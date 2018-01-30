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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тяжело сражаться с богом». Ягр покинул НХЛ

И, скорее всего, больше туда не вернётся. Очень грустно.

Источник: Reuters

«Подпишите его, ну подпишите его!»

Беспощадное время не знает жалости даже по отношению к настоящим легендам. Знаменитый Яромир Ягр в возрасте 45 лет покинул Национальную хоккейную лигу, и на этот раз, видимо, насовсем. Сезон в «Калгари» у чешского форварда получился откровенно неважным: Ягр лишь осенью смог подписать контракт, и из-за затянувшихся переговоров был вынужден пропустить всю предсезонку, а все планы по демонстрации ветеранской удали оказались скомканными из-за травм. 1 гол и 6 передач в 22 матчах — таким вышел последний заокеанский сезон для 68-го номера, который был последним представителем хоккейных «старых-добрых» времён.

Уже давно сошли со сцены прежние гиганты Уэйн и Марио, отгремела детройтская «Русская пятёрка» и ушёл на пенсию Скотти Боумэн, поймали все свои шайбы Гашек и Бродо, прошли с переменным успехом локаутные войны, образовалась и дожила до юбилейного сезона КХЛ, а Ягр всё играл.

Впрочем, о завершении им карьеры речь пока не идёт — в родном «Кладно», где он является владельцем, он может продолжать выходить на лёд сколь угодно долго. Но Яромир всегда ставил перед собой максимальные и даже нерешаемые задачи, стремясь делать то, что казалось невозможным. Как невозможно представить требовательного к себе Ягра тихо «пылящим» во второй чешской лиге.

Яромир Ягр в НХЛ

Голы: 766 (3-й в истории).
Передачи: 1155 (5).
Очки: 1921 (2).
Матчи: 1733 (3)..

2 Кубка Стэнли, 5 призов лучшему бомбардиру, 3 трофея лучшему игроку по мнению самих хоккеистов, 1 приз MVP сезона, 1 трофей за преданность хоккею.

Руководство «огоньков» поступило с Яромиром жёстко, но максимально честно, и о возможном разрыве отношений генменеджер «Флэймз» Брэд Треливинг сообщил ещё несколько недель назад. Травма колена, беспокоившая чеха на протяжении всего сезона, оказалась слишком серьёзной, чтобы организм ветерана выдерживал жесточайшие нагрузки НХЛ. В соответствии с правилами Ягр был помещён на уэйвер, что спровоцировало настоящий болельщицкий флешмоб в социальных сетях: фанаты самых разных клубов упражнялись в создании коллажей и требовали, чтобы Ягра забрал себе именно их любимый клуб. Реальность же оказалась весьма суровой: интереса к Яромиру в НХЛ не было, и вариант с «Кладно» остался единственным из возможных.

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Возвращение в НХЛ возможно

В теории Яромир мог бы не отправляться в Европу, а поехать в фарм-клуб, как это предусматривают правила НХЛ, поскольку контракт Ягра с «Калгари» будет действовать до конца сезона. Это дало бы форварду хоть какие-то шансы на возвращение в состав «огоньков», однако и сам нападающий, и боссы «Флэймз» уже поблагодарили друг друга за сотрудничество, что означает завершение этой истории.

«Карьера Ягра говорит сама за себя. Он — легенда нашего вида спорта, и мы гордимся, что Яромир играл за “Калгари”. Увы, он слишком поздно начал сезон, а хронические травмы не позволяли ему играть так, как он хотел. За то недолгое время, что он провёл в нашем клубе, Яромир показал замечательный профессиональный подход и лидерские навыки», — сказал Брэд Треливинг.

Однако юридически отъезд Ягра в «Кладно» выглядит как аренда, и вероятность того, что «Калгари» затребует ветерана к себе (например, для увеличения глубины состава в плей-офф) не равняется нулю.

Кроме этого, после 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов, Ягр вновь может попытать счастья и предложить свою кандидатуру клубам НХЛ. Шансы на новое трудоустройство за океаном выглядят просто микроскопическими, но Яромир уже не раз убеждал публику в том, что способен творить чудеса.

«Нет ничего хуже хронической травмы. Если проблема со здоровьем не исчезает, тогда нужно понять, нужно ли Ягру всё это. Только он сам знает, насколько проблема серьёзна. Время летит, скоро ему будет 46 лет, и он уже не так быстр, как раньше. У меня была подобная проблема в сезоне-2003/04, когда я играл за “Детройт”. Я стоял перед выбором заканчивать карьеру или нет, но решился на операцию на паху, мне помогал известный физиотерапевт. Я вернулся, и даже в НХЛ. Но мне было 39 лет, я был на шесть лет моложе Ягра. У него не было грандиозного прощального матча в этой лиге, но это совершенно не важно для его карьеры. Его достижения говорят сами за себя», — так прокомментировал ситуацию с Яромиром другой легендарный чех Доминик Гашек.

«Работаю, чтобы быть счастливым»

«Когда вы молоды, то знаете, что можете играть ещё долгое время. Я же ценю каждый матч, в котором принимаю участие. И чем важнее игра, тем лучше для меня. Я объясняю это молодёжи, но они плохо понимают. Говорю, что чувствую себя 70-летним старцем, который просто старается быть живым и благодарит небеса за каждый день, который он может прожить на этой земле. Тяжело сражаться с богом», — эти слова Ягр сказал шесть лет назад. Сказал, и тут же личным примерном доказал, что тяжело — не значит невозможно.

Удивительно, но факт: Яромира в НХЛ крайне редко оценивали, как самостоятельную серьёзную фигуру.

Поначалу он был помощником у Лемье, но даже после того, как Марио закончил карьеру, оставался для многих шутником. Обладая невероятным талантом, он жил ради удовольствия: гонял на автомобилях, играл в азартные игры, не стесняясь тратил деньги. Одновременно с этим он спас «Питтсбург» от переезда в другой город, когда в 1999 году почти в одиночку выиграл серию плей-офф у могущественных «дьяволов». Приехав в Россию, он немало поспособствовал развитию КХЛ, а после непростого возвращения в Национальную хоккейную лигу стал настоящим демоном тренировок и режима. Утренний выход на лёд, специальные коньки с отягощениями, работа в спортзале, катание в специальном тяжёлом жилете — Ягр относился к хоккею, как к религии, став образцом для многих молодых игроков.

«Мне кажется, что я добрался до той жизненной отметки, когда тяжёлая работа тебя только радует. Кто-то счастлив, что у него выходной, а у меня — наоборот. Работа — это лучшее, что случалось в моей жизни. И я работаю просто для того, чтобы быть счастливым», — сказал Яромир.

Он был блестящим и весёлым, раздражающим и мудрым. Он остался тем, без кого хоккей просто невозможно представить. Он — Яромир Ягр.

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