Чешский супермен покидает НХЛ. Похоже, навсегда

Источник: Спорт-Экспресс

А чем занимались вы 25 мая 1991-го года? Отмечали последний звонок или просто окончание учебного года? Вас отводили за ручку в детский сад мама или бабушка? А, может, как автора этого текста или лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова, вас еще не существовало?

Яромир Ягр в этот день, будучи 19-летним мальчишкой, выиграл свой первый Кубок Стэнли. Это было почти 27 лет назад.

В НХЛ в этом сезоне сыграло всего три хоккеиста в возрастной категории «40+». Здено Хара — 40, Мэтту Каллену — 41, Ягру через две недели исполнится 46. Сорок шесть!

1733 матча (всего 34 до рекорда НХЛ), 766 голов (35 до второго места), 1921 очко (впереди только один человек) — цифры, которые нельзя не напомнить.

Но когда Яромир, уже с двумя Кубками Стэнли, а затем и олимпийским золотом, взрывал лигу в момент ухода с ледовой сцены Гретцки и травм Лемье, еще никто не мог представить, что величие чеха будет измеряться не только и не столько голами, очками и бесчисленным набором побитых и почти побитых рекордов.

Его подлинное величие в том, что он объединил необъединимое. Ягр начинал в эпоху, когда в мире была Берлинская стена, Чехословакия и СССР, когда Могильный, Фетисов, Ларионов еще играли в родной стране, а противостояние канадского и советского хоккея достигло своего апогея. А заканчивает Яромир уже на принципиальном ином земном шаре, на котором сам вид спорта, его начинка и оболочка, был бы неузнаваем для болельщиков конца восьмидесятых — начала девяностых.

Он пережил с НХЛ возвышение лиги, расцвеченное приездом европейских звезд. Три локаута. Он видел всех, чьи фамилии гремели в последние десятка лет, а с кем-то играл вместе: Гретцки, Лемье, Гашек, Лидстрем, Федоров, Овечкин, Малкин, Кросби, Макдэвид. Чуть-чуть Яромиру не хватило, чтобы сыграть в НХЛ вместе с парнями, родившимися в 2000-м году.

Будь дело исключительно в желании, он бы еще выступал и выступал в НХЛ, потому что если игрок после 40 вместо заслуженного отдыха продолжает выбирать изнурительное издевательство над своим организмом, значит, хоккей для него — не работа и не деньги. А жизнь как она есть.

Но, как сказал Кучеров в интервью «СЭ» на неделе, «тело Ягра, наверное, разваливается на части». В наше время придумали много чудодейственных медицинских методик, продлевающих спортивную и не только молодость, но 46 лет — это уже за гранью возможного.

При этом многие звезды, переворачивая страницу НХЛ, сразу закрывали свою хоккейную книгу. Ягра вряд ли устраивает такой вариант. Он уже давно закончил со сборной и не мечтал о своей шестой Олимпиаде, которых так «мало» лишь потому, что в 1992-м и 1994-м энхаэловцы не участвовали в Играх.

Но родной «Кладно» ждет своего главного воспитанника, а заодно и владельца. И ничего, что это даже не Экстралига, а второй чешский дивизион. Зачем жить, если не выходить на лед? Уверен, Ягр подпишется под таким девизом.