«Мы любим Kucherov!» Как прошёл Матч всех звезд
Брызгалов вновь стал репортером и расспрашивал, сколько будет 2+2×2. Кросби правильный ответ так и не дал.
Брызгалов вновь стал репортером и расспрашивал, сколько будет 2+2×2. Кросби правильный ответ так и не дал.
Макдэвид и рысь
В Тампе завершился Матч всех звёзд НХЛ 2018. Звезда «Эдмонтона» ещё в первый день отыскала маскота своей команды. Макдэвида не испугать рысью, бегает быстро! Коннор, кстати, и выиграл конкурс на скорость.
Ещё один
Уж сколько Матчей звёзд было в карьере голкипера «Рейнджерс»! Но Хенрик
Русская банда
Сильнейшие игроки НХЛ перед вами. Василевский в этом сезоне выступает даже круче, чем Бобровский. Овечкин продолжает бить рекорды, забивать и отдавать. Кучеров же идёт на MVPсезона. В общем, отличная банда собралась!
Хозяева
Андрей Василевский и Никита Кучеров на этом звёздном
Фанаты Кучерова
Персональных болельщиков Никиты Кучерова можно отыскать по всему миру. Папа с двумя дочками специально приехали на Матч звёзд и сделали фото с кумиром.
Главный болельщик
Самый преданный фанат Никиты — его жена Анастасия. Форвард «Тампы» провёл звёздный
Журналист года
Александр Овечкин — медийное лицо и интервью у него берут чуть ли не каждый день. Казалось бы, ничем россиянина не удивишь! Но в Тампе ему попался самый необычный журналист!
Добро от Мэттьюса
Хоккей хоккеем, а про благотворительность никто не забывает. Накануне конкурса мастерства Остон Мэттьюс, Кэри Прайс и Виктор Хедман посетили приют для животных.
Брызгалов в деле
Знаменитый российский вратарь, как и в прошлом году, поехал на Матч звёзд в роли репортёра. В тот раз Брызгалов мучал многих хоккеистов математическими задачками, в этот раз очередь дошла и до Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» на вопрос: «Сколько будет 2+2*2?» Дал ответ: «Восемь». Эх, Сидни,
Антипин в Чикаго
Виктора Антипина на звёздный праздник не позвали, поэтому он вместе с подругой отправился в Чикаго.