Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Уайлд». В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и российский форвард Артемий Панарин (55), сделавший также результативную передачу. У «Миннесоты» отличились Джейсон Цукер (25) и Чарли Койл (53). В серии буллитов победу гостям принес Зак Паризе. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков и стал первой звездой матча.