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09:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» уступил «Миннесоте», Панарин отметился голом и передачей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в серии буллитов от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Уайлд». В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и российский форвард Артемий Панарин (55), сделавший также результативную передачу. У «Миннесоты» отличились Джейсон Цукер (25) и Чарли Койл (53). В серии буллитов победу гостям принес Зак Паризе. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков и стал первой звездой матча.

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В другом матче дня «Флорида» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. Российский форвард гостей Евгений Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне и был признан первой звездой встречи.

Гол Ивана Барбашева помог «Сент-Луису» во вторник победить дома «Монреаль» — 3:1. Российский нападающий стал второй звездой матча.

В других встречах зафиксированы следующие результаты:

«Бостон» — «Анахайм» — 1:3,

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:3,

«Каролина» — «Оттава» — 2:1,

«Виннипег» — «Тампа Бэй» — 3:1,

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2,

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 0:3,

«Калгари» — «Вегас» — 2:4.

Коламбус Блю Джэкетс 2:3 Б
(1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Миннесота Уайлд
31.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Брюс Будро
Вратари
Сергей Бобровский Деван Дубник
1-й период
01:16 Дэвид Савар (Д. Кукан, А. Панарин)
09:22 Дэвид Савар
Микаэль Гранлунд 12:48
2-й период
22:37 Дэвид Савар
Джейсон Зукер (Ю. Бродин, Мик. Гранлунд) 24:25
3-й период
Крис Стюарт 50:04
Чарли Койл (М. Дамба) 52:10
Джейсон Зукер 54:33
54:48 Артемий Панарин (К. Аткинсон, С. Джонс)
Серия буллитов - победный бросок
З. Паризе
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Д. Дубник (Миннесота Уайлд), З. Паризе (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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