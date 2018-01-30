Хоккеист Яромир Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно»

Источник: AP 2018

«Я бы хотел поблагодарить [генерального менеджера] Брэда Треливинга и «Калгари» за бесценную возможность быть частью команды и продолжать мою карьеру в НХЛ. Хоть я крайне расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен «Флэймз», фанатам клуба и городу за гостеприимство. Я рассчитываю продолжить сезон в «Кладно», — сказал Ягр, чьи слова приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ягр заключил годичный контракт с «Калгари» 5 октября 2017 года. 45-летний ветеран из-за травмы нижней части тела пропустил 27 матчей текущего сезона. Всего в 22 играх он записал на свой счет 1 шайбу и 6 передач.

Читайте также Ягр обогнал Фрэнсиса и вышел на чистое третье место по матчам в истории НХЛ

Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.

В составе «Питтсбурга» Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001).

В НХЛ он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду».