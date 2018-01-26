Слепышев: Будущего в «Эдмонтоне» больше нет, хочу уйти как можно быстрее

Источник: AP 2018

«Я прочёл об этом в Интернете. Сразу позвонил своему агенту, тот начал разбираться. В клубе все улыбаются и машут. Я тоже хожу улыбаюсь. Агент прорабатывает все варианты. Мне никто ничего не объясняет, но я так понял, что будущего в команде у меня больше нет. Жаль, что остаётся мало времени до конца сезона, чтобы успеть проявить себя в другом месте. Если не получится с обменом, буду искать варианты летом. Моя карьера, по большому счёту, только начинается. За «Ойлерз» у меня были хорошие игры, я показывал, на что способен. Но раз не верят в меня, значит, верят в других.

Я хочу этого обмена. Хочется как можно быстрее сменить команду, чтобы начать с чистого листа. Чтобы у другого тренера и менеджмента сложилось обо мне собственное мнение. «Нефтяники» сами выставили меня на обмен и должны быть заинтересованы в том, чтобы он произошёл. Чем раньше это произойдёт, тем лучше. У меня будет больше времени до конца сезона, чтобы себя показать. Я даже толком не могу оценить свою игру в этом году. Была глупая травма, из-за которой пропустил лагерь.

Времени набрать форму было меньше, чем у остальных, но при этом лучшую игру надо было выдавать сразу. Но без очков очень тяжело. Вроде одну забил, одну отдал — и сразу травма паха. Были неплохие по качеству игры, но тонуса игрового нет. Обычно ты сыграл восемь-девять матчей, набрал этот тонус, играешь на фоне него. А тут вышел на два-три матча и в запас. Очевидно, что сезон скомканный. И травмы, и такое вот отношение, и сам я, естественно, виноват, — цитирует Слепышева русская версия официального сайта НХЛ.