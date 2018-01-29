Хоккеист «Ванкувера» Бозер признан первой звездой недели в НХЛ

В воскресенье Бозер был признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ, а в субботу выиграл конкурс на точность броска на мастер-шоу. 20-летний хоккеист стал вторым в истории НХЛ новичком, кому удалось получить звание самого ценного игрока Матча звезд. В 1985 году это сделал нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье. Также Бозер забросил две шайбы в двух матчах регулярного чемпионата на прошедшей неделе.