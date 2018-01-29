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11:54 (мск), источник: Советский спорт

Какая красота! Кучеров опять забил чудо-гол — теперь на «Матче звезд» (видео)

Одним из героев «Матча звезд» в Тампе стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, который сделал хет-трик и забил уникальный гол.

Источник: Reuters

Что мы будем вспоминать об этом «Матче звезд», когда пройдет лет пять? Конечно, гол Кучерова!

Шайба с историей. Март 2017-го. В игре с «Баффало» форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забивает умопомрачительный буллит. Он даже не наносит бросок по воротам Робина Ленера. Просто шайба скользит в сторону рамки, а Куч делает обманный финт, будто наносит бросок. Голкипер на это покупается, раздвигает щитки, и шайба попадает в домик.

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Этот гол Никиты бурно обсуждался в хоккейном мире, собрал миллионы просмотров на YouTube, его изучили все голкиперы, качая головой: «Ну надо же, Ленер так опростоволосился».

И вот на «Матче звезд» в Тампе, представляете, Кучеров забил в ворота Брэйдена Холтби из Столичного дивизиона ровно такой же гол. Один в один!

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Только не надо говорить, что это лишь тусовка, и голкипер поддавался специально. На кону стояла, между прочим внушительная сумма в один миллион долларов, а обладателю титула MVP (самый ценный игрок) доставался бы призовой автомобиль. Так что битва за выход в финал была серьезной. Хотя, конечно, игроки в каких-то моментах старались сыграть слишком красиво. Все-таки шоу!

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Еще одна шайба Кучерова тоже получилась невероятной. Никита отдал пас за спину на Джека Айкела, тот крутанулся и вернул шайбу такой же передачей за спину. Кучеров положил ее в пустые ворота. Великолепно!

Ну, а после этого ремикса буллита на лед полетели не только кепки от восторженных фанатов «Тампы», но и шлемы, которые решили бросить на площадку партнеры Кучерова по дивизиону. Это так и вошло в историю: «Helmet trick».

Да, Никита забил три гола. И казалось, титул MVP от него никуда не может уплыть. Герой Тампы, лучший бомбардир лиги, играет дома, каждую его шайбу хоть в музее выставляй…

Павел Буре в Торонто и Алексей Ковалев в Монреале — вот два россиянина, которые получали титул MVP звездного матча. Казалось, что Кучеров и здесь обречен сделать хет-трик. Но в финале его команда проиграла Тихоокеанскому дивизиону с внушительным счетом 2:5. И призовой автомобиль уехал к новичку «Ванкувера» Броку Бесеру.

Вообще парень неплохо скатался на «Матч звезд». Он заработал $25 тысяч за победу в конкурсе на точность броска. Плюс $100 тысяч за то, что его команда выиграла «Матч звезд». Плюс новенькая машина (тянет тысяч на $50). Ну и бонус в контракте на $212,5 тысяч, который активировался после титула MVP. В районе $400 тысяч как с куста — неплохо, мистер Бесер! Кстати, последний раз новичок брал титул MVP аж 33 года назад, когда такой чести удостоился юный Марио Лемье. А еще он с 24 голами лидирует среди новичков лиги и должен взять «Колдер Трофи».

А после игры все продолжили обсуждать финт Кучерова, который он подсмотрел еще в ЦСКА у Сергея Широкова.

«Я бы в жизни не сделал такой финт! — засмеялся Бесер. — Пробовал, только когда играл за университет. А когда сейчас смотрели их полуфинал, то заорали на всю раздевалку от восторга, так здорово все исполнил Никита».

«Даже пробовать не буду. Не хочу опозориться!» — отрезал форвард «Филадельфии» Клод Жиру.

«Я бы даже не стал пытаться это исполнить, — улыбнулся Александр Овечкин. — Просто не хватит мастерства. А вот Кучеров очень тонко чувствует игру, и я за него счастлив».

СТАТИСТИКА

½ финала

Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 5:2 (0:1, 5:1)

Даути, Нил, Бесер, Бернс, Нил — Маккиннон, Суббан.

½ финала

Атлантический дивизион — Столичный дивизион — 7:4 (2:3, 5:1)

Мэттьюз, КУЧЕРОВ, КУЧЕРОВ, Пойнт, Айкел, Маршан, КУЧЕРОВ — Кросби (ОВЕЧКИН), Жиру, ОВЕЧКИН, Летанг.

Вратарь Атлантического дивизиона: Василевский (13−10, 76,9%, 10:00).

Финал

Тихоокеанский дивизион — Атлантический дивизион — 5:2 (3:1, 2:1)

Ракелл, Бесер, Даути, Годро, Ракелл — Грин, Грин.

Вратарь Атлантического дивизиона: Василевский (11−8, 72,7%, 10:00).

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