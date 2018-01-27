«Рейнджерс» готовы обменять ряд лидеров в другие клубы НХЛ

Источник: AP 2018

В этот список угодили капитан команды Райан Макдона, а также оба ассистента — Рик Нэш и Матс Цуккарелло.

30-летний Цуккарелло является лучшим бомбардиром команды с 37 (8+29) очками в 49 матчах. 33-летний Нэш располагается на втором месте в списке снайперов клуба — в активе канадца 15 шайб. Капитан команды Макдона является лучшим защитником-бомбардиром клуба. В 45 играх 28-летний защитник дважды поразил ворота соперника и сделал 22 результативные передачи.