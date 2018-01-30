Хоккеист Яромир Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно»
ТАСС, 30 января. Чешский нападающий Яромир Ягр покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» и перешел в чешский «Кладно», в составе которого начинал карьеру.
ТАСС, 30 января. Чешский нападающий Яромир Ягр покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» и перешел в чешский «Кладно», в составе которого начинал карьеру.
«Я бы хотел поблагодарить [генерального менеджера] Брэда Треливинга и «Калгари» за бесценную возможность быть частью команды и продолжать мою карьеру в НХЛ. Хоть я крайне расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен «Флэймз», фанатам клуба и городу за гостеприимство. Я рассчитываю продолжить сезон в «Кладно», — сказал Ягр, чьи слова приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.
Ягр заключил годичный контракт с «Калгари» 5 октября 2017 года. 45-летний ветеран
Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги.
В НХЛ он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду».
В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского «Авангарда» Ягр, начавший свою карьеру в «Кладно» в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.