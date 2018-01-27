Кучеров: В России в меня не верили, но я доказал, что они были неправы
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился воспоминаниями о лучшем и худшем моменте в своей карьере.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился воспоминаниями о лучшем и худшем моменте в своей карьере.
«Лучший момент в карьере — когда я попал и закрепился в НХЛ, доказал всем, что они были неправы, особенно людям в России, но и тут тоже. Они думали, что я ни за что не смогу заиграть. То, что меня не верили, ещё больше подстёгивает меня. Я доказал, что они были неправы.
Самым сложным моментом была травма плеча, тогда у меня не было денег. В ЦСКА не верили, что у меня