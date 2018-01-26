Почему Овечкин не смог реализовать свой талант до конца

Источник: AFP 2018

Барри Тротц часто повторяет, что Александр Овечкин недооценен как диспетчер. Глупо спорить с человеком, который постоянно видит на тренировках, на что реально способен Ови в плане передач. Но если брать матчи, то диспетчер из Александра действительно так себе. Если не брать нынешний сезон, в котором пас стал реальной опцией, иногда даже в ущерб, то Овечкин никогда особо не заморачивался выведением партнеров на убойную позицию. Мог, конечно. Все мы помним шикарные передачи на Нисканена или Тарасенко на Кубке мира. Он такие вещи умеет исполнять. Но бросок, даже не так — Бросок, был поставлен на поток.

Мне хоть и импонирует Брюс Будро, но его нельзя назвать тренером, развивающим игроков. Он здорово подбирает роли. Развитие — это не совсем про него. Глен Хэнлон — даже не смешно. Хоккей при Дэйле Хантере по меткому наблюдению одной моей знакомой напоминал «секс у бортов». Вот Адам Оутс пытался. Переводил Овечкина на правый фланг, в результате чего Ови попал и в первую, и во вторую символические сборные на потеху всем — сразу стало понятно, чего стоит PHWA (ассоциация хоккейных журналистов. — Прим. «СЭ»). И все призы, ею вручаемые. Но смотреть без допинга на игру «Кэпс» при одной из легенд клуба было невозможно.

Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

По Тротцу мне не раз говорили, что этот тренер прекрасно видит задатки и именно что пытается их развивать. В частности — Виталий Вишневский. Повидавший за карьеру немало тренеров. Большинство из которых пытались втиснуть его в достаточно узкие рамки. Так и с Овечкиным. Его испортили. Его заставили таскать шайбу и все делать самому. У него это хорошо получалось, но некоторые грани его таланта были если не стерты, то сильно размыты.

Так было со многими. Евгений Малкин из двустороннего монстра превратился в чисто атакующего игрока. До сих пор вспоминаю, что он творил на Олимпиаде в Турине в обороне и меньшинстве, и грущу. Он мог и должен был превратиться в Анже Копитара, постоянно ходящего в претендентах на «Селке», только с в разы более мощным атакующим потенциалом. Но система и Дэн Байлсма сработали против него.

Комплексное развитие — это про больших тренеров. У Овечкина такой появился только недавно. И то, что именно при нем Ови отметился 500-й в карьере передачей, достаточно символично. Пусть она и не решала ничего. Там все сделал Кузнецов, в своем неповторимом стиле нашедший Бэкстрема на пятаке.

Александр ОВЕЧКИН | Источник: Reuters

На самом деле Овечкин тоже так может. Жесткие передачи в клюшку были одним из его коньков, когда он был юниором. Он прекрасно видит поляну. Кто видел и помнит молодого Овечкина — без проблем с этим согласится. Невозможно с такой легкостью находить себе свободное пространство, открываясь под неочевидную передачу, если ты не видишь лед на высочайшем уровне. И не обладаешь крутейшим хоккейным интеллектом. Не читаешь игру, как азбуку.

К сожалению, испортили. Совершенно точно — испортили. Благо хоть сейчас, у Тротца, видны проблески прежнего Овечкина. Уж не знаю, как ему помог сброшенный вес, хоть он стал выглядеть «полегче». Но дело же не в этом. Он стал разнообразнее. Значительно разнообразнее по сравнению с самим собой образца нескольких лет назад. Здорово вырос объем катания без шайбы, что стало большим подспорьем. Он никогда не стеснялся принимать совсем уж сложные решения. И по-прежнему не стесняется. В самом деле — многие его передачи партнеры читают с трудом. Хотя они по задумке очень даже хороши. Просто все ждут броска. Убийственного, но читаемого.

Александр ОВЕЧКИН | Источник: AFP 2018

Строго говоря, за вычетом Бретта Халла, и не вспомнить никого в современной эпохе, кто забивал бы так много чисто за счет мощи этого самого броска. Нынче снайперы, как правило, полагаются на смену угла атаки. Это характерно и для Кучерова, и для Мэттьюса, и для Тавареса с Маккинноном. Для Лайне — нет. Но у него и бросок соответствующий. И, кстати, приятно видеть, что Пол Морис не загоняет финского уникума в рамки. Наоборот, вытягивает из него весь потенциал. Овечкину бы такого Мориса — был бы совсем другой коленкор. Да, у Александра Великого 306 передач из 500 — первые. Но там по ощущениям — такая статистика просто не ведется — больше половины «голевых пасов» — обычные добивания.

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