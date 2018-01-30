Представьте Артюхина с руками Дацюка! Ослепительный канадский талант, который так и не стал великим

Источник: Спорт-Экспресс

ЛЕГИОН СМЕРТИ

На прошлой неделе «Филадельфия» вывела из обращения 88-й номер, проведя перед недавним матчем с «Торонто» привычную для таких дел запоминающуюся церемонию. Хотя как привычную — из-за нее задержали матч больше чем на час!

Эрик Линдрос, все такой же огромный и чуточку скромный, кажется, за 15 лет не сильно поменялся, если не считать троих детей, нескольких лишних килограммов в районе пресса и седины на висках. «Летчики» с ним разок вышли в финал Кубка Стэнли, где без шансов улетели всухую звездному по самую крышу «Детройту». В укороченном из-за локаута сезоне-1994/95 Линдрос набрал 70 очков в 46 матчах и завоевал «Харт Трофи».

Нельзя забыть и про его звено с американцем Джоном Леклером и шведом Микаэлем Ренбергом, которое доминировало в НХЛ на протяжении двух с половиной лет и получило очень удачное название «Легион смерти». Авторство принадлежало их одноклубнику Джону Монтгомери, увлекавшемуся комиксами, откуда и была почерпнута эта идея. Общий вес трех форвардов составлял почти 320 килограммов, что вкупе с их умением работать с шайбой производил впечатление на всех и каждого. Но согласитесь, что для клуба, выигрывавшего пару Кубков Стэнли в 1970-е, Линдрос сделал не так уж и много. В этом нет его вины. Хотя конфликт с генеральным менеджером «Флайерз» Бобби Кларком, обвинявшим свою звезду в отсутствии должного рвения, имел место.

Карьеру центрального нападающего на взлете оборвали травмы, в первую очередь тяжелые сотрясения. Однажды он и вовсе чуть не отдал Богу душу из-за разрыва легкого в Нэшвилле. Тогда его спас сосед по номеру Кит Джонс, ныне известный телекомментатор. Он настоял на том, чтобы игрока, которого обнаружил бледным как мел, немедленно увезли в больницу, а не отправили обратно в Филадельфию. Местные врачи и выяснили всю степень повреждения, ведь первоначально речь шла только о повреждении ребер.

Отец игрока не оставил дело так, заявив, что если бы клубный доктор следовал прямым указаниям своего руководства, то Эрик не выжил бы. За 13 сезонов в НХЛ Линдрос ни разу не отыграл от звонка до звонка. Только в 30-летнем возрасте он провел 81 игру за «Рейнджерс». Но эта была уже бледная тень суперзвезды, имевшей потенциал, чтобы стать легендой уровня Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Тогда бы вслед за 99-м и 66-м номерами из обращения в НХЛ был выведен и 88-й. В этой утверждении, уверен, нет большого преувеличения.

ТОТ САМЫЙ ХИТ КАСПАРАЙТИСА

Чем же был так хорош Линдрос? Представьте себе Евгения Артюхина с руками и головой Павла Дацюка. Такого сочетание мощи, габаритов, мастерства, умения играть в жесткий хоккей и драться, возможно, не было ни у одного человека за всю историю НХЛ, если не изучать под микроскопом архивы совсем древних времен. К тому же Эрик попал в клуб, где издавна обожали здоровых, агрессивных канадцев, готовых затоптать все живое. Те самые «Бандиты с большой дороги» — примерный перевод классического прозвища команды из 1970-х.

Линдрос в ту банду вписался бы идеально. С ростом далеко за 190 и весом за 100 он никого не боялся. Однако это в итоге привело к травмам и пропущенным силовым приемам. «Он слишком низко держал голову» — примерная цитата одного из его коллег по ремеслу. За что и получал. В том числе и от Дарюса Каспарайтиса в 1998 году, когда получил первое серьезное сотрясение.

Вдобавок на протяжении всей карьеры сам игрок постоянно подогревал интерес к своей персоне постоянными скандалами. О том, насколько в этом была велика роль его отца, одновременно исполнившего роль агента, отдельный разговор. Еще в юниорах Линдрос-младший отказался выступать за «Су-Сент-Мэри», был обменян в другую команду лиги Онтарио — «Ошаву», с которой выиграл все, что можно. Через пару лет, когда пришло время для взрослого хоккея, он выкинул пируэт еще хлеще и уперся рогом, не желая подписывать контракт с выбравшим его под первым номером «Квебеком». Линдрос еще до драфта заявил, что ноги его не будет в «Нордикс».

Только спустя 25 лет он объяснил причину решения, не вдаваясь в подробности. Вся проблема заключалась в фигуре президента клуба Марселя Обю. Сложно сказать, чем тот успел насолить в свое время 18-летнему юнцу, словившему звезду. Вероятнее всего, хоккеист просто не хотел играть за беспросветного аутсайдера в небольшом городе с ограниченным рынком. Линдрос остался в «Ошаве» и съездил на Олимпиаду-1992 в Альбервилль.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Именно там весь мир впервые и увидел его талант во всей красе. Он был одним из лидеров сборной, набрав 11 очков в 8 матчах. Только вдохновенная игра Объединенной команды в финале лишила канадцев первого места. Свое золото он получил десять лет спустя уже в Солт-Лейк-Сити. Но масштаб личности и ореол вокруг Линдроса очевиден. Будь он чуть скромнее, чем его звездные предшественники и наследники (Гретцки, Лемье, Кросби, Макдэвид), то, возможно, карьера сложилась иначе.

Перед драфтом-1992 «Квебек» за права на капризного нападающего получил полцарства: два выбора в первом раунде, нескольких звездных игроков, например, популярного вратаря Рона Хекстолла и атакующего защитника Стива Дюшена, права на Петера Форсберга, тогда еще игравшего в Швеции, и 15 миллионов долларов. По тем временам эта была колоссальная сумма. «Северяне» почти одновременно достигли компромисса и по сделке с «Рейнджерс», предложивших за Линдроса сопоставимую компенсацию, включая Тони Амонти, Алексея Ковалева, Дуга Уэйта, Джона Ванбисбрука — тогдашних и будущих звезд лиги, и 12 миллионов.

НХЛ назначила независимого арбитра, чтобы тот решил, куда перейдет Линдрос. С «Филадельфией» договоренность, как оказалось, была достигнута почти на полтора часа раньше. Но «Флайерз» большого счастья нападающий не принес, если говорить о титулах. Тогда как «Квебек» через несколько лет переехавший в Денвер, получил почти все необходимое для успеха. Два Кубка Стэнли (1996, 2001), космические по напряжению кубковые серии с «Детройтом» и звание одной из лучших команд на протяжении следующих лет 10 — такие барыши срубил уже «Колорадо».