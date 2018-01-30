Представьте Артюхина с руками Дацюка! Ослепительный канадский талант, который так и не стал великим
«СЭ» вспоминает карьеру канадского форварда Эрика Линдроса.
«СЭ» вспоминает карьеру канадского форварда Эрика Линдроса.
ЛЕГИОН СМЕРТИ
На прошлой неделе «Филадельфия» вывела из обращения 88-й номер, проведя перед недавним матчем с «Торонто» привычную для таких дел запоминающуюся церемонию. Хотя как привычную —
Эрик Линдрос, все такой же огромный и чуточку скромный, кажется, за 15 лет не сильно поменялся, если не считать троих детей, нескольких лишних килограммов в районе пресса и седины на висках. «Летчики» с ним разок вышли в финал Кубка Стэнли, где без шансов улетели всухую звездному по самую крышу «Детройту». В укороченном
Нельзя забыть и про его звено с американцем Джоном Леклером и шведом Микаэлем Ренбергом, которое доминировало в НХЛ на протяжении двух с половиной лет и получило очень удачное название «Легион смерти». Авторство принадлежало их одноклубнику Джону Монтгомери, увлекавшемуся комиксами, откуда и была почерпнута эта идея. Общий вес трех форвардов составлял почти 320 килограммов, что вкупе с их умением работать с шайбой производил впечатление на всех и каждого. Но согласитесь, что для клуба, выигрывавшего пару Кубков Стэнли в 1970-е, Линдрос сделал не так уж и много. В этом нет его вины. Хотя конфликт с генеральным менеджером «Флайерз» Бобби Кларком, обвинявшим свою звезду в отсутствии должного рвения, имел место.
Карьеру центрального нападающего на взлете оборвали травмы, в первую очередь тяжелые сотрясения. Однажды он и вовсе чуть не отдал Богу душу
Отец игрока не оставил дело так, заявив, что если бы клубный доктор следовал прямым указаниям своего руководства, то Эрик не выжил бы. За 13 сезонов в НХЛ Линдрос ни разу не отыграл от звонка до звонка. Только в 30-летнем возрасте он провел 81 игру за «Рейнджерс». Но эта была уже бледная тень суперзвезды, имевшей потенциал, чтобы стать легендой уровня Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Тогда бы вслед за 99-м и 66-м номерами из обращения в НХЛ был выведен и 88-й. В этой утверждении, уверен, нет большого преувеличения.
ТОТ САМЫЙ ХИТ КАСПАРАЙТИСА
Чем же был так хорош Линдрос? Представьте себе Евгения Артюхина с руками и головой Павла Дацюка. Такого сочетание мощи, габаритов, мастерства, умения играть в жесткий хоккей и драться, возможно, не было ни у одного человека за всю историю НХЛ, если не изучать под микроскопом архивы совсем древних времен. К тому же Эрик попал в клуб, где издавна обожали здоровых, агрессивных канадцев, готовых затоптать все живое. Те самые «Бандиты с большой дороги» — примерный перевод классического прозвища команды из 1970-х.
Линдрос в ту банду вписался бы идеально. С ростом далеко за 190 и весом за 100 он никого не боялся. Однако это в итоге привело к травмам и пропущенным силовым приемам. «Он слишком низко держал голову» — примерная цитата одного из его коллег по ремеслу. За что и получал. В том числе и от Дарюса Каспарайтиса в 1998 году, когда получил первое серьезное сотрясение.
Вдобавок на протяжении всей карьеры сам игрок постоянно подогревал интерес к своей персоне постоянными скандалами. О том, насколько в этом была велика роль его отца, одновременно исполнившего роль агента, отдельный разговор. Еще в юниорах
Только спустя 25 лет он объяснил причину решения, не вдаваясь в подробности. Вся проблема заключалась в фигуре президента клуба Марселя Обю. Сложно сказать, чем тот успел насолить в свое время 18-летнему юнцу, словившему звезду. Вероятнее всего, хоккеист просто не хотел играть за беспросветного аутсайдера в небольшом городе с ограниченным рынком. Линдрос остался в «Ошаве» и съездил на Олимпиаду-1992 в Альбервилль.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Именно там весь мир впервые и увидел его талант во всей красе. Он был одним из лидеров сборной, набрав 11 очков в 8 матчах. Только вдохновенная игра Объединенной команды в финале лишила канадцев первого места. Свое золото он получил десять лет спустя уже в
Перед драфтом-1992 «Квебек» за права на капризного нападающего получил полцарства: два выбора в первом раунде, нескольких звездных игроков, например, популярного вратаря Рона Хекстолла и атакующего защитника Стива Дюшена, права на Петера Форсберга, тогда еще игравшего в Швеции, и 15 миллионов долларов. По тем временам эта была колоссальная сумма. «Северяне» почти одновременно достигли компромисса и по сделке с «Рейнджерс», предложивших за Линдроса сопоставимую компенсацию, включая Тони Амонти, Алексея Ковалева, Дуга Уэйта, Джона Ванбисбрука — тогдашних и будущих звезд лиги, и 12 миллионов.
НХЛ назначила независимого арбитра, чтобы тот решил, куда перейдет Линдрос. С «Филадельфией» договоренность, как оказалось, была достигнута почти на полтора часа раньше. Но «Флайерз» большого счастья нападающий не принес, если говорить о титулах. Тогда как «Квебек» через несколько лет переехавший в Денвер, получил почти все необходимое для успеха. Два Кубка Стэнли (1996, 2001), космические по напряжению кубковые серии с «Детройтом» и звание одной из лучших команд на протяжении следующих лет 10 — такие барыши срубил уже «Колорадо».
Альтернативная история — забавная штука. Многим нравится рисовать не состоявшиеся в реальные жизни расклады, начиная со слова «если».