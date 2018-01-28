Наследник Федорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска

Источник: Reuters

Конкурсы мастерства Superskills многие болельщики любят сильнее, чем сам Матч всех звёзд, поскольку разнообразные задания позволяют увидеть игроков в необычных ситуациях, а сам хоккей во время шоу предстаёт в этаком концентрированном виде. В этом году руководство лиги пошло на некоторую модернизацию конкурсов, отменив командное соревнование по дивизионам. Вместо этого действовал только личный зачёт, а победителю каждого состязания доставался чек на $ 25 тыс. Несмотря на весёлую атмосферу, зрители на стадионе в Тампе сполна продемонстрировали свои клубные пристрастия уже во время объявления составов: капитана «Вашингтона» Александра Овечкина встретили недовольным «бу-у», а когда объявили фамилию форварда «Бостона» Брэда Маршана, вся арена начала неистово свистеть и улюлюкать.

Ожидаемый триумф Макдэвида

Первым состязанием организаторы поставили конкурс на скорость, вернувшись к первоначальному классическому формату соревнования. Было решено отказаться от парных забегов и использования хитрых траекторий движения — вместо этого вернули традиционный один круг по периметру площадки, не убирая ворота и обозначив виражи, чтобы нельзя было срезать.

Первый же участник, которым был форвард хозяев Брейден Пойнт, долгое время оставался лидером, пробежав круг за 13,5 секунды. Ни нападающему «островитян» Джошу Бэйли, ни лидеру «Колорадо» Натану Макинному не удалось приблизиться к результату Пойнта, и лишь «янгстер» из «Баффало» Джек Айкел смог посоперничать, выбежав из 14 секунд (13,8).

Правда, самый главный участник этого конкурса логично бежал последним. Коннор Макдэвид, внешне очень легко и спокойно, обогнал Пойнта более, чем на 0,1 секунды, но прилично уступил собственному прошлогоднему результату (13,02). «Лично я отдаю победу Пойнту. Попытка Макдэвида просто не считается», — смеясь, прокомментировал итоги конкурса Стэмкос.

Передачи — не главное для Кучерова

Вторым состязанием стал новый конкурс на точность передач, который состоял из трёх частей. В первой части хоккеистам требовалось поразить шайбой четыре небольших LED-панели, которые были расположены по бокам от ворот — бросать требовалось только в ту панель, которая загоралась. Затем было необходимо объехать четыре «базы», расположенные по периметру средней зоны, и в каждую из них стукнуть шайбой, а завершал конкурс состязание с маленькими воротцами, куда необходимо было бросать подкидкой через небольшое препятствие. Побеждал тот, кто затратил на исполнение заданий наименьшее количество времени.

Первым участником был назван Никита Кучеров, которого бурно приветствовали домашние трибуны, но блеснуть мастерством россиянину не удалось. Очевидно, форвард «Лайтнинг» не до конца понял стоявшую перед ним задачу, а посмотреть, как выполняют упражнение другие у него возможности не было. Кучеров долго провозился со световыми панелями, затем затратил много бросков на попадание в воротца, а под конец вообще едва не уехал с площадки до завершения своей попытки. Согласно правилам, секундомер останавливался только после того, как шайба попала последним броском в самые обычные пустые хоккейные ворота, но Никита, очевидно, забыл про этот нюанс.

Результат Кучерова, равный 1 минуте и 39 секундам, мог бы быть худшим в конкурсе, если бы не защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Его попытка была последней, и на первом же этапе Даути потратил слишком много времени, показав в итоге худшие секунды (1.47). Что касается победителя, то им достаточно неожиданно стал другой оборонец Алекс Пьетранджело, намного обогнавший всех остальных.

Непробиваемый Флёри

Третьим конкурсом стало вратарское соревнование по количеству отражённых подряд бросков, которое также стало новинкой. Каждому участвующему голкиперу предстояло иметь дело с командой определённого дивизиона, которая исполняла буллиты, а в зачёт шли только сейвы, совершённые подряд. Последним бьющим неизменно был капитан команды, и если он забивал, то на этом конкурс заканчивался, а если голкипер отражал бросок капитана, то серия продолжалась.

Первым свой класс продемонстрировал Хенрик Лундквист, рекордом которого стали 5 отражённых бросков кряду. Стража ворот «Рейнджерс» не смутила даже остроумная выходка капитана Центрального дивизиона Пи Кей Суббэна, который сначала бросил во вратаря перчатку, и лишь затем попытался отправить шайбу в сетку.

