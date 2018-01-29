Хоккеист «Ванкувера» Бозер признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 29 января. Нападающий «Ванкувера» Брок Бозер стал первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 29 января. Нападающий «Ванкувера» Брок Бозер стал первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В воскресенье Бозер был признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ, а в субботу выиграл конкурс на точность броска на
Второй звездой признан нападающий «Баффало» Джек Айкел. Он забросил две шайбы и сделал три результативные передачи в трех матчах. Третьей звездой признан вратарь «Баффало» Робин Ленер, отразивший все 63 броска по своим воротам в двух матчах.