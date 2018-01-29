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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы любим Kucherov!» Как прошёл Матч всех звезд

Брызгалов вновь стал репортером и расспрашивал, сколько будет 2+2×2. Кросби правильный ответ так и не дал.

Источник: Чемпионат.com

Макдэвид и рысь

В Тампе завершился Матч всех звёзд НХЛ 2018. Звезда «Эдмонтона» ещё в первый день отыскала маскота своей команды. Макдэвида не испугать рысью, бегает быстро! Коннор, кстати, и выиграл конкурс на скорость.

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Ещё один уик-энд Лундквиста

Уж сколько Матчей звёзд было в карьере голкипера «Рейнджерс»! Но Хенрик по-прежнему остаётся неподражаемым. Вмастер-шоу в этот раз Лундквист сделал несколько потрясающих сейвов.

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Русская банда

Сильнейшие игроки НХЛ перед вами. Василевский в этом сезоне выступает даже круче, чем Бобровский. Овечкин продолжает бить рекорды, забивать и отдавать. Кучеров же идёт на MVPсезона. В общем, отличная банда собралась!

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Хозяева

Андрей Василевский и Никита Кучеров на этом звёздном уик-энд предстали в роли хозяев. Тампа, где играют россияне, во второй раз в истории принимала Матч всех звёзд НХЛ.

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Фанаты Кучерова

Персональных болельщиков Никиты Кучерова можно отыскать по всему миру. Папа с двумя дочками специально приехали на Матч звёзд и сделали фото с кумиром.

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Главный болельщик

Самый преданный фанат Никиты — его жена Анастасия. Форвард «Тампы» провёл звёздный уик-энд рядом с ней.

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Журналист года

Александр Овечкин — медийное лицо и интервью у него берут чуть ли не каждый день. Казалось бы, ничем россиянина не удивишь! Но в Тампе ему попался самый необычный журналист!

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Добро от Мэттьюса

Хоккей хоккеем, а про благотворительность никто не забывает. Накануне конкурса мастерства Остон Мэттьюс, Кэри Прайс и Виктор Хедман посетили приют для животных.

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Брызгалов в деле

Знаменитый российский вратарь, как и в прошлом году, поехал на Матч звёзд в роли репортёра. В тот раз Брызгалов мучал многих хоккеистов математическими задачками, в этот раз очередь дошла и до Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» на вопрос: «Сколько будет 2+2*2?» Дал ответ: «Восемь». Эх, Сидни, кто-то в школе математику не учил…

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Антипин в Чикаго

Виктора Антипина на звёздный праздник не позвали, поэтому он вместе с подругой отправился в Чикаго.

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