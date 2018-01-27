Конкурсы вместо Олимпиады. Что нужно знать о Матче всех звёзд НХЛ
Овечкин, Кучеров, Василевский и остальные будут стараться развлечь публику и не заскучать сами.
Овечкин, Кучеров, Василевский и остальные будут стараться развлечь публику и не заскучать сами.
В эти выходные в Тампе состоится традиционный, уже 63-й по счёту Всезвёздный
Формат
Четыре команды, каждая из которых представляет свой дивизион (Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский) сыграют турнир из двух полуфиналов и одного финального матча. Играть команды будут в формате по три полевых хоккеиста и одному вратарю, каждый матч будет состоять из двух 10-минутных периодов. В случае ничьей (представим на минуту такую фантастику) команды сразу перейдут к пробитию штрафных бросков без овертайма.
Составы
Как и в предыдущие годы, капитаны каждого дивизиона определялись голосованием болельщиков, которое проходило с 2 декабря 2017 по 1 января 2018 года на официальном сайте лиги. По его итогам было определено, что капитаном Атлантического дивизиона выбран Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»), Столичного — Александр Овечкин («Вашингтон»), Центрального — Пи Кей Суббэн («Нэшвилл») и Тихоокеанского — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Остальных участников выбирала лига, руководствуясь привычным принципом «зацепить» хотя бы по одному игроку из каждой команды, стараясь никого не обидеть. Как обычно, сделать это чиновникам НХЛ удалось не в полной мере, поскольку за бортом праздника в угоду массовости и корректности остались весьма достойные кандидаты — например, Фил Кессел из «Питтсбурга», Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» или Александр Радулов из «Далласа».
За неделю до Матча всех звёзд отказался от приглашения голкипер «Кингз» Джонатан Куик, который за это будет дисквалифицирован на один матч — его место в команде Тихоокеанского дивизиона занял Майк Смит из «Калгари». Кроме этого, в Атлантическом дивизионе
Россияне
В прошлом году в Матче звёзд НХЛ принимали участие пятеро российских игроков, на этот раз их лишь трое — Овечкин, Кучеров и Василевский. Рекорд по количеству наших был установлен в 1998 году, когда был введён формат игры «Северная Америка — остальной мир», и приглашение получили сразу 8 российских игроков. Для Александра Овечкина это будет девятый Матч звёзд, и на этот раз капитан «столичных» не рискнул игнорировать это мероприятие. Напомним, что в 2012 году он незадолго до Матча всех звёзд получил дисквалификацию за силовой приём на Збынеке Михалеке и заявил, что не заслуживает поездки на столь значимое событие. Однако же существует и другая версия, по которой хоккеист был не согласен с трёхматчевым наказанием, и таким образом решил доставить лиге неудобства.
Конкурсы
Лига постаралась обновить конкурсы мастерства, сделав ставку на технологичность. В этом году акцент будет сделан на индивидуальностях: победитель каждого конкурса получит $25 тыс.
«В прошлом году после окончания
Конкурс на скорость: в этом соревновании примут участие восемь хоккеистов. Каждый участник пробежит на скорость один круг. Игрок сможет выбрать направление, в котором он побежит. Игрок с меньшим временем будет объявлен победителем.
Конкурс на мастерство паса: в конкурсе примут участие восемь игроков. Он будет состоять из трёх этапов: 1) «Пас по цели», в котором каждый участник должен сделать четыре точные передачи по целям, которые будут подсвечены в случайном порядке; 2) «Отдал — открылся», в котором каждый участник должен будет сделать четыре удачных передачи через препятствия в средней зоне; и 3) «Мини-ворота», в котором каждый участник должен будет сделать один пас через препятствие в одни из четырёх
Конкурс вратарей: в этом конкурсе примут участие пять вратарей и все 36 полевых игроков. Против каждого вратаря на лёд выйдут хоккеисты одного из дивизионов, которые исполнят не менее девяти попыток буллитов. Раунд не может закончиться сейвом — если последний бросок отбит, вратарь будет отражать буллиты, пока его ворота не поразят. Вратарь с самой длительной серией сейвов станет победителем.
Конкурс контроля шайбы: в этом конкурсе примут участие восемь игроков. Он будет включать в себя три этапа: 1) «Владение клюшкой», где участник проведёт шайбу через ряд из восьми шайб; 2) «Конусы», где участник проведёт шайбу через восемь конусов, установленных зигзагом; 3) «Ворота», где участник должен будет завести шайбу или нанести бросок по подсвеченным воротам.
Конкурс на самый сильный бросок: в этом конкурсе примут участие шесть игроков. За два раунда каждый хоккеист предпримет по две попытки, а в зачёт пойдёт лучшая попытка. Если у участника сломается клюшка, ему будет позволено повторить попытку.
Конкурс на точность броска: в конкурсе примут участие восемь игроков. Участник будет бросать с 25 футов по пяти
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