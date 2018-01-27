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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский: Кучеров — заноза в заднице вратаря

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский на брифинге с журналистами перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018 прокомментировал игру одноклубника — Никиты Кучерова.

Источник: AP 2018

Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«Не знаю, почему Кучеров забивает так много. На тренировках он не может забить мне ни разу. Если серьёзно, Кучеров — это заноза в заднице вратаря», — передаёт слова Василевского обозреватель Tampa Bay Times Брайан Бёрнс.

Василевский является самым побеждающим голкипером этого сезона (29 побед), Кучеров — лучший бомбардир лиги (63 очка в 49 матчах).

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