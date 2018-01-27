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«Рейнджерс» готовы обменять ряд лидеров в другие клубы НХЛ
Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» уведомило клубы НХЛ о готовности обменять ряд лидеров команды, сообщает
Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» уведомило клубы НХЛ о готовности обменять ряд лидеров команды, сообщает
В этот список угодили капитан команды Райан Макдона, а также оба ассистента — Рик Нэш и Матс Цуккарелло.
30-летний Цуккарелло является лучшим бомбардиром команды с 37 (8+29) очками в 49 матчах. 33-летний Нэш располагается на втором месте в списке снайперов клуба — в активе канадца 15 шайб. Капитан команды Макдона является лучшим
Ранее появилась информация о возможном обмене Макдона в «Торонто Мэйпл Лифс» на нападающего Вильяма Нюландера.