Коннор Хеллебайк, вставший в ворота следом, смог отбить лишь 3 выстрела подряд, а вот выступавший после него Пекка Ринне сделал весомейшую заявку на победу. Финн парировал 13 буллитов кряду, и казалось, что этот показатель превзойти невозможно, но вышедший на лёд Марк-Андре Флёри смог улучшить эту цифру на один бросок. Улыбчивому стражу ворот изрядно сопутствовала удача, поскольку его дважды спасали штанги ворот, в которые угодили Кучеров и Стэмкос. «Все парни били буллиты по-настоящему, все старались забить, а не выделиться», — сказал Флёри после конкурса, отвергнув все сомнения о сомнительности своей победы.

Надежда болельщиков хозяев на удачное выступление в конкурсе Андрея Василевского, увы, не оправдалась: российский голкипер смог отразить три броска и разделил с Хеллебайком последнее место.

Быстрый Годро и неудачник Мэттьюс

Следующим испытанием стала модифицированная «эстафета мастерства», названная нынче конкурсом на лучший контроль шайбы. От прежних условий соревнования организаторы сохранили лишь начало, когда необходимо было при помощи дриблинга обвести лежавшие на прямой 8 шайб, а затем по причудливой траектории объехать расставленные конусы. Завершала конкурс нетрадиционная задача: требовалось отправить шайбу в разные прорези трёх стендов, причём отверстия располагались на разной высоте и были различных размеров.

Первый же участник, которым стал молодой талант из «Калгари» Джонни Годро, оказался самым быстрым. Прорези, которые доставили массу неудобств его конкурентам, Годро прошёл уверенно и без помех, укладывая шайбу на крюк, и заводя её в нужное отверстие. Результат в 24,6 секунды оказался ориентиром, приблизиться к которому никто так и не смог, хотя некоторые участники пытались использовать не вполне спортивные способы.

Пользуясь размытостью формулировок про «различные способы отправки шайбы в цель», защитник Эрик Карлссон рукой клал шайбу на крюк клюшки, но и это не помогло ему быть быстрее Годро. Дольше всех с препятствиями провозился Остон Мэттьюс, которому с трудом дались все три стенда.

Овечкин — второй после Фёдорова!

Ну, а дальше наступило время Александра Овечкина. Конкурс на самый сильный бросок остался в неизменном виде — от участников требовалось попасть в пустые ворота, а стоявший за сеткой радар измерял скорость полёта шайбы. Единственной новинкой стала последовательность попыток: если раньше один игрок бросал два раза подряд, то на этот раз автор самого слабого первого броска должен был начинать второй раунд, в то время как претендент на победу стрелял последним. Признанные корифеи этого конкурса — защитники Здено Хара и Ши Уэбер — на этот раз на Матч всех звёзд не попали, что дало возможность проявить себя всем остальным.

Овечкин, вышедший на стартовый бросок вторым, стал лидером после первой же попытки — его результат составил 98,8 миль в час. Даже этих цифр хватило для того, чтобы опередить Суббэна, но во второй попытке Александр был просто превосходен, и в итог был единственным, кто превзошёл отметку в 100 миль в час. Любопытно, что предыдущим нападающим, выигрывавшим этот конкурс был Сергей Фёдоров в 2002 году.

«Вот зачем я так усердно готовился всё лето! Очень хотелось выиграть этот конкурс. Забью ли я 50 голов за сезон? Ну, вы же меня знаете, — улыбаясь, сказал Овечкин.

Сенсация от Бёзера

Завершал мастер-шоу конкурс на точность бросков, который также подвергся некоторой реконструкции. Вместо привычных четырёх мишеней, расставленных по углам ворот, организаторы повесили пять, добавив ещё одну по центру. Сами мишени на этот раз тоже были другими: пенопласт уступил место всё тем же светящимся панелям, и бросать требовалось только в тот круг, который загорался.

Бросавший первым нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл показал отличный результат в 11,6 секунды, превзойти который долго никому не удавалось. Публика ждала рекорда от Сидни Кросби или капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса, но удивить всех довелось новичку Броку Бёзеру, который справился быстрее остальных. Бёзер стрелял настолько сильно и точно, что после его попытки одну из электронных мишеней пришлось ремонтировать.