Конкурсы вместо Олимпиады. Что нужно знать о Матче всех звёзд НХЛ

Источник: Reuters

В эти выходные в Тампе состоится традиционный, уже 63-й по счёту Всезвёздный уик-энд. В этом сезоне «молнии» празднуют 25-летие клуба, поэтому лига вполне логично решила отдать право проведения именно «Лайтнинг». Довольно долгое время лига пыталась освежить данную забаву, придумывая всевозможные новшества: играли и конференция на конференцию, и Северная Америка против остального мира, привлекали команды молодых звёзд, а остановились пока на текущем варианте небольшого звёздного турнира.

Формат

Четыре команды, каждая из которых представляет свой дивизион (Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский) сыграют турнир из двух полуфиналов и одного финального матча. Играть команды будут в формате по три полевых хоккеиста и одному вратарю, каждый матч будет состоять из двух 10-минутных периодов. В случае ничьей (представим на минуту такую фантастику) команды сразу перейдут к пробитию штрафных бросков без овертайма.

Составы

Как и в предыдущие годы, капитаны каждого дивизиона определялись голосованием болельщиков, которое проходило с 2 декабря 2017 по 1 января 2018 года на официальном сайте лиги. По его итогам было определено, что капитаном Атлантического дивизиона выбран Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Столичного — Александр Овечкин («Вашингтон»), Центрального — Пи Кей Суббэн («Нэшвилл») и Тихоокеанского — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Остальных участников выбирала лига, руководствуясь привычным принципом «зацепить» хотя бы по одному игроку из каждой команды, стараясь никого не обидеть. Как обычно, сделать это чиновникам НХЛ удалось не в полной мере, поскольку за бортом праздника в угоду массовости и корректности остались весьма достойные кандидаты — например, Фил Кессел из «Питтсбурга», Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» или Александр Радулов из «Далласа».

Не обошлось и без отказов, которые в этом году не будут носить массовый характер.

За неделю до Матча всех звёзд отказался от приглашения голкипер «Кингз» Джонатан Куик, который за это будет дисквалифицирован на один матч — его место в команде Тихоокеанского дивизиона занял Майк Смит из «Калгари». Кроме этого, в Атлантическом дивизионе из-за травмы выбыл форвард Тейлор Холл, которого заменил Брайан Бойл из «Тампы», а в Столичном дивизионе из-за болезни выбыл защитник Сет Джонс, которого заменит одноклубник по «Коламбусу» Зак Веренски. Стоит добавить, что из новичков лига пригласила лишь одного: везунчиком стал Брок Бисер из «Ванкувера».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdyJaK9hXi8/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdyJaK9hXi8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Here are the full 2018 #NHL All-Star rosters. Who got snubbed?! (Via - @NHL)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sportsnet/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sportsnet</a> (@sportsnet) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-10T21:10:55+00:00">Янв 10, 2018 at 1:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне

В прошлом году в Матче звёзд НХЛ принимали участие пятеро российских игроков, на этот раз их лишь трое — Овечкин, Кучеров и Василевский. Рекорд по количеству наших был установлен в 1998 году, когда был введён формат игры «Северная Америка — остальной мир», и приглашение получили сразу 8 российских игроков. Для Александра Овечкина это будет девятый Матч звёзд, и на этот раз капитан «столичных» не рискнул игнорировать это мероприятие. Напомним, что в 2012 году он незадолго до Матча всех звёзд получил дисквалификацию за силовой приём на Збынеке Михалеке и заявил, что не заслуживает поездки на столь значимое событие. Однако же существует и другая версия, по которой хоккеист был не согласен с трёхматчевым наказанием, и таким образом решил доставить лиге неудобства.

Конкурсы

Лига постаралась обновить конкурсы мастерства, сделав ставку на технологичность. В этом году акцент будет сделан на индивидуальностях: победитель каждого конкурса получит $25 тыс.

«В прошлом году после окончания мастер-шоу мы поняли, что система подсчета очков была сложноватой и запутанной, поэтому решили вернуться к основам и проверить игроков на их умения. Мы просто сведём вместе лучших из лучших и не будем переживать о том, из каких они дивизионов. Сейчас будет шесть-восемь ребят в каждом конкурсе. Давайте посмотрим кто из них самый быстрый, у кого самый сильный бросок, кто лучше всех пасует, кто самый точный, кто лучше остальных владеет шайбой, и какой из вратарей выдаст длительную серию сейвов. А победитель каждого конкурса получит приятный денежный приз. Будем надеяться, что это их мотивирует показать свои лучшие качества», — сказал старший директор НХЛ по безопасности игроков Патрик Бурк, возглавляющий группу организаторов «Мастер-шоу».

Конкурс на скорость: в этом соревновании примут участие восемь хоккеистов. Каждый участник пробежит на скорость один круг. Игрок сможет выбрать направление, в котором он побежит. Игрок с меньшим временем будет объявлен победителем.

Конкурс на мастерство паса: в конкурсе примут участие восемь игроков. Он будет состоять из трёх этапов: 1) «Пас по цели», в котором каждый участник должен сделать четыре точные передачи по целям, которые будут подсвечены в случайном порядке; 2) «Отдал — открылся», в котором каждый участник должен будет сделать четыре удачных передачи через препятствия в средней зоне; и 3) «Мини-ворота», в котором каждый участник должен будет сделать один пас через препятствие в одни из четырёх мини-ворот, а также один дополнительный в игровые ворота.

Конкурс вратарей: в этом конкурсе примут участие пять вратарей и все 36 полевых игроков. Против каждого вратаря на лёд выйдут хоккеисты одного из дивизионов, которые исполнят не менее девяти попыток буллитов. Раунд не может закончиться сейвом — если последний бросок отбит, вратарь будет отражать буллиты, пока его ворота не поразят. Вратарь с самой длительной серией сейвов станет победителем.

Конкурс контроля шайбы: в этом конкурсе примут участие восемь игроков. Он будет включать в себя три этапа: 1) «Владение клюшкой», где участник проведёт шайбу через ряд из восьми шайб; 2) «Конусы», где участник проведёт шайбу через восемь конусов, установленных зигзагом; 3) «Ворота», где участник должен будет завести шайбу или нанести бросок по подсвеченным воротам.

Конкурс на самый сильный бросок: в этом конкурсе примут участие шесть игроков. За два раунда каждый хоккеист предпримет по две попытки, а в зачёт пойдёт лучшая попытка. Если у участника сломается клюшка, ему будет позволено повторить попытку.

Конкурс на точность броска: в конкурсе примут участие восемь игроков. Участник будет бросать с 25 футов по пяти LED-целям, расположенным в воротах. Это конкурс на время. По свистку судьи цели станут загораться в случайном порядке на три секунды, и игрок должен в неё попасть. Поражённая мишень больше не будет загораться, а если она не поражена за три секунды, будет подсвечена следующая. Секундомер остановится, когда участник успешно поразит все пять мишеней.

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