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21:46 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Ванкувера» Бозер признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 29 января. Нападающий «Ванкувера» Брок Бозер стал первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Источник: ТАСС

В воскресенье Бозер был признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ, а в субботу выиграл конкурс на точность броска на мастер-шоу. 20-летний хоккеист стал вторым в истории НХЛ новичком, кому удалось получить звание самого ценного игрока Матча звезд. В 1985 году это сделал нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье. Также Бозер забросил две шайбы в двух матчах регулярного чемпионата на прошедшей неделе.

Второй звездой признан нападающий «Баффало» Джек Айкел. Он забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в трех матчах. Третьей звездой признан вратарь «Баффало» Робин Ленер, отразивший все 63 броска по своим воротам в двух матчах.

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